УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Критична ситуація з готовністю укриттів

КИЇВ. – Внаслідок ракетної атаки в ніч на 1 червня в столиці загинули троє людей. Серед них була 9-річна дівчинка Віка Івашко, яка разом з мамою Олею не змогла сховатися в бомбосховищі, адже двері туди були зачиненими. Це сталося у Деснянському районі, біля місцевої поліклініки. На місці трагедії небайдужі мешканці столиці зробили маленький меморіял, щоб вшановувати пам’ять загиблих. 2 червня Президент України Володимир Зеленський доручив Міністру з питань стратегічних галузей промисловості України Олександру Камишіну провести повну ревізію захисних споруд у Києві, а Міністрові внутрішніх справ Ігореві Клименку – по всій Україні. О. Камишін повідомив: „Ситуація залишається критичною: половина перевірених укриттів не готова“. В Україні станом на 5 червня рятувальники, поліцейські та представники місцевих органів виконавчої влади вже перевірили понад 50 тис. укриттів, з яких 32 відс. виявилися зачиненими або непридатними до використання. У Києві обстежили 48 відс. укриттів, з яких 6 відс. від перевірених виявилися зачиненими, 37 відс. від перевірених – не придатні до використання. (УНІАН)

Ватутіне тепер Залужне

ВАТУТІНЕ, Харківська область. – Село Ватутіне перейменують на Залужне. Таке рішення ухвалив Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, реґіонального розвитку та містобудування, повідомив член комітету, народний депутат від партії „Слуга народу“ Віталій Безгін. (УНІАН)

Знищення літака Ан-124 „Руслан“

КИЇВ. – Бійці Леґіону „Свобода Росії“, який воює на боці України, заявили про знищення літака Ан-124 „Руслан“ на аеродромі Сеща у Брянській области. Вартість одного такого літака оцінюється у 70 млн дол. Ще один такий самий літак отримав осколкові пробоїни фюзеляжу. В Росії станом до 3 травня 2023 року було 12 таких літаків у робочому стані. Добровольці повідомляють, що самостійно їх виробити чи відремонтувати Росії не вдасться. Сеща – військовий аеродром у Брянській області, розташований поблизу однойменного селища. Там базується 566-ий військово-транспортний авіяційний Сонячногірський полк. Саме з цього аеродрому злітали винищувачі-бомбардувальники СУ-34 для ударів по території України. (ТСН)

Оголошено в розшук депутата Трубіцина

КИЇВ. – Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання Спеціялізованої антикорупційної прокуратури (САП) про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина, обвинуваченого в отриманні хабаря – 1.39 млн грн неправомірної вигоди. 13 травня В. Трубіцин виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Депутат залишив Україну через пункт пропуску „Рава-Руська“ ввечері 13 травня на власному автомобілі Mercedes за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядається справа, в якій В. Трубіцин проходить обвинуваченим в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці. (Радіо Свобода)

Кримський протест

ЄВПАТОРІЯ. – 6 червня кримчанина Богдана Зізу засуджено до 15 років ув’язнення за акцію в адміністрації Євпаторії: він пофарбував сходинки будівлі в кольори українського прапора і намагався підпалити двері. Б. Зіза оголосив голодування – він вимагає позбавити його громадянства РФ та звільнити всіх українських в’язнів Кремля. (Грани.ру)

Банк спростував інформацію

КИЇВ. – Національний банк спростував інформацію про те, що збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб. У Національному банку пояснюють, що з метою посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі реґулятор отримує узагальнену інформацію від банків виключно щодо суб’єктів господарської діяльности, надавачів платіжних послуг – юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції. Національний банк надіслав банкам лист-нагадування, мета якого – звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах. Саме цей уточнюючий лист Національного банку оприлюднив підсанкційний проросійський ресурс „Страна.юа“ з провокаційно недостовірною його інтерпретацією“. Наразі Національний банк продовжує перевірки у низці банків та небанківських фінансових установ, діяльність яких може містити ознаки порушення законодавства України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також порушення у сфері платіжного законодавства. (Укрінформ)

Продовжили заборону на імпорт зерна

КИЇВ. – Еврокомісія продовжила до середини вересня заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до п’яти країн ЕС. Еврокомісія 2 травня офіційно оголосила про запровадження до 5 червня „виключних та тимчасових“ запобіжних заходів проти імпорту з України, які обмежують надходження сільськогосподарських товарів українського виробництва до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Після запровадження Еврокомісією обмеження на ввезення на територію п’яти країн ЕС окремих видів аґропродукції Варшава скасувала національну заборону на українські сільськогосподарські товари. Водночас Польща запропонувала Еврокомісії ввести заборону на імпорт інших видів аґропродукції з України, серед яких м’які фрукти, мед, яйця, м’ясо птиці тощо. (Укрінформ)

Стрілянина в Одесі

ОДЕСА. – 1 червня відомий тренер Руслан Умаров відкрив стрілянину. Він стріляв по авто, в якій перебувала його дружина та чоловік, який був, за деякими даними, її охоронцем. Обидва отримали смертельні вогнепальні поранення, сам стрілець після скоєного вистрелив собі в голову. Його було доставлено до реанімаційного відділення однієї з лікарень, де він помер. Подружжя тривалий час разом не проживало, але жінка неодноразово скаржилася у поліцію про те, що дуже боїться чоловіка, який „погрожує та не дає спокою“. (УНІАН)

Визначені команди України

КИЇВ. – Після змагань заключної, 30-ої тури футбольного чемпіонату України визначилися всі представники України в европейських клюбних турнірах сезону-2023-2024. На міжнародній арені Україну представлятимуть донецький „Шахтар“, „Дніпро-1“, луганська „Зоря“, київське „Динамо“ та полтавська „Ворскла“. „Шахтар“ стартує у груповому равнді. Жеребкування 31 серпня, перша тура 19-20 вересня. „Дніпро-1“ стартує у другому кваліфікаційному равнді. Жеребкування 21 червня, ігри 25-26 липня та 1-2 серпня. Ліґа Европи: „Зоря“ стартує у плей-офф равнді кваліфікації. Жеребкування 7 серпня, ігри 24 та 31 серпня. Ліґа конференцій: „Динамо“ стартує у третьому кваліфікаційному равнді. Жеребкування 24 липня, матчі 10 та 17 серпня. „Ворскла“ стартує у другому кваліфікаційному равнді. Жеребкування 21 червня, матчі 27 липня та 3 серпня. (Укрінформ)