УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Посол Китаю заявив про Крим

КИЇВ. – Посол Китаю у Франції Лу Шає поставив під сумнів суверенітет країн, що вийшли з Радянського союзу, та засумнівався у приналежності Криму Україні. Країни Балтії, Україна та Франція виступили з різкими заявами, що засуджують таку позицію китайського дипломата. Виступаючи в етері новинного телеканалу LCI, Лу Шає сказав, що колишні радянські республіки „не мають ефективного статусу в міжнародному праві“, оскільки „немає міжнародної угоди, яка б матеріялізувала їхній статус суверенної країни“. Щодо Криму, української території, яку Росія анексувала ще у 2014 році, він сказав: „Крим від самого початку належав Росії. Це Хрущов подарував Крим Україні за часів Радянського союзу“. Міністерство закордонних справ Франції заявило, що „з тривогою взяло до уваги“ ці висловлювання, попросивши Китай прояснити його позицію. Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії теж різко засудили заяву китайського посла. Посол України у Франції Вадим Омельченко, своєю чергою, заявив, що у посла КНР або „є очевидні проблеми з географією“, або його заява суперечить позиції офіційного Пекіна „про зусилля щодо встановлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей й принципів Статуту ООН“. Про ці зусилля йшлося й у спільній деклярації Китаю та Франції, опублікованій за підсумками візиту французького президента Емануеля Макрона до Пекіна на початку квітня. У ній сторони зобов’язалися „підтримувати усі зусилля з відновлення миру в Україні“. Реакція Києва теж не змусила себе чекати. „Усі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус, зафіксований у міжнародному праві. Крім, до речі, Росії, яка обманним шляхом посіла місце в РБ ООН, – написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. – Дивно чути від представника країни, яка педантично ставиться до своєї тисячолітньої історії, абсурдну версію „історії Криму“. Майже 80 депутатів Европарляменту підписали відкритий лист на ім’я очільниці МЗС Франції Катрін Колонна з вимогою визнати Лу Шая персоною нон ґрата, оскільки його п’ятничні коментарі „виходять за рамки прийнятного дипломатичного дискурсу“.

МЗС Китаю теж відреаґувало на дипломатичний скандал. Згідно з заявою відомства, Китай поважає суверенний статус усіх країн, що входили до СРСР, а позиція Пекіна щодо Криму не зазнала жодних змін. Посольство Китаю у Франції видалило стенограму інтерв’ю з послом на своєму каналі WeChat. На офіційному сайті посольства інтерв’ю не оприлюднили. (“ВВС”)

Президенти підписали Спільну деклярацію

КИЇВ. – Президент України Володимир Зелен­ський і Прем’єр-міністер Естонї Кая Каллас підписали Спільну деклярацію щодо підтримки української формули миру, створення трибуналу проти Росії, підтримку членства України в ЕС і НАТО, а також координації дій для ґарантій безпеки до членства в НАТО. Підписання документів відбулося в рамках робочої поїздки на Житомирщину. Прем’єр-міністер Естонської Республіки Кая Каллас 24 квітня прибула з візитою в Україну. Естонія завершила першу десятку країн НАТО (Чехія, Бельгія, Чорногорія, Литва, Польща, Італія, Латвія, Ісляндія та Словенія), які вже формалізувати підтримку українського членства в НАТО у подібних декляраціях. (Укрінформ)

Росія проводить пашпортизацію

КИЇВ. – Розвідка Великобританії 24 квітня прокоментувала примусову пашпортизацію Росією жителів окупованих територій, яким погрожують депортацією в разі відмови від російського пашпорта. Росія використовує свої пашпорти як інструмент для „русифікації“ окупованих територій, як вона це робила в окупованих Донецьку та Луганську до повномаштабного вторгнення в лютому 2022 року. Росія, ймовірно, прискорює інтеґрацію окупованих територій України в бюрократію Російської федерації, щоб сприяти презентації вторгнення як успіху, особливо напередодні президентських виборів 2024 року. Російські окупанти погрожують жителям окупованих територій виселенням із власних помешкань та конфіскацією приватної власности у разі відмови отримувати російський пашпорт. (Радіо Свобода)

Китай обіцяє підтримку

КИЇВ. – Президент України Володимир Зеленсь­кий і провідник Китаю Сі Цзіньпін 26 квітня провели першу телефонну розмову від початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну. Телефонна розмова відбулася з ініціятиви української сторони. Китай відправить в Україну спеціяльного представника і проведе переговори з усіма сторонами щодо „вреґулювання української кризи“, йдеться в заяві китайського уряду.

У заяві не уточнюється, чи відвідає китайський представник Росію. Китай зосередиться на просуванні мирних переговорів і докладатиме зусиль для якнайшвидшого припинення вогню.

В. Зеленський повідомив: „Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин“. США, як і раніше, стурбовані тим, що Китай може надати Росії летальну зброю, і разом з іншими західними країнами скептично ставляться до пропозицій Китаю щодо політичного вреґулювання в Україні. Китай ніколи публічно не підтримував повномаштабне вторгнення Росії в Україну, але також ніколи не критикував Москву через війну. (Радіо Свобода)

Медики отримали подарунки від СКУ

КИЇВ. – Медики 24-ої Окремої механізованої бриґади отримали від Світового конґресу українців 50 спеціяльних „Великодніх кошиків“ із засобами, що допомагають рятувати життя на передовій. Кошики містять 500 джґутів SOF-T, 250 наборів для та дихальних шляхів, гемостатичну марлю, ущільнювальні пов’язки для грудної клітки. Окрема подяка висловлена капелянам Гарнізонного храму свв. апостолів Петра і Павла Тарасу Михальчуку та Олесі Винник за те, що зробили це можливим. (СКУ)

До школи на 12 років

КИЇВ. – Перехід на 12-річну систему шкільної освіти в Україні має відбутися у 2027 році згідно з законом „Про освіту“. Про це йдеться у роз’ясненні Міністерства освіти та науки. Нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших клясах. Тож наразі не можна говорити про будь-яке прискорення переходу на 12-річне навчання, оскільки освітній процес повинен бути послідовним і безперервним. Також вказується, що освітні втрати, спричинені пандемією коронавірусної хвороби, становлять великий виклик для української системи освіти. Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко 22 квітня заявив, що МОН вивчає думку експертного середовища, батьків та дітей, аби вже з 2024 року перейти на 12-річну систему навчання. (Укрінформ)

Збірна України продовжить виступи

КИЇВ. – Збірна України продовжить виступи у кваліфікації чемпіонату Европи 2024 року, незважаючи на участь у цьому ж відборі збірної Білорусі. „Враховуючи рішення Союзу европейських футбольних асоціяцій (УЕФА) від 27 травня 2022 року щодо розведення українських та білоруських футбольних команд при жеребкуванні міжнародних змагань, структурні підрозділи Мінмолодьспорту, до повноваження яких віднесено координацію розвитку футболу в Україні, будуть контролювати участь українських команд в міжнародних змаганнях, в яких братимуть участь і білоруські команди. У разі виявлення фактів можливих випадків очних зустрічей українських та білоруських футбольних команд, для вирішення питань пов’язаних з подальшою участю у змаганнях має бути задіяні вимоги пункту Мінмолодьспорту. Національна збірна України виступає у відбірковій групі С Евро-2024 разом з командами Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти. Суперниками української „молодіжки“ у фінальному турнірі Евро-2023 будуть футболісти Еспанії, Хорватії та Румунії. (Укрінформ)