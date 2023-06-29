УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Наслідки обстрілу Чонгарського мосту

СІМФЕРОПОЛЬ. – На маршрутах із Сімферополя, Джанкоя та Ялти до розташованого в Херсонській області Генічеська не будуть перевозити пасажирів щонайменше до 30 червня. Очільник окупаційної влади в частині Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що пошкодження Чонгарського мосту внаслідок обстрілу виявилися серйознішими, ніж передбачалося спочатку. (Радіо Свобода

Указ про безпеку укриттів

КИЇВ. – Президент України Володимир Зелен­ський 23 червня підписав указ стосовно результатів обстежень об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань щодо укриття населення. Згідно з указом контролю за виконанням рішення покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України, яка визнала незадовільною роботу із забезпечення готовності укриттів у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві. Кабінету міністрів України, обласним та Київській міській військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування доручено вжити невідкладних заходів для притягнення в установленому порядку до дисциплінарної відповідальности керівних працівників та інших посадових осіб, які відповідають за утримання та експлуатацію об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в тих областях, районах і містах, де ситуація цим рішенням визнана незадовільною. (Укрінформ))

Засуджені вбивці Катерини Гандзюк

КИЇВ. – Дніпровський районний суд Києва 26 червня оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Колишній голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер і його колишній радник Олексій Левін засуджені на 10 років позбавлення волі. В. Мангера визнали винним у замовлення нападу на Гандзюк, а О. Левіна – в самій організації нападу. Обом також присудили виплатити родині загиблої 15 млн грн матеріяльної шкоди. У справі Гандзюк раніше було винесено вирок безпосередньому організатору злочину Сергієві Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі. (Радіо Свобода)

Знайдено 14,063 дитини

КИЇВ. – В Україні з початку повномаштабної війни вважаються знайденими 14,063 дитини. За даними державного порталу розшуку дітей „Діти війни“, станом на 26 червня в Україні вважаються зниклими – 621 дитина, знайденими – 14,063 дитини“. 23 червня заступник голови „Save Ukraine“ Дмитро Філіпенко заявив, що благодійний фонд допоміг повернути вже 121 дитину, яка була незаконно вивезена росіянами із території України. (Укрінформ)

Доля посольства Росії у Києві

КИЇВ. – Будівля посольства Росії в Україні закрилася за два дні до початку повномаштабного вторгнення. Київська міська рада розірвала договір оренди землі з російським посольством та звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна до власности України. Український історик Олександр Алфьоров запропонував створити у цій будівлі єдиний в світі музей правдивої історії Росії, щоб боротися з мітами про країну-аґресорку. Водночас кияни запропонували знести будівлю, щоб зробити на цьому місці парк. Інші вважають, що цю територію можна використати для будівництва нової школи чи кінотеатру. (УНІАН)

Загинули з вини начальника катедри

ХАРКІВ. – 31 травня у приміщенні Міжреґіо­наль­ного центру гуманітарного розмінування стався вибух, внаслідок якого загинули двоє курсантів Національного університету цивільного захисту. Ще одного курсанта було поранено. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили про початок службового розслідування та відсторонення чотирьох осіб, відповідальних за навчальний процес. 3 червня у Харкові відбулась церемонія прощання із загиблими курсантами – Романом Сліпцем та Євгеном Кочетовим. Начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що причиною загибелі курсантів став вибух снаряду до самохідної артилерійської установки „Піон“. Приніс до навчального корпусу цей снаряд начальник катедри й дав студентам вказівку розібрати бойовий припас до 6 червня. Студенти відповіли, що вони не знають, як правильно це робити. Проте начальник катедри сказав їм зробити це в обов’язковому порядку. (УНІАН)

Небезпечна риба на базарах Одеси

ОДЕСА. – Сотні кілограмів риби невідомого походження могли потрапити на одеські ринки після введення обмежень на її продаж у зв’язку з наслідками російського теракту на дамбі Каховської ГЕС. Наразі рейди одеськими база­рами проводять щодня. Майже тонну риби вже не допустили до продажу на ринках Одеси. Продавці цієї риби не надали документів про її походження, тож вона могла бути виловленою у Чорному морі або причорноморських лиманах, а вживати таку категорично заборонено – жоден зі способів обробки не здатний зробити її придатною для вживання. Українців попереджають – з забороненою продукцією продавці не йдуть на офіційні ринки (рибні ряди на одеських базарах майже пусті), однак є спроби продавати небезпечну рибу просто на вулиці.

В МОЗ повідомляли, що щонайменше 30 відс. проб води з водойм Херсонської, Одеської та Миколаївської областей не відповідають гігієнічним нормам. (УНІАН)

Голову облради викрили на махінаціях

ТЕРНОПІЛЬ. – Голову обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови військово-цивільної адміністрації викрили на одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера. Затримані вимагали 1.8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн голову обласної ради та двох заступників голови військово-цивільної адміністрації затримали „на гарячому“. Слідчі дії тривають. (Укрінформ)

Суд починається з початку

КИЇВ. – Суд у справі вбивства журналіста „Української правди“ Павла Шеремета, який триває вже майже 3 роки, розпочнеться з початку. Двоє з трьох присяжних не можуть брати участь у суді. Один із них мобілізований до лав Національної ґвардії, інша виїхала за кордон, тому у вересні 2022 року їх звільнили. Новий склад присяжних відібрали 2 червня 2023 року. Через зміну присяжних розгляд справи має розпочатись з початку. Поки він ще не запустився. Засідання, яке було призначене на 23 червня, перенесли через те, що на нього приїхала лише одна з трьох обвинувачених – Юлія Кузьменко. Яна Дугарь, як стало відомо в суді, перебуває на навчаннях. Причину, з якої не з’явився Андрій Антоненко, не оголошували, однак прокурору надали документи, які пояснюють відсутність підсудного. Наступне засідання призначене на 21 серпня. (Українська правда)