УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Тепер є розділ „Фактчеки“

КИЇВ. – Укрінформ запровадив розділ „Факт­чеки“, який допомагає читачам розібратись з повідомленнями чи новинами, що викликають сумнів. Йдеться про спростування російської дезінформації, потік якої після повномаштабного вторгнення Росії в Україну ще більше зріс. Розділ створено на базі Головної редакції зарубіжної інформації та іномовлення Укрінформу. „Для нас важливо доносити лише перевірену інформацію. Якщо ви побачите помилку чи неточність в опублікованих фактчеках, можете надіслати листа на електронну пошту olenin@ukrinform.com і/або badrak@ukrinform.com, чітко вказавши посилання на публікацію, назву статті, та коротко описати проблему“, повідомляє Укрінформ. Запропоновані до перевірки думки, переконання чи вістки, в ході перевірки якого буде недостатньо доказів, можуть залишитися без зворотної реакції. (Укрінформ)

СБУ викрила аґентів

КИЇВ. – Служба безпеки України викрила міжреґіональну мережу прокремлівських інтернет-аґітаторів. До її складу входило шість пропаґандистів, які проводили інформаційно-підривну діяльність на користь окупантів. Зловмисники публічно підтримували російську збройну аґресію проти України та закликали до зміни кордонів нашої держави. Для цього пропаґандисти створили декілька джерел у соцмережах, заборонених в Україні. (Укрінформ)

Заборонили користуватися собором

ТЕРНОПІЛЬ. -17 квітня на позачерговому 24-му засіданні міської ради депутати одноголосно підтримали та прийняли рішення „Про припинення управлінню Тернопільської єпархії УПЦ права користування земельною ділянкою, що розташована на ділянці вул. Євгена Коновальця, 1“. На цій ділянці розташований Катедральний собор Віри, Надії, Любові та матері Софії УПЦ МП. Обласні ради Рівненщини й Волині вирішили заборонити на території своїх областей діяльність УПЦ МП, аналогічну заборону ще торік запровадила міська рада Львова. (Українська правда)

Співатимуть на Евробаченні-2023

КИЇВ. – 17 квітня стали відомі імена артистів, які виступатимуть у фіналі Евробачення-2023. На сцену пісенного конкурсу вийдуть українські зірки Евробачення – Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тіна Кароль та Verka Serduchka. Концерт відбудеться в британському Ліверпулі від імені України 13 травня. „Евробачення – це не лише виступи представників 37 країн-учасників, а й широка програма виступів за участю запрошених гостей – номери-відкриття, інтервал-акти, відеовставки, включення. Завдяки тісній співпраці Суспільного мовлення з “BBC” цьогоріч ця частина буде багатою на українську культуру, адже Україна перемогла у Евробаченні-2022“, – зазначила голова делеґації України на Евробаченні Оксана Скибінська. Ґранд-фінал цьогорічного конкурсу відкриють переможці Евробачення-2022 Kalush Orchestra з потужним виступом під назвою „Голоси нового покоління“. Після завершення виступів усіх 26 фіналістів на сцену в Ліверпулі вийде Sam Ryder, учасник Евробачення-2022 від Великої Британії, який посів другу сходинку на минулорічному конкурсі в Турині. Завершальним актом стане виступ The Liverpool Songbook (Ліверпульська збірка пісень). Організатори зберуть на одній сцені шість зірок Евробачення минулих років, щоб відсвяткувати внесок міста проведення цьогорічного конкурсу у світову поп-музику. Пісенний конкурс пройде у Ліверпулі після того, як Україна, яка перемогла на конкурсі 2022 року, не змогла задовольнити вимоги щодо проведення конкурсу через безпекові побоювання, викликані російським вторгненням. Півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня, а фінал 13 травня. Україну на конкурсі представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel. (Укрінформ)

Спроба задушити економіку України

КИЇВ. – Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 17 квітня заявило, що російська сторона вдруге забльокувала інспекцію суден в територіяльних водах Туреччини. За даними міністерства, з 10 квітня російська сторона в Спільному координаційному центрі в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного пляну. Натомість росіяни формують власний плян інспекцій, вибираючи судна з черги на свій розсуд, що повністю суперечить умовам Ініціятиви та неприйнятно для України. В результаті вже вдруге за 9 місяців роботи „Зернової ініціятиви“ не складено інспекційного пляну і не проінспектовано жодного судна. Це ставить під загрозу функціонування „Зернової ініціятиви“, – заявили у відомстві. Посол США в Україні Бріджит Брінк сказала, що бльокування Росією інспекцій суден у Босфорській протоці, які прямують до українських портів для завантаження зерном, є спробою задушити українську економіку. „Зараз понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор на дозвіл відправитися в українські порти, щоб завантажити зерно, яке піде на харчування тих, хто його потребує. Росія намагається задушити українську економіку і сповільнити потік продовольства замість того, щоб дотримуватися умов угоди“, – написала Посол. (Радіо Свобода)

Окупанти обмежують доступ до медпослуг

ХЕРСОН. – На тимчасово захоплених ворогом територіях області на лівому березі Дніпра дуже складна ситуація для місцевого населення. „Вони (окупаційна влада – ред.) продовжують тиснути на населення, щоб люди йшли оформлювали ці паспорти (російські – ред.). Обмежено доступ до медичних послуг, тому що вони кажуть людям, що якщо не буде паспорта, не буде поліси обов’язкового медичного страхування російського зразка – не буде медичних послуг. Ми бачимо і погіршення забезпечення гуманітарних потреб населення… З постачанням у них так само зараз у деяких громадах значні проблеми“, – каже перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Російські аґресори продовжують тиснути насамперед на дітей, „промивають їм мізки“, намагаються створити так звану юнармію. В окремих громадах, населених пунктах чиниться тиск на людей, щоб вони погоджувалися на так звану евакуацію, а фактично – на депортацію, Населенню обіцяють грошову допомогу, житлові сертифікати. Але бажаючих виїжджати практично немає, зазначив Соболевський. Наразі виїзд із тимчасово окупованої території дуже ускладнений – він можливий лише через Крим і потім – у треті країни. Чиновник підкреслив, що родинам, які прийняли рішення виїжджати, треба почистити смартфони, комп’ютери, проговорити з дітьми, що саме відповідати, коли фсбшники при виїзді ставитимуть їм запитання про ставлення до російської влади, до російської армії, до ЗСУ, України. (Укрінформ)

Генеральний прокурор у США

ВАШІНҐТОН. – Генеральний прокурор України Андрій Костін 17 квітня прибув у США з робочою візитою, яку розпочав з інтерв’ю „Голосу Америки“. Генпрокурор зазначив, що „питання притягнення Росії до відповідальности є головним завданням світового співтовариства на найближчу перспективу та залишається в центрі уваги двостороннього діялогу між Україною і США“. “Маємо створити Спеціяльний міжнародний трибунал щодо злочину аґресії, який матиме юрисдикцію над вищим військово-політичним керівництвом Росії“, – наголосив А. Костін. Генпрокурор заявив про важливість виконання ордеру МКС щодо арешту президента Росії Володимира Путіна за примусову депортацію українських дітей, а також компенсації завданих Росією збитків за рахунок приватних та суверенних активів Росії. А. Костін проведе ряд зустрічей для обговорення цих питань з американськими партнерами. (Укрінформ)