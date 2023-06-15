УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Допомогу виділили 19 країн

КИЇВ. – Гуманітарну допомогу для постраждалих від підриву Каховської ГЕС уже виділили 19 країн. Допомога 12 країн уже прибула. Про це заявив Міністер закордонних справ України Дмитро Кулеба. Уже надійшло понад 150 генераторів, 120 надувних човнів, 400 помп і насосів, пів мільйона таблеток для знезараження води й інші речі. Пальне, питна вода. Розгорнули роботу на правобережжі ООН, між­народний комітет Червоного Хреста. Координатор ООН в Україні Деніз Браун пообіцяла подвоїти зусилля з надання допомоги. (Укрінформ)

Працюватимуть на відбудові

КИЇВ. – На фінансування суспільно корисних робіт, до яких уже залучено майже 30 тис. українців, спрямовано понад 173 млн грн., повідомляє Державна служба зайнятості. Направлення на роботу отримали у Харківській, Донецькій, у Київській, Чернігів­ській областях. Проєкт „Армія відновлення“ був запроваджений урядом восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт. Оплата такої праці не може бути нижчою за мінімальну зарплату – 6,700 грн. (Укрінформ)

Зросла допомога потерпілим

КИЇВ. – „Нова пошта“ й благодійний фонд “Онуки” призупинили прийом гуманітарних посилок для постраждалих від підриву Каховської ГЕС реґіонів через надмірні обсяги допомоги. За останні чотири дні українці принесли у відділення „Нової пошти“ 50 тис. посилок для постраждалих від підриву Каховської ГЕС. Це – 1,500 тонн гуманітарної допомоги. Тобто 200 кг вантажу на кожну людину, яка потребує першої допомоги. Це у декілька разів перевищує потреби постраждалого населення. Обмеження діятимуть, поки працівники фонду та волонтери не відсортують і не розподілять вже отримані гуманітарні вантажі. За попередніми підрахунками, надісланої допомоги вистачить на 3-6 місяців у залежності від потреб населення. (Укрінформ)

Залізниця – для жінок

КИЇВ. – „Укрзалізниця“ в пілотному режимі відкрило продаж квитків до жіночих купе чотирьох потягів далекого сполучення. Квитки доступні на поїздки від 30 червня. Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося шість років. Вартість проїзду не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення обмежена чотирма. У компанії зазначили, що під час пілотного періоду жіночі купе з’являться на рейсах Київ – Ужгород; Дніпро – Трускавець; Київ – Кривий Ріг та Харків – Ясіня. (Укрінформ)

Забрали авта Медведчука і Козака

КИЇВ. – Працівники Державного бюро розслідувань передали на потреби однієї із бриґад Збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів обвинувачених у державній зраді колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Вартість транспортних засобів складає 1.1 млн дол. Зокрема передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Ці транспортні засоби належали підприємству родичів В. Медведчука та Т. Козака, причетних до фінансування збройної аґресії Росії проти України. Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар’єрах у Львівські області. За клопотанням ДБР у квітні 2022 року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр. (Укрінформ)

Чверть укриттів непридатні

КИЇВ. – В Україні станом на 10 червня перевірені 62,912 укриттів, з них 23.6 відс. є непридатними до використання. Зачиненими виявилися 9.3 відс., непридатними до використання – 23.6 відс. від перевірених. Не обстежено 0.6 відс. від загальної кількости через бойові дії. У Києві перевірені 4,655 укриттів. З них зачиненими виявилися 0.6 відс., непридатними до використання – 34.6 відс. Перевірку укриттів в Україні здійснювали майже дві тисячі груп. Після загибелі в Києві трьох людей через неможливість потрапити в укриття під час ворожого обстрілу Президент Володимир Зеленський доручив провести повну ревізію всіх захисних споруд у самій столиці та по всій країні. (Укрінформ)

Шахраї не вщухають

КИЇВ. – Служба безпеки України викрила в Києві підпільний цех з виготовлення та продажу підроблених документів, печаток і штампів. Незаконну діяльність організував столичний підприємець – „виробничі потужності“ він облаштував в орендованій квартирі й фальшував на продаж пашпорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, акти права власності на землю та фіктивні дипломи про закінчення вищих закладів освіти. Вартість підробок становила від 300 до 7 тис. дол. Щомісяця нелеґальний цех виробляв понад 50 „документів“. У Запоріжжі СБУ викрила кримінальне угруповання, що займалося незаконною леґалізацією в Україні іноземців. Ділки виготовляли фальшиві візи, пашпорти та посвідки на проживання. Серед основних їхніх клієнтів були росіяни, причетні до вчинення тяжких й особливо тяжких злочинів. Бюро економічної безпеки у Києві припинило незаконну діяльність мережі гральних закладів. Вилучено понад 120 одиниць комп’ютерної техніки, яка використовувалася для ігор, її орієнтовна вартість понад 2 млн грн. Станом на 1 червня у Бюрі економічної безпеки України на досудовому розслідуванні перебувало 87 кримінальних проваджень за фактами протиправної діяльности у сфері організації та проведення азартних ігор. На Львівщині засудили до шести років позбавлення волі з конфіскацією всього майна шахрая, який позичив 50 тис дол., а розписку написав зникаючими чорнилами. Шахрай знав, що у товариша є заощадження і вирішив збагатитись за його рахунок. Він звернувся до свого знайомого із проханням позичити гроші для розвитку підприємства. Потерпілий погодився, однак попросив розписку. Коли прийшов час повертати борг, шахрай заявив товаришу, що ніколи в нього грошей не позичав і нічого вертати не буде. Коли потерпілий вийняв розписку, на ній вже не було підпису обвинуваченого. (Економічна правда, Укрінформ)

В’язні вбили своїх інструкторів

ДОНЕЦЬК. – На Лиманському напрямку група мобілізованих ув’язнених влаштувала бунт, убивши російських військових інструкторів. Про це повідомив партизанський рух „Атеш“. Ув’язнені, що пройшли навчання в тренувальних таборах, викрали вантажівку з озброєнням і зникли в невідомому напрямку. „В цілому логічний розвиток подій, коли масово набирають в’язнів в армію“, – йдеться в повідомленні. (УНІАН)

Меліоративні системи зазнали збитків

КИЇВ. – Державному майну меліоративних сис­тем та каналів завдано 150-160 млрд грн збитків внаслідок підриву Каховської ГЕС окупантами. Існує велика ймовірність, що системи будуть зруйновані або ж демонтовані окупантами. Без відновлення джерела водопостачання займатися зрошуваним землероб­ством на півдні України у найближчий час буде неможливо. Каховське водосховище було джерелом зрошення для 94 відс. систем у Херсонській, 74 відс. – в Запорізькій та 30 відс. – в Дніпропетр­овській областях. За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС правоохоронці розпочали розслідування за статтею про екоцид. В Укргідроенерґо заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає. (Укрінформ)