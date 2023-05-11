УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Наймасовіша атака на столицю

КИЇВ. – Міський голова Віталій Кличко назвав нічну атаку на столицю наймасовішою з початку повномаштабного вторгнення: на Київ 8 травня летіло 36 дронів, випущених росіянами. У повітряному просторі Києва було виявлено і знищено 30 ворожих дронів-камікадзе. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси „Shahed“, які атакували столицю з різних напрямків. На жаль, в місті є руйнування та травмовані. Внаслідок падіння уламків у столиці є пошкоджені будинки, дорожнє покриття, автівки. (Укрінформ)

Оголошено про завершення пандемії

КИЇВ. – Перший заступник Міністра охорони здоров’я Сергій Дубров повідомив: „ВООЗ 5 травня вийшла із заявою, що COVID-19 вже не є небезпекою, але ми маємо розуміти, що він нікуди не подівся, люди продовжують хворіти в усьому світі. З початку пандемії понад 112 тис. українців померли саме від COVID-19, і не можна говорити, що ми повинні забути про ковід. Вакцинація є ефективним засобом убезпечення від інфікування вірусом SARS-CoV-2“. Заступник міністра нагадав, що в Україні рішенням уряду карантин триває до 30 червня, надалі це рішення переглянуть. За даними ВООЗ, станом на 1 січня 2023 року жителі України отримали 34,939,868 доз вакцини проти COVID-19. ВООЗ рекомендує Україні збільшити рівень охоплення первинною серією вакцинації людей літнього віку, людей з ослабленим імунітетом і осіб із супутніми захворюваннями незалежно від віку. Також ВООЗ рекомендує вакцинувати проти ковіду групи ризику кожні 6-12 місяців. (Укрінформ)

Зареєстровано нові компанії

КИЇВ. – З квітня 2022 по квітень 2023 року в Україні було зареєстровано понад 32 тис. нових компаній, роботу припинили 5,728 бізнесів. Від початку повномаштабної війни та майже до кінця березня Єдиний державний реєстр не працював. Відтак, наведені дані стосуються періоду з 1 квітня 2022 року по 1 квітня 2023 року. Індекс очікувань ділової активности в Україні продовжує демонструвати позитивну динаміку завдяки стабілізації ситуації в енерґетиці, підвищенню споживчих настроїв населення та поліпшенню інфляційних та курсових очікувань. (Укрінформ)

Нові міста-партнери

НІЖИН, Чернігівська область. – Ніжин став першим містом-партнером для американського міста Стейт-Коледж зі штату Пенсильванія. Міський голова Олександр Кодола та ніжинська громада вдячні американському народові та, зокрема, мешканцям міста Стейт Коледж за підтримку та дружнє плече у такий складний для України час. Співпраця між Ніжином та Стейт Коледжем вже принесла конкретні результати. Цієї зими, завдяки допомозі, забезпечено мешканців великого району міста опаленням та гарячою водою. У Ніжинській міській раді впевнені, що підписання меморандуму виведе співпрацю на якісно новий рівень. Освіта, культура, спорт, бізнес, розвиток сільського господарства – саме ці сфери стануть фокусом співпраці між містами. Стейт-Коледж – студентське місто. Половина населення – студенти Університету штату Пенсильванія, одного з найбільших у країні. (Укрінформ)

Запустили міжнародну плятформу Ukraine

КИЇВ. – Українсько-британська IT-ініціятива Project Ukraine запустила міжнародну плятформу Find Refuge для підтримки українців, які потерпають від війни. Міністерство з питань реінтеґрації тимчасово окупованих територій України повідомляє, що отримати консультації з правових питань, допомогу під час пошуку житла, поради для працевлаштування, у сфері медицини чи освіти тощо. Наразі проєкт фокусується та шукачах притулку, але з часом плянує розширити діяльність, щоб допомогу могли отримати всі, хто її потребує. В Україні також створили чат-бот „ТурБОТА” для внутрішньопереміщених осіб, з урахуванням їхньої етнічної та релігійної ідентичности. (Укрінформ)

