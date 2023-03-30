УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Зеленський відвідав передові позиції

ЗАПОРІЖЖЯ. – 27 березня під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових, поспілкувався з військовослужбовцями, подякував їм за захист України і вручив державні нагороди. (Офіційне інтернет-представництво Прозидента України)

ООН зафіксувала сексуальні насильства

КИЇВ. – Місія ООН із прав людини станом на кінець січня зафіксувала 133 жертви сексуального насильства в Україні. 109 випадків були скоєні військовими, правоохоронними органами і персоналом пенітенціярних установ Росії. Жертвами стали 85 чоловіків, 45 жінок і три дівчинки. 24 випадки, ймовірно, були скоєні СБУ, поліцією України, українськими цивільними або членами тероборони. Сексуальне насильство часто відбувалося під час тримання під вартою цивільних осіб або військовополонених, а також у житлових районах, які перебували під контролею збройних сил Росії. На початку березня керівниця профільного управління Генерального прокурора України Ірина Діденко повідомила, що за час повномаштабної війни Росії проти України зафіксовано 156 фактів сексуального насильства з боку російських військових, більшість із них у Херсоні та Київській області. Насильства зазнавали як жінки, так і чоловіки та діти, правоохоронцям вдається ідентифікувати деяких російських військових, причетних до скоєння таких злочинів. (Радіо Свобода)

Затримали ворожу шпигунку

ЛЬВІВ. – Правоохоронці затримали у Львові ворожу інформаторку, яка під виглядом переселенки збирала дані про Збройні сили, щоб передати росіянам. Зловмисницею виявилась мешканка Миколаївщини, яка є рідною сестрою ще одного зрадника Батьківщини, нещодавно затриманого СБУ. Вона була дистанційно залучена до співпраці у жовтні минулого року й збирала дані про місця базування та переміщення Сил оборони у Львові. Жінка часто відвідувала територію поблизу місць дислокації військових формувань та робила позначки на електронних картах. Згодом вона намагалась передати ці дані до РФ через месенджер. У затриманої вилучили комп’ютерну техніку та 7 мобільних телефонів. На одному з яких були докази вчинення нею злочинної діяльности.

(Українська правда)

СБУ виявило корупціонерів

ОДЕСА. – Служба безпеки ліквідувала коруп­ційну схему в Головному управлінні Держ­прод­споживслужби в Одеській області. Учасники оборудки вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську аґропродукцію у межах „зернової угоди“. За хабарі вони „ґарантували“ безперешкодне отримання сертифіктів відповідности продукції. За відмову сплачувати „данину“ погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури. Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди отримання майже 400 тис. у гривневому еквіваленті посередником, якого посадовці залучили для передачі хабарів. За кожну тонну експортованої продукції учасники схеми вимагали „данину“ в розмірі 40 американських центів. За даними слідства, з осені 2022 року по 21 березня 2023 року, перебуваючи в Ізмаїлі, підозрюваний одержав неправомірну вигоду для себе в розмірі 12,200 дол. За ці кошти він обіцяв вплинути на прийняття рішень службовими особами Одеської обласної фітосанітарної лябораторії та Держпродспоживслужби в Одеській області щодо видачі сертифікатів на експортовану приватним підприємством кукурудзу. Правоохоронці затримали його під час одержання частини неправомірної вигоди в сумі 2,500 дол. (Укрінформ)

Зустрілися Ґроссі і Зеленський

ЗАПОРІЖЖЯ. – Генеральний директор Між­народного аґентства з атомної енер­ґії (МАҐАТЕ) Рафаель Ґроссі зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у Запоріжжі. „Відбувся насичений обмін інформацією щодо захисту Запорізьку АЕС та її персоналу“, – написав Р. Ґроссі. Він також запевнив у повній підтримці з боку МАҐАТЕ щодо ядерних об’єктів в Україні. Глава МАҐАТЕ також відвідав Дніпровську ГЕС разом із Президентом України. В. Зеленський показав йому і нещодавні пошкодження греблі. (Укрінформ)

В Одесі не стало Суворова

ОДЕСА. – 26 березня демонтовано пам’ятну дошку російському полководцю Олександру Суворову, розміщену на фасаді будинку по вулиці Приморській, яка з 1969 по 1995 роки мала ім’я Суворова. В 2017 році фраґмент дошки з ім’ям російського військового було знищено невідомими. Пам’ятник О. Суворову в Одесі демонтували ще 29 грудня. Члени історико-топонімічної комісії рекомендуватимуть депутатам міської ради перейменувати два райони міста. Суворовський район може стати Пересипським, а Малиновський – Хаджибейським. О. Суворов (1729-1800) був організатором придушень національно-визвольних повстань та депортацій, зокрема Коліївщини в Правобережній Україні й повстання Костюшка, а також у 1778 році – депортації кримських християн до Російської імперії й у 1782-1783 роках депортації з Кубані ногайців. Всі ці акції відзначалися жорстокістю та мали ознаки геноциду. (Укрінформ)

Вшанування пам’яті дітей

КИЇВ. – Церемонія вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок російської аґресії, відбулась у Києві у межах освітньої Маґістральної (не) конференції „EdCamp Kyiv“. Під час заходу зазначалося, що від 24 лютого 2022 року Росія вбила щонайменше 465 українських дітей. Учасники вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Сільський вчитель із Гурії Ладо Апхазава від початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну розпочав благодійну акцію на підтримку українських біженців, школярів і вчителів. З його ініціятиви педагоги з 39 країн зібрали 700 тис. дол., які згодом передали польській організації, що допомагає евакуйованим дітям з України. Л. Апхазава привіз понад 450 свічок, виготовлених грузинськими вчителями. Під час роботи вони „вплітали“ молитви за найскорішу перемогу України і за душі загиблих дітей. Свічки запалили у пам’ять про жертв російської аґресії. За даними ЮНІСЕФ, близько 3.3 млн дітей в Україні потребують допомоги, а 1.5 млн з них травмовані війною. (Укрінформ)

Драма про розбитий театр

МУКАЧЕВО, Закарпаття. – Живі свідки найбільшого військового злочину Росії в Україні розповідають про нього з театральної сцени. 16 березня на будівлю Донецького академічного обласного театру в Маріюполі було скинуто авіяційну бомбу. Загинули сотні людей, котрі там переховувалися від обстрілів. У роковини цієї трагедії театр із Маріюполя показав в Ужгороді документальну виставу „Маріюпольська драма“. П’єсу створив письменник, дописувач “Свободи”, Олександр Гаврош. За його словами, після того, як маріюпольський театр перебазувався до Ужгорода, з’явилася ідея розповісти про те, що пережили актори у перші тижні війни. Окупанти, аби затерти сліди військового злочину, навіть розібрали рештки будівлі, що колись була окрасою і символом міста. Зрежисувати виставу взявся Євген Тищук, з О. Гаврошем вони вже раніше співпрацювали над історичною драмою „Князь Корятович“, яка досі йде в Мукачівському театрі. (Укрінформ)