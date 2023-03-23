УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Звільнили трьох міністрів

КИЇВ. – Верховна Рада на засіданні 20 березня звільнила Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки. Віце-прем’єр-міністра України-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова призначать на нову посаду. Він стане віце-прем’єр-міністром з іновацій, розвитку освіти, науки та технологій-міністром цифрової трансформації України. Павла Рябікіна звільнено з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловости. На засіданні фракції партії „Слуга народу“ 18 березня обговорювалося призначення міністром освіти і науки Оксена Лісового, міністром стратегічних галузей промисловости – Олександра Камишіна. С. Шкарлет у 2010 році очолив Чернігівський національний технологічний університет, приєднався до команди Віктора Януковича й Партії реґіонів, мав гарні стосунки з тодішнім міністром освіти Дмитром Табачником. (Радіо Свобода, Укрінформ)

Знищили проросійського ката

КИЇВ. – Ввечері 17 березня неподалік від будівлі Ювілейної сільської ради на окупованій частині Херсонської области вибухнула автомашина. 19 березня слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу „за фактом вбивства командира“ так званого „взводу новокаховського відділення внутрішніх справ“ 42-річного Сергія Москаленка, а також зазіхання на вбивство його доньки і дружини – „начальниці штабу“ цього ж відділення. За даними російських слідчих, невідомий в Скадовську заклав вибуховий пристрій під крило авта, яким керував С.Москаленко. Коли він з дружиною і донькою їхав по селищу Ювілейне Олешківського району, стався підрив, чоловік загинув на місці, а жінки отримали поранення. С.Москаленко з березня 2022 року працював „начальником ізолятора тимчасового утримування“ у поліцейському відділку, який відкрили росіяни в окупованій Новій Каховці. 29 вересня СБУ повідомила про підозру С. Москаленку. За добровільну згоду обійняти посаду в незаконно створеному органі йому загрожувало до 15 років в’язниці. С.Москаленко був причетний до викрадень та катувань багатьох мирних жителів Каховського району. Затриманих били, катували електричним струмом, щоночі російські військові і місцеві колаборанти виводили полонених до підвалу, ставили обличчям до стіни і стріляли в них із пістолета над головою або біля вух. Деяких полонених вони розстрілювали по-справжньому. Нова Каховка Херсонської области перебуває під російською окупацією з 24 лютого 2022 року. („ВВС“)

Ліквідовано підпільні осередки КПРС

КИЇВ. – У столиці та ще шістьох реґіонах України Служба безпеки України невтралізувала підпільні осередки так званої Комуністичної партії Радянського союзу (КПРС). „Це підконтрольна ФСБ російська організація, яка бере активну участь у проведенні підривної діяльности проти України“, – йдеться у повідомленні СБУ. Після повномаштабного вторгнення Росії організатори об’єднання намагались створити в України розгалужену мережу власних „обкомів“, мали закликати до масової підтримки російських загарбників та облаштовувати „комендатури“ для збору розвідданих та підготовки ворожих диверсій. Прокремлівську організацію очолює Юрій Щіпков – керівник „Центрального комітету більшовиків“, який перебуває в Москві. Саме за його вказівкою були створені підпільні „філії“ об’єднання у Києві, у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій та Чернігівській областях. До функціонування ворог залучив понад 45 осіб, які використовували власні оселі для конспіративних зустрічей учасників ворожого підпілля та плянування підривних заходів. Під час обшуків правоохоронці виявили російські пашпорти, незареєстровану зброю і боєприпаси, мобільні телефони із доказами листування з російським „куратором“, прокремлівські аґітаційні матеріяли. (Укрінформ)

Путін приїздив у Маріюполь

МАРІЮПОЛЬ. – 19 березня вночі Володимир Путін відвідав Маріюполь, місце одного з найжахливіших воєнних злочинів російської армії. Візиту В.Путіна до Маріюполя в Україні та за кордоном порівняли із візитою Адольфа Гітлера у 1941 році. Радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував фото Адольфа Гітлера під час відвідування штабу групи армій „Південь“ у Маріюполі у грудні 1941 року і дописав: „Інший диктатор також одного разу відвідав Маріюполь. Ми знаємо, чим закінчилася його історія“. Путін відвідав окупований, зруйнований Маріюполь вночі, в темряві, їхав порожніми вулицями. (Голос Америки)

Зростає кількість хворих на Covid-19

КИЇВ. – З 10 по 16 березня захворюваність на Covid-19 в Україні зросла на понад 21 відс. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Ігор Кузін. Загалом за останній тиждень зареєстрували понад 18,600 випадків, 4,479 пацієнтів госпіталізували. За цей час 101 людина померла, понад 85 відс. з них – літні люди. У минулі тижні кількість померлих ще не досягла позначки 100 померлих за сім днів. Ще тиждень тому реєстрували майже 15,400 випадків, і це в рази більше у порівнянні з кінцем січня-початком лютого, коли реєстрували 3-3,500 випадків захворювання на тиждень. Ближче до квітня кількість виявлених випадків має піти на спад, і знову зросте восени. Щеплення в Україні не зупиняли попри повномаштабну війну, але відбулося значне просідання у темпах вакцинації – кількість щеплень зросла влітку 2022 року, але потім суттєво скоротилася. Поточний рівень вакцинації населення недостатній, аби мати колективний імунітет проти COVID-19. („ВВС“)

В Україні подорожчала валюта

КИЇВ. – Оприлюднено свіжий курс валют на 20 березня. Курс гривні до доляра в банківських обмінниках Києва послабився на 3 копійки – до 38.90 грн за дол. Щодо евро курс гривні послабився на 10 копійок і становить 41.20 грн за евро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38.40 грн за дол., евро – 40.40 грн за евро. Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10 відс. (УНІАН)

Завершено розслідування у Харкові

ХАРКІВ. – В Україні судитимуть екс-керівника Управління Служби безпеки України у Харківській области Романа Дудіна, який пішов на співпрацю з окупантами на початку повномаштабного вторгнення. Слідчі встановили, що Р. Дудін, володіючи інформацією про проведення 24 лютого 2022 року збройними силами РФ наступальної операції на території України, вчиняв незаконні дії, спрямовані на проведення підривної діяльности проти України з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці. Він був переконаний в успішності операції держави-аґресора та розраховував на поблажливе ставлення до себе з боку окупаційної влади РФ. Він дискредитував чинну владу Харкова та області, перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони, віддав наказ особовому складу управління покинути місце несення служби – адміністративне приміщення та територію Харкова, створив умови для здачі ворогові наявних на зберіганні в адміністративній будівлі зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військових та самовільно залишив місце несення служби без поважних причин. (УНІАН)