Визначили назву режиму Путіна

КИЇВ. – Верховна Рада 1 травня ухвалила постанову „Про використання політичним режимом Росій­ської федерації ідеології рашизму, засудження засад і практик рашизму як тоталітарних і людиноненависницьких“. Депутати зібрали в офіційному документі визначення та характеристики нинішньої російської влади, які озвучували як в Україні, так і намагались науково пояснити такі західні історики, публіцисти та культурологи як Тімоті Снайдер, Енн Еплбаум чи Марк Липовецький. І зійшлися на тому, що рашизм – це сучасний „російський фашизм“. Навіщо цей термін привнесли із преси, соцмереж і наукових праць у законодавство? Депутати пояснюють, що це дозволить сформувати єдиний підхід міжнародних інституцій до російської політики, яка стала підґрунтям невиправданої збройної аґресії проти України. У майбутньому це має допомогти притягнути до реальної відповідальности керівництво Росії. Перед ухваленням у постанову внесли суттєву зміну – рашизмом вирішили називати не сам політичний режим Росії, а ідеологію, яку використовує влада РФ. („ВВС“)

З-під землі забили ґейзери

РОЗВАДІВ, Львівська область. – В селі з-під землі раптово забили ґейзери, викидаючи гарячий газ та воду. Випадок стався ввечері 26 квітня, а вже до ранку 27 квітня в населеному пункті з’явилося багато ям, глибиною 4-5 метрів. У результаті жителі села залишилися без води та електроенерґії, а будинки та двори залиті брудом і водою. На думку місцевих жителів, ґейзери виникли через газовидобувне підприємство, яке працює поряд з Розвадовим. Спочатку цю інформацію заперечували, але після проведення робіт на підприємстві фонтани забили в іншому місці. Сільський голова Роман Сидор закликав виплатити постраждалим компенсації, а також пообіцяв тимчасово поселити бажаючих у дитячому дошкільному закладі „Вишенька“. (УНІАН)

Росіяни вбили директорку музею

КУП’ЯНСЬК, Харківська область. – 25 квітня армія РФ знищила місцевий краєзнавчий музей разом з частиною колективу та директором установи Іриною Осадчою, яка захищала українську культуру, намагаючись зберегти експонати музею від ракетних обстрілів, але загинула. Колеґи жінки у соціяльних мережах згадали про її внесок у збереження культурної спадщини України та розповіли, що саме завдяки її діяльності музей зміг зберегти основи своїх колекцій та фондів, які щоденно були на межі знищення через обстріли ворога під час окупації реґіону. Куп’янськ майже відразу окупували й до вересня 2022 року він був під окупацією. І. Осадча робила все можливе, щоб врятувати музейні предмети.Під час окупації їй вдалося заховати у різних людей цінні експонати, особливо українські стародавні сорочки. (УНІАН)

Мера Одеси взяли під варту

ОДЕСА. – У вересні 2016 року Одеська міська рада купила за 185 млн грн будівлю збанкрутілого заводу „Краян“ у приватної компанії, яка на початку того ж року заплатила за комплекс на авкціоні 11.5 млн грн. НАБУ вважає Труханова організатором корупційної схеми щодо присвоєння понад 90 млн грн. Мер Одеси Генадій Труханов та інші посадові особи стали обвинуваченими у цій справі. 14 листопада 2018 року Малинівський районний суд Одеси почав розглядати справу по суті. На лаві підсудних були Труханов, віце-мер Павло Вугельман, голова постійної комісії з комунальної власности міськради Василь Шкрябай, голова муніципального департаменту комунальної власности Олексій Спектор та його заступник Володимир Радіонов, продавець адмінбудівлі Петро Загодиренко, оцінювач Галина Богданова. 4 травня колеґія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора щодо зміни запобіжного заходу мера міста. Суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13.42 млн грн. (УНІАН)