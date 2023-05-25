УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Новий голова Комітету з національної премії

КИЇВ. – Президент України Володимир Зелен­ський 22 травня призначив Євгена Нищука головою Комітету з Національної премії України ім. Тараса Шевченка, звільнивши від виконання обов’язків голови названого комітету Ю. Макарова. Голові комітету доручено подати пропозиції щодо нового персонального складу комітету. (Офіційне інтернет-представництво Президента України)

Україна вийшла з Меморандуму

КИЇВ. – 22 травня Україна вийшла з Мемо­рандуму про співробітництво в охороні державних кордонів Республіки Білорусь, Російської федерації та України і припинила дії угоди між Україною і Російською федерацією про співробітництво і взаємодію з прикордонних питань. (Офіційне інтернет-представництво Президента України)

Вручено премію ім. Ґонґадзе

КИЇВ. – Переможцем премії ім. Георгія Ґонґадзе став письменник, літературознавець, журналіст, редактор, телеведучий, блоґер, громадський діяч, співзасновник і керівник мультимедійного проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко. Церемонія нагородження відбулась у Мистець­кому арсеналі 21 травня, у день народження вбитого у 2000 році журналіста Георгія Ґонґадзе. Проєкт Ukraїner стартував шість років тому як медійно-країнознавча експедиція із зйомками з дрона, відеофільмами та репортажами про віддаленні куточки, людей, мистецтво та бізнес в Україні. Він швидко розширювався, поповнюючись новими форматами, ідеями, мовними версіями і десятками волонтерів, охочих розповідати про Україну й українців. Після 24 лютого 2022 року Ukraїner був переформатований і перезапущений. Переважно пізнавальний контент був витіснений матеріялами про війну. Останні 15 місяців Ukraїner багатьма мовами світу розповідає про те, як українці чинять опір російським загарбникам, чим живуть звільнені міста і села, робить екскурси в історію російської аґресії минулих століть. Премія була заснована у 2019 році Українським ПЕН разом з Києво-Могилянською бізнес-шко­лою, Асоціяцією випускників Києво-Могилян­ської бізнес-школи та виданням „Українська правда“. (Укрінформ)

Загинули енерґетики

СУМИ. – На Сумщині попрощалися з працівниками „Сумиобленерґо“, які загинули під час виконання службових обов’язків – вони відновлювали електролінію після обстрілу. У Свято-Воскресенському катедральному соборі провели панахиду за загиблими. 19 травня росіяни безжалісно обірвали життя Романа Лісовенка, Олександра Шпака та Генадія Похилька. Спеція­лісти намагалися зробити все можливе, щоб дати світло жителям громади. (Укрінформ)

Буде потяг з Польщі до Львова

ЛЬВІВ. – „Укрзалізниця“ до кінця року завершить проєктування будівництва евроколії від державного кордону з Польщею до Львова. Про це повідомив голова правління компанії Євген Лященко: „Плянуємо завершити розробку проєктної документації будівництва колії від державного кордону з Польщею до Львова. Йдеться про будівництво ділянки Мостиська-Скнилів. Наразі вже маємо техніко-економічне обґрунтування. Плянуємо завершити проєктування будівництва у 2023 році“. Здійснення цього проєкту дозволить організувати сполучення евроколією зі Львова до Кракова, Праги та Відня. У квітні „Укрзалізниця“ успішно завершила тестову поїздку потяга евроколією, який за кілька місяців дасть старт сполученню між Варшавою та Рава-Руською з пересадкою на Львів. (Українська правда)

Плити повернули на цвинтар

СНЯТИН, Івано-Франківська область. – Близько 300 єврейських надгробних плит (мацев), якими була викладена вулиця, перенесли на кладовище, повідомив операційний директор в Об’єднаній єврейській спільноті України Віталій Камозін. Він додав, що одна із найстарших мацев датована 1761 роком. Вартість проєкту становила 229 тис. грн, наразі зібрані 208 тисяч. Зазначається, що за гравій власникові землі вже заплатили, а 350 квадратних метрів тротуарної плитки придбають до кінця тижня після того, як завершать збір коштів. Наразі із мацев плянують створити виставку взірців стародавньої писемности на кам’яних плитах на місці старого єврейського кладовища, з якого були зняті надгробні плити. Мацева – єврейський надгробок у формі вертикальної кам’яної плити, інколи металевої чи дерев’яної, з написами івритом та символічними рельєфами, що встановлюється на могилі для увічнення пам’яті померлого єврея. (Укрінформ)

Допомога жертвам насильства

КИЇВ. – Українська влада створює умови, аби жертви сексуального насильства з боку російських військових могли отримати комплексну спеціялізовану допомогу. Про це заявила віцепрем’єр-міністер з питань европейської та евроатлантичної інтеґрації Ольга Стефанішина на форумі „Повага. Допомога. Справедливість“. “Це злочин, який більшість людей через страх, сором, психологічну травму хочуть природним чином назавжди лишити в кутках пам’яті і в тіні свідомости. Це та мета, яку переслідують злочинці – жертви будуть мовчати, тому ми робимо все можливе, аби пояснити важливість звернення по допомогу тим, хто, можливо, не готовий звертатися до правоохоронної системи“, – сказала вона. За її словами, важливими чинниками у цьому зв’язку є нормалізація психоемоційного стану постраждалих, пропрацювання травм насильства. Вона нагадала, що торік у травні уряд погодив з ООН відповідну програму співробітництва. О. Стефанішина зазначила, що завдяки співпраці з Офісом спецпредставниці ООН з питань сексуального насилля в Україні розбудували дієвий механізм комплексного реаґування на злочини насильства, розгорнуто центри допомоги в Запоріжжі, Дніпрі, Києві, Мукачеві, Харкові, Херсоні, Полтаві, Чернівцях, Одесі та Кропивницькому. Держава працює над створенням таких центрів за кордоном, зокрема з Чехією та Німеччиною. Як повідомлялося, працівники поліції відкрили 70 кримінальних проваджень щодо вчинення сексуального насильства російськими військовими. (Укрінформ)

Шпигун назавжди пішов за ґрати

ОДЕСА. – Колишнього одеського міліціонера, який співпрацював із російською розвідкою і готував диверсії, визнали винним у державній зраді, він отримав довічне ув’язнення з конфіскацією майна. На підставі зібраних Службою безпеки доказів 22 травня суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Засудженим є колишній посадовець карного розшуку лінійного підрозділу розформованої міліції на Одеській залізниці 41-річний Антон Мисик. Серед вилученого у ворожого диверсанта було понад три кілограми тротилу, протитанкова міна і підривачі. Для виконання ворожого завдання зловмисник встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Ці спеціяльні пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу і отримувати відповідні фото через мобільний додаток. Мисика затримали під час налаштування пристрою дистанційного спостереження за маршрутом залізничного транспорту. (Українська правда)