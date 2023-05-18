УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Підірвали „міністра ЛНР“

ЛУГАНСЬК. – 15 травня внаслідок вибуху в перукарні „Барбершоп“ у центрі Луганська тяжкі поранення отримав так званий міністер внутрішніх справ ЛНР Ігор Корнет. У тяжкому стані він перебуває у реанімації. Під час підриву поранено п’ятьох людей, з них трьох – важко. Саме І. Корнет керував “переворотом” у “ЛНР” у 2017 році, коли скинули Плотницького. Свого часу в будівлі “МВД ЛНР” за дивних обставин було вбито російського військового найманця Артема Булгакова. Тоді в Росії щодо І. Корнета навіть відкрили кримінальну справу, та вона нічим не закінчилася. (Укрінформ)

Електронна черга для перетину кордону

КИЇВ. – Електронна черга для перетину кордону вже повноцінно працює на всіх 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України: „Наразі всі вантажівки перетинають кордон лише відповідно до запису в електронній черзі“. Зазначається, що загалом, в онлайн-черзі очікує на перетин перетин кордону понад 12 тис. вантажівок. Станом на ранок 15 травня, найбільша електронна черга була на переході “Рава-Руська – Хребенне” – понад 2,800 вантажівок. За тиждень дії послуги вже 9,500 вантажівок виїхало з України лише за електронною чергою та майже 15 тисяч водіїв зареєструвалися у системі”, – розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. Реєстрація для вантажних авт у електронну чергу стартувала на початку травня 2023 року. Для автобусів запис буде доступний попередньо з липня, а для легкових автомобілів – з серпня цього року. (Укрінформ)

Богуслаєв хоче в Росію

КИЇВ. – Колишній президент „Мотор Січі“ В’ячеслав Богуслаєв, якому інкримінують пособництво державі-аґресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації і протидію ЗСУ, попросив включити його в список на обмін. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов щодо ймовірности включення експрезидента „Мотор Січі“ В’ячеслава Богуслаєва у список на обмін заявив, що така інформація розголошенню не підлягає. Водночас він запевнив, що Україна готова до найбільш креативних дій, аби повернути своїх громадян, бо для України, на відміну від Росії, людина і її життя є справжньою цінністю. Він нагадав, що понад 2,300 українців вже визволені з полону. (Укрінформ)

Рішення шкодить війську

КИЇВ. – 10 квітня Верховна Рада підтримала повернення виплат у розмірі 30 тис. грн для військовослужбовців, поліцейських та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Законодавча ініціятива донині не підписана головою ВР та Президентом, оскільки зареєстрований бльокуючий проєкт постанови про її відхилення. У Міжнародному валютному фонді вважають, що повернення доплат військовим може призвести до зростання дефіциту українського бюджету в 2023 році. Народні депутати створили робочу комісію у Верховній Раді, яка повинна вреґулювати ситуацію з виплатами українським військовослужбовцям. Рішення Верховної Ради України про повернення доплат військовим у розмірі 30 тис. грн не влаштовує нікого, тому що прибирає мотивацію для військових. Про це заявив Міністер фінансів України Сергій Марченко: „Бойове розпорядження і визначення випадків схеми виплат – це рішення головнокомандувача. В межах бюджету ми кажемо: визначайтеся, робіть правильні системи мотивації. Але ми вимушені ставити питання, коли бачимо, що, наприклад, держава продовжує доплачувати по 30 тис. грн, навіть коли у військовослужбовця встановлений факт дезертирства“. (Укрінформ)

Оголосили підозру Дмитрові Фірташу

КИЇВ. – Бюро економічної безпеки спільно з СБУ викрили маштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України, повідомили про підозру Дмитрові Фірташу і управителям його компаній. До організації оборудки причетні підсанкційний олігарх Д. Фірташ і керівники підконтрольних йому підприємств. Серед них керівники „Реґіональної газової компанії“, яка охоплює 70 відс. газорозподільних мереж України. Протягом 2021 року незаконна діяльність фіґурантів завдала державі збитків у понад 4.2 млрд грн. Це підтверджено даними судово-економічної експертизи. Йдеться про привласнення грошей громадян, які сплачували комунальні платежі. У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісах та за місцями проживання організаторів злочинної схеми. На підставі зібраних доказів Фірташові та керівникам компаній повідомили про підозру. П’ятьом фіґурантам підозри повідомили заочно, оскільки вони переховуються від правосуддя за кордоном. (Укрінформ)

Про ціни на продовольство

КИЇВ. – У квітні 2023 року ціни на продукти харчування в Україні зросли на 0.3 відс. у порівнянні з березнем цього року – це найнижчий показник від початку повномаштабного вторгнення. У квітні найбільше зросли ціни на м’ясо й м’ясопродукти, а також на рибу та продукти з риби. Водночас знизилися ціни на яйця, олію соняшникову, фрукти, молоко та цукор. На рівні березневих залишилися ціни на хліб і хлібопродукти та масло. Ціни на овочі у квітні зросли на 0.3 відс. У березні цього року ціни на овочі зросли на 17.3 відс. проти лютого, і саме вони стали основним драйвером зростання цін на продукти харчування. Згідно із розрахунками Інституту аґрарної економіки, за рік повномаштабного вторгнення продукти харчування в Україні подорожчали на 31.5 відс. (Укрінформ)

В Одесі затримали хабарників

ОДЕСА. – 11 травня затримали начальника військового мобільного шпиталю, який вимагав гроші у військовослужбовців за сприяння у видачі довідки для отримання статусу особи з інвалідністю. Його викрили на одержанні 10 тис. дол. від двох хворих військових – по 5 тис. дол. з кожного. Гроші він вимагав за вплив на військово-лікарську комісію, щоб вона видала довідку про обмежену придатність до служби. В Одесі викрили адвокатку з приятелькою, які виготовляли фіктивні документи, що дозволяли чоловікам уникнути призову та виїхати за кордон. Жінки за гроші виготовляли пакет підроблених документів, що посвідчували неіснуючі обставини сімейного життя, які підтверджували відповідним рішенням суду. Всього правоохоронці задокументували 14 епізодів діяльности фіґуранток. Адвоката та її поплічницю затримали на одержанні від одного із клієнтів 5 тис. дол. (УНІАН)

Верховного суддю затримали на хабарі

КИЇВ. – Антикорупційні органи затримали голову Верховного суду Всеволода Князєва при отриманні хабара. Національне антикорупційне бюро й Спеціялізована антикорупційна прокуратура задокументували отримання хабара у 2.7 млн дол. Князєва затримано. Хабара дав олігарх Костянтин Жеваго у справі про банкрутство банку „Фінанси і кредит“. Тривають слідчі дії. Обшуки проходять у ще 18 суддів. НАБУ підтвердило, що викрито маштабну корупцію у Верховному суді“, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВС. У зв’язку з подіями, що відбуваються навколо Князєва, 16 травня відбудеться позачергове засідання пленуму ВС. В. Князєв є головою Верховного суду з 1 грудня 2021 року. 25 травня йому виповниться 44 роки. (Українська правда)