УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Знищили вертоліт Ка-52

КИЇВ. – 18 червня російський вертолет Ка-52 „Алігатор“ знищили бійці Сухопутних військ, заявив речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат. Ворог атакує, підтримує наземні війська авіацією. Вертолети притискаються до землі якомога нижче, щоб не потрапляти в зону ураження зенітно-ракетних систем середнього радіусу дії таких як „Бук“ чи С-300. Таким чином, вони потрапляють на оператора ПЗРК, який сидить в засідці. (Радіо Свобода)

Вибухнув склад боєкомплекту

МЕЛІТОПОЛЬ. – У селищі Рикове (стара назва – Партизани) вибухнув великий склад боєкомплекту окупаційних сил. Селище розташоване за 80 кілометрів від Мелітополя. Міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що у селищі Рикове детонація після вибуху тривала близько шести годин. Жителі Мелітополя бачили, що заїхали декілька машин швидкої допомоги і за ними декілька автобусів. Один з цих автобусів поїхав одразу до моргу, інший до військового шпиталю, який ворог розташував в захопленому дитячому санаторії. (Радіо Свобода)

Псевдоволонтери збирають гроші на ЗСУ

КИЇВ. – У центрі Києва група молодиків, одягнених у камуфляж ось уже кілька місяців збирає пожертви нібито на допомогу ЗСУ. При цьому в ЗСУ від так званого благодійного фонду допомогу не отримували. Кожен такий „волонтер“ отримує 800-1000 грн на день. Збором пожертв нібито на ЗСУ займається так званий благодійний Фонд „Врятуй рідну країну“, засновником якого є киянин Микола Осаула. На сторінці Осаули в Інстаграмі є допис про те, що збір коштів на мікроавтобус для 95-ої окремої десантно-штурмової бриґади закрито. Втім, як виявилося, ця машина до українських десантників так і не доїхала. У 95-ій бригаді повідомили, що про М. Осаулу їм нічого не відомо. (УНІАН)

Суддю не відпустили

КИЇВ. – Апеляційний суд 19 червня залишив під вартою голову Макарівського районного суду Олексія Тандира, який збив на смерть 23-річного нацґвардійця на блокпосту в столиці. Суд підтримав позицію Київської міської прокуратури та залишив в силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для судді, який підозрюється у вчиненні смертельної пригоди у стані алкогольного сп’яніння. У ніч на 26 травня О. Тандир збив на смерть 23-річного нацгвардійця на блокпосту в столиці. Правоохоронці його затримали. 27 травня Вища рада правосуддя надала згоду на арешт О. Тандира. Того ж дня Печерський районний суд на засіданні обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою до 21 липня без можливості внесення застави. 29 травня на зборах суддів Макарівського районного суду звільнили суддю О. Тандира з посади голови суду. (Укрінформ)

Крали на будові мосту

КИЇВ. – Правоохоронці повідомили про підозру посадовим особам за фактом розкрадання 104 млн грн на будівництві Подільського мосту у столиці. Повідомлено про підозру директору і голові наглядової ради генпідрядної організації, а також директору субпідрядної організації. У березні 2023 року між комунальним підприємством „Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд Києва“, генпідрядником та субпідрядною організацією були підписані чергові акти приймання виконаних будівельних робіт. Це стосувалося витрат на оренду й експлуатацію спеціяльних машин і механізмів у ході будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро. У той же час встановлено завищення вартости оренди вказаної техніки на загальну суму 104 млн грн. У подальшому кошти були виведені через рахунки кількох підприємств з ознаками фіктивности під виглядом закупівлі взуття, господарських товарів та запчастин з метою обготівкування. У межах слідства пройшли обшуки за місцями проживання осіб, причетних до схеми. На рахунки всіх підприємств, задіяних у протиправному механізмі, накладені арешти. (Укрінформ)

Оголошено день жалоби

КРИВИЙ РІГ. – 14 червня у місті оголошено день жалоби. 13 червня вночі Росія обстріляла місто, всього було шість ракет, п’ять влучань. Одна з ракет поцілила у п’ятиповерховий будинок. У результаті 12 людей загинуло, близько 30 поранених. Усіх, хто втратив житло, розміщено у тимчасових гуртожитках і надана вся необхідна їм допомога. Паралельно Росія поцілила у склад води у Кривому Розі, де загинули семеро людей. Серед загиблих – молоде подружжя Давид та Ксенія Епельмани, обом – лише по 22 роки. За освітою – педагоги, працювали вчителями молодших кляс, побралися лише рік тому. (УНІАН)

На Львівщині рятували монумент

В’ЯЗОВА, Львівська область. – У селі 15 червня місцеві люди перешкоджали знесенню радянської скульптури колгоспниці. На місце події викликали поліцію. Це типова скульптура в стилістиці соціялістичного реалізму: жінка, колгоспниця, яка несе на рушнику хліб. Через косу довкола голови місцеві називали її „Юлею“. Вранці 15 червня комунальники приїхали у село для демонтажу колгоспниці, але група чоловіків їм перешкоджала. „Ми її перейменували на Лесю Українку“, – заявили чоловіки. Втім, жодні арґументи не спрацювали – монумент демонтували. (УНІАН)

У Дніпрі викрили наркосиндикат

ДНІПРО. – Служба безпеки спільно з ДБР та за матеріялами внутрішньої безпеки Національної поліції викрили в Дніпрі потужний наркосиндикат, який під „дахом“ правоохоронців щомісячно заробляв щонайменше 1.5 млн грн. Діяльність угруповання координували чотири посадовці одного з районних управлінь Нацполіції у Дніпропетровській області. Злочинне угруповання налагодило продаж оптових і роздрібних партій метамфетаміну через розгалужену мережу наркодилерів на території реґіону. Затримали дев’ять учасників злочинної організації включно зі згаданими правоохоронцями. У результаті понад 30 обшуків за адресами проживання фігурантів, а також у місцях збуту психотропів виявлено понад 50 підготовлених до продажу сліп-пакетів з метамфетаміном та інші докази злочинів. Зловмисникам загрожує до 13 років тюрми з конфіскацією майна. За фактом причетності поліцейських до протиправних дій головна інспекція проводить службове розслідування. (Українська правда)

Угорщина утримує українських військових

КИЇВ. – Віцепрем’єр-міністер Угорщини Жолт Шем’єн підтвердив, що групу українських військовополонених із Закарпаття 8 червня Росія передала Угорщині на її прохання. 9 червня Україна звернулася до Будапешта з проханням невідкладно забезпечити до українців доступ для українського консула, аби ознайомитися із їхнім станом здоров’я та надати їм консульську допомогу. У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що дії Будапешта ставлять під сумнів задекляровані ним гуманітарні мотиви вивезення 11 українських військових до Угорщини. 20 червня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що Україна змогла повернути з Будапешта трьох військовополонених, яких передали Угорщині в межах обміну з РФ. “Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка“, – повідомив О.Ніколенко. (Радіо Свобода)

Надійшли кошти для педагогів

КИЇВ. – До державного бюджету 19 червня надійшли кошти від Світового банку у розмірі 63 млн евро, які будуть направлені на забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогів за лютий та березень 2023 року. Кошти були надані Міжнародною асоціяцією розвитку (IDA) на пільгових умовах, у рамках проєкту Світового банку „Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні“ (PEACE). Строк погашення кредиту становить 10 років, з 4-річним пільговим періодом. (Укрінформ)