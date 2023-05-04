УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Допомога від Horizon Capital

КИЇВ. – Президент України Володимир Зеленський 29 квітня провів зустріч із засновницею та головним виконавчим директором інвестиційної компанії Horizon Capital Оленою Кошарною й міжнародними інвесторами із восьми країн: США, Німеччини, Нідерляндів, Франції, Фінляндії, Швеції, Швайцарії, Данії, а також двох міжнародних організацій. Представники компанії Horizon Capital оголосили про залучення в їхній новий фонд Horizon Capital Growth Fund IV 254 млн дол. США, із якого будуть проінвестовані українські компанії. (Офіційне інтернет-представництво Президента України)

Конфлікт перед Олімпіядою

КИЇВ. – У лютому понад 35 країн підписали заяву щодо міжнародної підтримки України і закликали до того, щоб громадяни Росії і Білорусі не були допущені до змагань як „невтральні“ особи. Але після цього Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в невтральному статусі. Олімпійський чемпіон 2020 року, народний депутат, член Комітету з питань молоді та спорту Жан Беленюк заявив, що МОК не бере на себе відповідальности щодо участи росіян у Літній олімпіяді-2024 і перекладає її на міжнародні федерації. Він зазначив, що через таку позицію МОК є різні позиції міжнародних федерацій. Починаючи від тих, хто зараз відстоює саме проукраїнську позицію і каже, що росіяни не можуть бути допущені до змагань, і закінчуючи тими, як федерація фехтувань, яка ще до цих рекомендацій допустила росіян та білорусів у свої міжнародні змагання. (Радіо Свобода)

Переселенці можуть отримати нову спеціяльність

КИЇВ. – У 2023 році не менше 10 тис. внутрішніх переселенців зможуть пройти перекваліфікацію та отримати нову спеціяльність за державний рахунок. Про це заявила віце-прем’єр-міністер Ірина Верещук, наголосивши при цьому, що перекваліфікація здійснюватиметься за програмою отримання спеціяльних ваучерів на перепідготовку, придбання іншої спеціялізації, підвищення кваліфікації тощо. Цей документ повністю або частково покриває вартість навчання в навчальних закладах. У квітні було підписано наказ про збільшення кількості професій, охоплених ваучером, з 70 до 123. (УНІАН)

Готують обмін полоненими

КИЇВ. – Обмін полоненими у форматі „всіх на всіх“ у разі досягнення з Росією відповідної домовлености відбудеться поетапно, а не в один день. Про це повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. У штабі відбулася зустріч із родинами військовослужбовців 210-го окремого батальйону „Берлінґо“, участь у якій узяли також представники Міжнародного комітету Червоного хреста, які нагадали, що офіційне підтвердження полону надходить від міністерства оборони Росії до центрального офісу організації в Женеві, а звідти – до Національного інформаційного бюра України. Відвідини й анкетування Червоного хреста в місцях утримання є не офіційним, а фактичним підтвердженням полону. У подальшому повідомляється рідним, що людина – жива й перебуває у неволі. Родичі захисників зі свого боку висловили побоювання, що під час імовірного обміну „всіх на всіх“ російська сторона може повернути тільки тих, кого підтвердив Міжнародний комітет Червоного хреста, а непідтверджених „залишать працювати на копальнях“. За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, Україна наближається до обміну „всіх на всіх“ із Росією. (Укрінформ)

Зріс рівень бідности в Україні

КИЇВ. – Рівень бідности в Україні зріс з 5.5 відс. до 24.2відс. у 2022 році, внаслідок чого 7.1 млн людей опинилися за межею бідности. Про це з посиланням на звіт Світового банку пише британська газета The Guardian. Відмічається, що між містом і селом спостерігається великий розрив, а найбільш відчутні наслідки зубожіння саме у сільській місцевості. Як відзначає газета, в Україні різко подорожчали їжа, паливо, послуги. Вартість деяких речей зросла на 50 відс. Економіст Олена Білан розповіла, що без величезного пакета фінансової підтримки з боку міжнародної спільноти, ситуація була б ще гіршою. Найбільш проблемним залишається питання працевлаштування людей. (Укрінформ)

Ринок праці в Україні

КИЇВ. – У березні 2023 року в Україні на третину збільшилася кількість вакансій у готельно-ресторанному бізнесі. Найбільш затребуваною стала посада бармена (1,370 пропозицій). Друге місце за кількістю вакансій займає сфера обслуговування. Також більше роботи пропонували в будівництві та архітектурі, сфері краси. Крім того, були потрібні менеджери з продажу, продавці-консультанти, працівники логістичної сфери, бухгалтери, водії, кур’єри. Найвища конкуренція спостерігалася в Київ­ській, Харківській, Вінницькій, Одесь­кій та Волинській областях. Найнижча – у Закар­­пат­ській, Чернівецькій, Херсонській, Терно­пільській та Кіровоградській областях. Серед найвищих платень, які пропонували фахівцям (не ІТ) на некерівних посадах, виділяли 52.5 тис. грн медіабайєру, 40 тис. грн водієві-міжнароднику, 32.5 тис. грн бізнес-аналітику, 30 тис. грн арматурнику, рихтовщику, ріелтору. (УНІАН)

Надійшла допомога з Ізраїля

КИЇВ. – Українсько-ізраїльська асоціяція NEXUS, яка розташована в Ізраїлі, від початку повномаштабної війни доставила в Україну понад 130 тонн гуманітарної допомоги. Про це повідомила заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка під час робочої візити до Ізраїлю відвідала місто Нетанія, де ознайомилася з діяльністю найбільшого автоматизованого логістичного центру в країні. Він став „серцем“ відправки гуманітарної та медичної допомоги з Ізраїлю до України. О. Кондратюк подякувала асоціації NEXUS, яка організувала збір коштів та в кооперації з компанією SAREL здійснює придбання тактичних аптечок, турнікетів для Збройних сил України, а також медичного обладнання та інструментів для системи охорони здоров’я України. NEXUS – це команда професіоналів у різних сферах бізнесу, культури, технологій, медицини та громадської діяльності, які згуртувалися для підтримки України та розвитку відносин між країнами. (Укрінформ)

Театр не поїде до Будапешту

КИЇВ. – Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка скасовує свою участь у Х Театральній олімпіяді в Будапешті через включення росіян у програму. „В листі до організаторів від 19 січня 2023 року наш театр іще раз повідомив про нашу непохитну позицію й наголосив, що заклики до пошуку „діялогу без політики“ та відновленню „зруйнованих мостів“ з російськими мистцями є абсолютно неприйнятними. Але незважаючи на висловлені у відповідь цілковите розуміння й солідарність з Україною, нещодавно програма Олімпіяди була доповнена виставою „REX“ у постановці художнього керівника Александринського театру Валерія Фокіна“, – заявили у Театрі ім. Франка. Також наголошується, що у межах Олімпіяди відбувся показ кінофільму Фокіна „Петрополіс“, де головну ролю виконав російський актор Антон Шагін, який активно підтримує війну проти України. „Водночас ми дотримуємося непохитної позиції щодо неможливості участі у міжнародних заходах, на які запрошуються представники країни-терориста та особи, які виправдовують аґресію Росії“, – підкреслили у театрі. (Укрінформ)