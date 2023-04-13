УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Звільнили голову Рахункової палати

КИЇВ. – Голову Рахункової палати Валерія Пацкана відправили у відставку. За таке рішення проголосували 250 народних депутатів. В. Пацкан 16 листопада 2022 року повідомив про відставку з посади голови Рахункової палати, і вказав, що робить це через „політичні розбірки“. Перед тим було завершене розслідування проти В. Пацкана у справі про незаконне отримання компенсації за житло в 2017 році. Сам В. Пацкан підтверджував, що йому повідомили про підозру в незаконному одержанні понад 117 тис. грн компенсації за житло. Сам він називав підозру необґрунтованою. (Радіо Свобода)

Поплавський йде з посади ректора

КИЇВ. – Ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський заявив про намір піти з посади і стати головою вченої ради: „21 квітня – 30 років, як я очолюю леґендарний Університет культури. Головне для кожного артиста: своєчасно піти зі сцени під аплодисменти. Я хочу передати повноваження молодому ректору і бути головою Вченої ради, допомагати. Завжди має бути межа і почуття міри“. 73-річний М. Поплавський – співак, професор, був членом нині забороненої Партії реґіонів. Неодноразово на його адресу лунала критика щодо сексизму. В інтерв’ю він називав себе „любвіобільним мужчиною“, який „обожнює студенток“. (Радіо Свобода)

Великі втрати російських десантників

КОСТРОМА. – Саме з цього міста походить відомий полк, який був в аванґарді головних битв під час вторгнення Росії до України. BBC Newsnight почала досліджувати 331-ий ґвардійський парашутно-десантний полк. І на його прикладі видно ціну, яку Росія платить за вторгнення в Україну. Війна в Україні коштувала полку кількох сотень бійців. Коли 331-ий полк вперше відправили в Україну в лютому 2022 року, він мав дві батальйонні групи загальною кількістю 1000-1200 солдатів. Зазнавши значних втрат під час невдалої спроби дістатися до Києва, полк відійшов до Бєлгорода, де був доукомплектований минулого літа. Подальші дії свідчать про те, що полк обійшов усі основні гарячі точки – Ізюм на початку літа, Херсон пізніше, а тепер повернувся на Донбас. Велика кількість загиблих у лютому вказує на те, що частини 331-го полку брали участь у боях за Кремінну. („ВВС”)

Повернення виплат для військових

КИЇВ. – Верховна Рада підтримала повернення виплат у розмірі 30 тис. грн для військовослужбовців, поліцейських та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Гроші виплачуватимуть до кінця дії правового режиму воєнного стану незалежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби. Надбавки захисникам повертаються шляхом обмеження грошового забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ до 10 мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня 2023 року. (Укрінформ)

Шахраювали у Бахмуті

КИЇВ. – Українські та польські правоохоронні органи знешкодили злочинне угруповання шахраїв, яке виманювало гроші із мирних жителів, які хочуть виїхати із зони бойових дій, у тому числі з Бахмута і Вугледара. Середня вартість таких “послуг” становила 30 тис. грн. В основному шахраї “роздавали” свої обіцянки інвалідам та батькам малолітніх дітей. Шахраї брали у своїх клієнтів “передоплату” в розмірі половини від заявленої суми. Гроші отримували на банківські картки, оформлені на підставних осіб. Після отримання коштів ділки припиняли спілкування з потерпілими і більше не виходили на зв’язок. Таким чином шахраї видурили у людей понад 1.5 млн грн. Ще однією “цільовою авдиторією” шахраїв були чоловіки призовного віку. За “окрему плату” зловмисники обіцяли військовозобов’язаним виготовити фальшиві документи для виїзду за кордон. (Укрінформ)

Про внутрішньо переміщених осіб

КИЇВ. – В Україні офіційно статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) мають 4.8 млн громадян, 1 мільйон з яких – діти. Про це сказала Віцепрем’єр-міністер з питань реінтеґрації тимчасово окупованих територій Ірина Верещук: „Станом на 10 квітня 4,8 млн зареєстровано внутрішньо переміщених осіб. Усього ж майже 7 млн“. І. Верещук зазначила, що отримання статусу ВПО не обов’язкове. Кожен має право сам вирішувати, чи потрібна йому така довідка. Кабінет міністрів 7 квітня схвалив Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року, а також відповідний операційний плян. Передбачена державна підтримка ВПО на всіх етапах – від евакуації, у процесі соціяльної адаптації на новому місці й до моменту повернення до місця постійного проживання. (Укрінформ)

Історик дослідив боротьбу за свободу

КИЇВ. – Відбулася презентація роботи „Шіст­десятники. Бунт проти імперії” про становлення і діяльність інтеліґентів-патріотів на тлі розгортання радянської цензури. Про це розповів автор книги, історик, науковий працівник Інституту східноевропейських студій Карлового університету в Празі Радомир Мокрик. Разом із ним презентувала видання культурологиня, професорка та керівниця катедри україністики Римського університету Ла Сапієнца Оксана Пахльовська. Провадив захід Іван Малкович, засновник видавництва „А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА“, в якому й віддрукували книгу. Книга зосереджується на когорті літераторів, які, за визначенням Івана Дзюби, послідовно несли етичний протест, що почасти переростав у політичний в умовах тоталітарної системи. (Укрінформ)

Заборонили діяльність УПЦ МП

РІВНЕ. – Обласна рада на позачерговій сесії одноголосно заборонила діяльність Української православної церкви (Московського патріярхату) на території области. Депутати проголосували за скасування низки рішень виконавчого комітету обласної ради щодо затвердження статутів тих релігійних громад, які станом на сьогодні перебувають у складі УПЦ МП. Виконати цей пункт рішення доручили обласній державній адміністрації. Також обласна рада уже втретє звертатиметься до Верховної Ради України з вимогою негайного ухвалення закону про заборону УПЦ (МП) на виконаня рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року. (Укрінформ)

Реставровано історичну будівлю вокзалу

КИЇВ. – Державна інспекція архітектури та містобудування України видала сертифікат про прийняття в експлуатацію реставрованої історичної будівлі річкового вокзалу в Києві. Річковий вокзал у вересні 2021 року здали в оренду новому навчальному закладу – American University Kyiv. Кампус університету має авдиторії, майданчики для зустрічей та спільної роботи студентів, конференц-залі, бібліотеку та інше. Американський університет в Києві відкрили у 2022 році в партнерстві із Arizona State University (ASU) – одного із найбільших університетів Америки. У вересні 2022 року перші студенти університету розпочали навчання в онлайн-режимі за трьома бакалаврськими програмами та двома маґістерськими. Тепер, після введення будівлі в експлуатацію, університет зможе розпочати офлайн-навчання студентів. (Укрінформ)

Українські діти отримали книги

КИЇВ. – Українські діти у 25 країнах отримали майже 600 тис. примірників підручників, навчальних посібників, художньої літератури у межах акції “Українським дітям – українську книгу”. Місія цієї акції, щоб в умовах війни через книгу повернутись додому, читати рідною та відкривати для себе Україну у простий та цікавий спосіб. Благодійну акцію “Українським дітям – українську книгу”, що понад рік діє для дітей в Україні та за кордоном, започаткували Державний комітет телебачення і радіомовлення України. (Укрінформ)