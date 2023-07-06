УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Знайшли вісім винищувачів

КИЇВ. – В Україні знайшли закопані в лісі рештки восьми британських винищувачів „Hurricane“ часів Другої світової війни. Літаки до СРСР відправила Великобританія після нападу нацистської Німеччини в 1941 році. Вони були частиною військової підтримки СРСР, яку надавали США за схемою ленд-лізу. Вперше в Україні знайшли таку кількість літаків „Hurricane“. Загалом з 1941 по 1944 рік до СРСР було відправлено близько 3,000 літаків. Більшість з них були або знищені в бою, або пізніше розібрані на запчастини. Національний музей авіації України проводить розкопки цього місця, виставити знахідку для показу. (Укрінформ)

Скасували підвищення тарифів на воду

КИЇВ. – Після критики з боку Президента Володимира Зеленського скасовано рішення від 29 червня 2023 року щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Про це заявила Національна комісія, що здійснює державне реґулювання у сферах енерґетики та комунальних послуг. Рішення передбачало збільшення тарифів на послуги 34 водоканалів з 1 липня в середньому на 32 відс. Підставою скасування стала позиція В. Зеленського, який „в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення“. У Нацкомісії обґрунтували зростання вартости води здорожчанням електроенерґії, зниженням попиту через від’їзд населення та підвищенням цін на пальне. Президент В. Зеленський назвав це рішення „ганебним і непрофесійним“. (Радіо Свобода)

Затримали озброєну банду

ХЕРСОН. – Поліцейські Херсонщини затримали організовану групу з 12 членів, яка під виглядом добровольчого формування територіяльної громади Миколаєва скоювала тяжкі та особливо тяжкі злочини на території Херсонської области. Над розкриттям злочину та документуванням працювало понад 100 співробітників поліції Херсонщини. Підозрювані вчиняли розбійні напади на помешкання громадян, погрожували господарям вогнепальною зброєю та заволодівали майном. У фіґурантів провели 12 обшуків, під час яких вилучено 9 одиниць автоматичної та нарізної зброї, 8 ґранат, ґранатомет, сім одиниць холодної зброї, понад 3,500 набоїв різного калібру. Були вилучені засоби зв’язку, техніка, чорнові записи, документи, транспортні засоби, на яких переміщувалися учасники групи, а також викрадене майно потерпілих. (Укрінформ)

Скасування українського дублювання кіно

КИЇВ. – 1 липня Президент Володимир Зеленсь­кий запропонував Верховній Раді законопроєкт – показувати фільми англійською мовою, тобто мовою ориґіналу замість українського дубляжу. Згідно з проєктом, починаючи з 2025 року, половину англомовних фільмів мають показувати мовою ориґіналу, у 2026 – 75 відс., а у 2027 – усі. При цьому в кінотеатрах можуть бути фільми й іншими мовами, але їхня частка не повинна перевищувати 10 відс. („ВВС”)

Вищі школи визнані найкращими

КИЇВ. – 3 липня 11 українських вишів потрапили до авторитетного рейтинґу університетів „QS World University Rankings 2024“. Найбільше точок набрав Київський національний університет ім. Т. Шевченка. На другому місці – Харківський національний університет ім. В. Каразіна, а на третьому – Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського. У списку пред­ставлені 1,500 закладів зі 104 міст світу. До рейтинґу увійшли також Харківський полі­технічний інститут“; Львівська політехніка“; Сумський державний університет; Києво-Могилянська академія“; Одеський національний університет ім. І. Мечникова; Львівський національний університет ім. І. Франка; Харківський національний університет радіоелектроніки; Національний університет біоресурсів і природокористування України. (Українська правда)

Надійшов другий транш

КИЇВ. – До загального фонду державного бюджету України надійшов другий транш у розмірі 890 млн дол. від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Кошти отримані за результатами успішного першого перегляду програми розширеного фінансування. Наразі Україна отримала вже 3.59 млрд дол. від МВФ. 29 червня Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України. Під час перегляду відзначено значний прогрес уряду України у виконанні зобов’язань. (Укрінформ)

Перевірка Нижньої лаври

КИЇВ. – Комісія Національного заповідника „Києво-Печерська лавра“ 4 липня перевірила вивільнені корпуси території Нижньої лаври. Йдеться про п’ять об’єктів. Національний заповідник „Києво-Печерська лавра“ оголосив про розірвання договору про оренду з Українською православною церквою Московського патріярхату з 29 березня 2023 року, проте тривалий час невідомі особи зачиняли приміщення Лаври зсередини та перешкоджали початку діяльности комісії з інвентаризації майна. (Укрінформ)

Дніпро і море забруднені

ХЕРСОН. – У водоймах Херсонської, Одеської та Миколаївської областей окремі показники значно перевищують встановлені гігієнічні та санітарні норми. Не відповідають гігієнічним нормам щонайменше 30 відс. відібраних з поверхневих водойм та зон рекреації проб води. Під найбільшою небезпекою є нині Одещина, де зафіксовані найбільш суттєві та постійні перевищення санітарно-хемічних, мікробіологічних і токсикологічних показників. Центри контролі та профілактики хвороб оперативно інформують органи міського самоврядування про зміну у показниках якості та безпечності води та інформують населення щодо небезпеки та заборони купання на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині“. В постраждалих областях сформовано 97 груп оперативного реаґування на біологічні, хемічні та радіяційні загрози. Під суворою забороною також вилов риби на цих територіях та збір мертвої риби у місцях масового мору. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хемічні речовини. Жоден із способів приготування не може зробити таку рибу безпечною. (Укрінформ)

Митники брали хабарі

ЧЕРКАСИ. – Під час одержання хабаря затримано двох працівників Черкаської митниці, їм оголошено підозру. Слідством встановлено, що працівники митниці вимагали від підприємця неправомірну вигоду за нескладання адміністративних матеріялів про порушення ним митних правил під час ввезення 25 автомобілів з-за кордону та безперешкодне їх розмитнення. Митників затримано під час отримання неправомірної вигоди в сумі 1,250 дол., тобто по 50 дол. США за кожен ввезений автомобіль. Як повідомляв Укрінформ, упродовж січня-травня інспектори Державної митної служби України виявили майже 5 тис. порушень митних правил на понад 4,3 млрд грн. (Укрінформ)

Підозрюваний з’явився на роботі

ТЕРНОПІЛЬ. – Підозрюваний в отриманні хабаря голова обласної ради Михайло Головко вийшов з-під варти під заставу й з’явився на роботі. Після повернення на робоче місце він дав пресконференцію стосовно затримання за вимагання у власника підприємства 2.4 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством облради. За його словами, він вже повернувся на своє робоче місце, позаяк відстороненим від обов’язків він не був. Він не збирається йти у відставку, оскільки не є підсудним, а має статус підозрюваного і свою невинуватість доводитиме у суді. М.Головко повинен утримуватися від спілкування зі свідками, здати закордонні пашпорти та носити електронний браслет. (Укрінформ)