УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Україна отримала перший транш

КИЇВ. – Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду в межах нової програми розширеного фінансування, що дорівнює близько 2.7 млрд дол., повідомив голова Національного банку Андрій Пишний 3 квітня. Рішення про виділення траншу Рада директорів МВФ погодила 31 березня. Рада схвалила нову розширену угоду в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) на близько 15.6 млрд дол. Рішення ради директорів дозволяє негайну виплату 2.7 млрд дол. (Радіо Свобода)

Суд звільнив одного з викрадачів

КИЇВ. – Шевченківський суд 3 квітня визнав Олександра Медвідя винним у викраденні Юрія Вербицького і Ігоря Луценка і призначив йому п’ять років ув’язнення. При цьому суддя Лідія Щебуняєва змінила кваліфікацію злочину. Суд не побачив тяжких наслідків викрадення – заподіяння фізичного болю потерпілим і смерть Юрія Вербицького. Як наслідок, суд звільнив обвинуваченого від покарання у зв’язку зі „сплином строку давности“. Учасників Евромайдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка викрали 21 січня 2014 року з Олександрівської лікарні, куди Луценко привіз Вербицького після поранення під час сутичок на вулиці Грушевського. Обох майданівців вивезли за місто, катували і покинули в лісі на морозі. 22 січня тіло Вербицького виявили в лісі під Гнідином Бориспільського району Київської области. Це четвертий вирок у справі про викрадення Вербицького та Луценка, один із них оскаржується. У судах триває розгляд ще щодо 14 людей: 12 цивільних та двох колишніх правоохоронців. (Радіо Свобода)

Вибухнув автомобіль з колаборантом

МЕЛІТОПОЛЬ. – В окупованому місті вранці 3 квітня вибухнув автомобіль, повідомив міський голова Іван Федоров, який перебуває на вільній території: „Постраждав Максим Зубарєв. Він пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію“. За минулий тиждень у Мелітополі прогриміло кілька вибухів. (Радіо Свобода)

Присуджено премію ім. Олеся Гончара

КИЇВ. – Премію імені Олеся Гончара у 2023 році отримав поет Владислав Стольников за збірку „Вітри на сполох“. Про це повідомляє Державне аґентство з питань мистецтв та мистецької освіти: „Члени комітету з присудження премії шляхом відкритого голосування, після жвавої та тривалої дискусії визначили лавреатом премії Стольникова Владислава. Нагороду автор отримає за збірку віршів „Вітри на сполох“, видану видавництвом „Юніверс“ у 2020 році“. На конкурс надійшло 25 заявок. Засідання комітету з присудження літературної премії відбулося 31 березня. Лавреата оголосили у день 105-річчя від дня народження Олеся Гончара. Премію присуджують щорічно за кращі літературні твори, які утверджують ідеали гуманізму, духовні цінності українського народу, ідеї незалежності України. (Укрінформ)

Вийняли кулю з серця

ОДЕСА. – Лікарі обласної дитячої клінічної лікарні провели унікальну операцію з видалення кулі з серця семирічного хлопчика. „Гра двох братів семи та восьми років ґвинтівкою, яка, як потім з’ясувалося, була зарядженою, закінчилася пораненням лівої частини грудної стінки з проникненням кулі в порожнину серцевої сумки та ураженням задньої стінки лівого шлуночка серця“, – йдеться у повідомленні. Хлопчика було вчасно госпіталізовано до Татарбунарської багатопрофільної лікарні, а звідти дитину перевели до Одеської обласної дитячої лікарні, де прооперували завідувач відділенням серцево-судинної хірургії Володимир Бузовський та серцево-судинний хірург Олександр Гоцуляк. Хлопчик перебуває у післяопераційному періоді. (Укрінформ)

Відбувся випуск військових капелянів

КИЇВ. – У Національному заповіднику „Софія Київська“ відбувся перший випуск військових капелянів, які завершили курси підвищення кваліфікації з питань військового капеланства Збройних сил України. Очільники релігійних організацій прочитали молитву військового капеляна, а потім здійснили освячення почесного стяга Служби військового капелянства ЗСУ та обряд благословення своїх представників. Крім того, було проведено церемонію вручення сертифікатів про завершення курсів підготовки військових капелянів. Підготовка 30 військових капеланів від п’яти релігійних організацій пройшла на базі Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. (Укрінформ)

На кордоні – спільні пункти пропуску

КИЇВ. – Польща та Україна спростять процедуру перетину кордону між країнами. Про те, що вони вже погодили таке рішення повідомив заступник Міністра інфраструктури України Сергій Деркач. Зараз, аби перетнути кордон між державами, потрібно проходити контролю і на українському пункті пропуску, і на польському. Нова ж система спростить цей процес, адже перевірку будуть проводити лише з боку однієї країни. Перші пункти пропуску, які працюватимуть за системою єдиного кордону, визначать уже найближчим часом. Таку ж спрощену процедуру плянують запровадити зі Словаччиною та Угорщиною. (Експрес)

Вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври

КИЇВ. – Понад 30 народних депутатів хочуть від імені Верховної Ради звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією розірвати з Українською православною церквою Московського патріярхату договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври. Відповідний проєкт постанови зареєстровано в парляменті 3 квітня. Його подали депутати від „Слуги народу“, „Голосу“, „Европейської солідарності“ і групи „За майбутнє“. Почаївська Успенська лавра – православний чоловічий монастир у Почаєві, Кременецький район, Тернопільська область. Друга за розмірами після Києво-Печерської лаври. Монастир перебуває в оренді УПЦ МП. (Українська правда)

Арештовано земельні ділянки Оксани Марченко

ЛЬВІВ. – За матеріялами СБУ та у співпраці з обласною прокуратурою суд наклав арешт на ще дві земельні ділянки з об’єктами нерухомості, які незаконно перебували у власності Оксани Марченко, загальною вартістю майже 17.5 млн грн. Ці наділи розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської области, де дружина Медведчука організувала нелеґальне будівництво готельного комплексу. Земельні площі О. Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном. До протиправної діяльности причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів. Протягом 2004-2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власности на землю на користь О. Марченко. У Стрийській окружній прокуратурі завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника одного із районних відділів земельних ресурсів Львівської области за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Посадовець видав та підписав підроблені документи, на основі яких було незаконно видано державні акти права власности на п’ять земельних ділянок. Право власности на вказані земельні ділянки набула фірма, кінцевим бенефіціяром якої є О. Марченко. (Укрінформ)