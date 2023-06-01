УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Росія обстрілює Україну

КИЇВ. – Російські військові 29 травня атакували Київщину балістичними й крилатими ракетами наземного базування. Загалом випущено 11 ракет: „Іскандер-М“ і „Іскандер-К“ з північного напрямку. Засобами протиповітряної оборони усі цілі знищені. Влада повідомила про падіння шести уламків у кількох районах Києва і поранення однієї людини. Тривогу, крім Києва, оголошували і в низці областей України. У ніч на 29 травня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши, за даними українських сил, крилаті ракети Х-101/Х-555 й ударні дрони Shahed-136/131. (Радіо Свобода)

Громади перейшли до ПЦУ

КИЇВ. – За квітень рішення про перехід з до Православної церкви України з Московського патріярхату ухвалили понад 80 громад, а у травні – понад 50. Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський повідомив, що за останні тижні відповідні збори проводили понад 100 громад. Наприкінці 2022 року Президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО доручила Кабінету міністрів підготувати законопроєкт, який би унеможливив діяльність церков, пов’язаних з Росією, в Україні. Відповідний закон надійшов до парляменту в січні. Оскільки відповідне рішення ще не було ухвалено парляментом, місцева влада у кількох реґіонах заборонила діяльність УПЦ МП самостійно, однак цей процес так і не став масовим. (УНІАН)

Справи проти колаборантів

КИЇВ. – Українські суди протягом 2022 року засудили 272 людини, звинувачені в колабораціонізмі, і нікого в таких справах не виправдали. Стаття про колабораціонізм з’явилась в українському кримінальному кодексі навесні 2022. За перший рік її існування, до квітня 2023 року включно, силовики зареєстрували майже 5.5 тис. справ за колабораціонізм. Протягом 2022 року суди отримали 659 справ про колабораціонізм і розглянули майже половину – 308. Крім того, в кримінальному кодексі існують схожі статті, наприклад, „пропаґанда війни“, „виправдовування аґресії“, „пособництво державі-аґресору“. (Українська правда)

Не повернулися зі змагань

КИЇВ. – Українських спортсменів, які не повернулися зі змагань з-за кордону, виключили зі складу національних збірних команд, а з деякими спортсменами, які були членами штатних збірних команд, Міністерство молоді і спорту розірвало контракти, повідомив заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний. Він заявив, що федерації можуть навіть ініціювати позбавлення спортивних звань, якщо такі були. Перелік прізвищ відомство опублікувало на сайті. В ньому – 236 чоловіків, які отримали дозволи на виїзд за кордон для участи у змаганнях. Перепустка передбачала, що після змагань спортсмени мали би повернутися в Україну. (Радіо Свобода)

Росія готує арешт сенатора Ґрема

КИЇВ. – Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським сенатором Ліндсі Ґремом, який уже втретє з початку повномаштабної російської аґресії відвідує Україну. РФ видала ордер на арешт Л. Ґрема після його візити до України. Речник Кремля Пєсков звинуватив Ґрема, що під час візити до Києва сенатор привітав військову допомогу США Україні. Л. Ґрем під час візити до України 27 травня назвав військову допомогу Україні „добре витраченими грошима“ і згадав боротьбу американців за свободу: „Були часи в Америці, коли і ми боролись до останньої людини – ми готові були померти за свободу“. (Голос Америки)

Розмінували 88 тисяч гектарів території

КИЇВ. – На даний час сили Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували майже 88 тисяч гектарів території України. Про це повідомив начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування полковник Сергій Рева: „На жаль, Україна увійшла до списку найбільш забруднених країн світу, і наразі територія загальнозабруднена вибухонебезпечними предметами складає близько 30 відс. Це 174 тисячі квадратних кілометрів“. Серед усієї площі замінованих територій майже 13.5 тис. квадратних кілометрів – це акваторії водних об’єктів, акваторії Чорного та Азовського морів. Вже знешкоджені понад 390 тис. вибухонебезпечних предметів. Основні зусилля служби зосереджені на розмінуванні Харківської, Херсонської, Донецької, Сумської, Чернігівської і Київської областей. (Укрінформ)

Збирала гроші для окупантів

ОДЕСА. – Зрадниця фінансувала російських терористів, сприяючи вбивствам українців. Її затримали у грудні 2022 року. В суді доведено, що жінка збирала кошти для своїх родичів, які у складі військових формувань Росії беруть участь у збройній аґресії проти України та чинять опір ЗСУ на південному і східному фронтах. Жителька Одещини закликала підтримати загарбників і допомогти в придбанні ліків, харчування, обмундирування та екіпірування для військовослужбовців РФ. Зібрані гроші ворожа поплічниця передавала представникам російських військових угруповань. Жінці винесено вирок – 11 років та 4 місяці за ґратами з конфіскацією майна. Також її позбавлено права 10 років обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування. (УНІАН)

Чотири доби в лісі

СКРИПАЇ, Харківська область. – Пошуки дворічної Віолетти Мужечук на Харківщині тривали чотири доби. Коли надію майже втратили, дівчинку вдалося знайти в гущавині лісу за 10 кілометрів від власного дому. Вона була подряпаною і зневодненою, але живою. Віолетта зникла з подвір’я батьківського двору ввечері 23 травня. Вона гралася там зі своїм братом-близнюком, а потім пішла в невідомому напрямку. Пошуки провадили близько тисячі людей – прочісували ліси, оглядали водойми, інші двори поблизу та колодязі. Тато дівчинки – військовий, в момент зникнення дитини був на передовій. Він також приїхав, щоб взяти участь в розшуках. 27 травня її вдалося розшукати. Вона сиділа під деревом і застогнала саме тоді, коли поряд проходили пошуковці. Це врятувало її. Дівчинку передали лікарям. („ВВС“)

Виставки у метро і в саду

ХАРКІВ. – У переході між станціями метро „Майдан Конституції“ та „Історичний музей“ відкрилася виставка фотографій „Міста та їхні герої“. Мета виставки – показати всю правду про героїзм українського народу та трансформацію звичайної людини у справжнього героя. У Харкові героями фотовиставки стали музикант, поет і волонтер Олег Каданов, директор Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук, найвідоміший гід Харкова Максим Розенфельд, продюсерка та волонтерка Мерьям Йол, кухар Микита Вірченко, художник Микола Коломієць. На початку травня у саду Харківського літературного музею відкрилася виставка „Воєнний плакат весняного стану“, на якій представлені роботи, що ілюструють слова сучасних літераторів про війну та стан і переживання українців. (Укрінформ)