УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Зеленський зустрівся з діячами культури

КИЇВ. – 9 березня, у 209-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка, Президент Володимир Зеленський провів зустріч із діячами культури та мистецтва. Як зазначив Міністер культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, зустріч у річницю з дня народження Кобзаря – символічна, адже російський аґресор намагається заперечити право України на існування, на власну мову, історію, культуру та ідентичність. Президент наголосив, що діячі культури та мистецтва, які пішли захищати Україну в складі сил оборони, своїм прикладом сприяли консолідації українського суспільства, зростанню патріотизму та спонукали громадян ставати на захист України. Учасники зустрічі обговорили шляхи поглиблення взаємодії між державою та представниками культурної сфери, зокрема з метою наближення перемоги України у розв’язаній Росією війні. Під час зустрічі також йшлося про присудження Шевченківської премії 2023 року. Комітет з Національної премії запропонував передбачити номінації саме для творів, створених під час війни й на воєнну тему. (Офіційне інтернет-представництво Президента України)

Президент вручив нагороди жінкам

КИЇВ. – 8 березня з нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок Президент України Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди та присвоїв почесні звання жінкам, які відзначилися самовідданою працею й хоробрістю під час захисту суверенітету й територіяльної цілісности України. Церемонія відбулася в Маріїнському палаці в Києві у присутності Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, який прибув візитою до України. (Офіційне інтернет-представництво Пре­зидента України)

Збито 650 крилатих ракет

КИЇВ. – Від початку російських атак на енерґетику України було збито 650 крилатих ракет та 650 дронів-камікадзе, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат: „Весь стратегічний запас ракет, який в них був, вони кинули на війну з українською енерґетикою“. Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131. (Радіо Свобода)

Японія дасть насіння

КИЇВ. – Уряд Японії та Японське аґентство міжнародного співробітництва (JICA) забезпечать фармерів Харківщини насінням соняшника та кукурудзи для весняної сівби. Про це повідомило Міністерство аґрарної політики та продовольства України. Уряд Японії закупив насіння на суму понад 1 млн дол. Воно вже доставлене на склади в Україні, і харківські аґрарії зможуть подати заявки на його отримання через Державний аґрарний реєстр. Міністер аґрарної політики та продовольства України Микола Сольський домовився з японською стороною про створення навчальної програми за обміном для українських студентів на базі Харківського національного аґрарного університету ім. В. Докучаєва. У 2017 році JICA відкрило реґіональний офіс в Україні й зосереджує свої зусилля на питаннях відновлення України, зокрема аґрарного сектору. (Укрінформ)

Скасовано ветеринарну контролю

КИЇВ. – Із 9 березня скасовано ветеринарну контролю української аґропродукції, що слідує транзитом через Польщу до польських портів Ґданськ, Ґдиня, Свіноуйсьце, Щецин чи до інших країн. Спрощена процедура діятиме в усіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, які працюють на пропуск вантажного транспорту. Перевізник має пред’являти інспекторам митниці Республіки Польща міжнародну накладну з додатковою печаткою. На польській стороні вантажівки з транзитним товаром після прикордонної і митної контролі будуть опльомбовуватись. Товар не буде підпадати під ветеринарну контролю, якщо він перевозиться залізничним транспортом і в накладній буде вказано отримувача. (Укрінформ)

Відкрили музичну катедру ЮНЕСКО

КИЇВ. – У Національній музичній академії України ім. П. Чайковського 9 березня відкрили першу у світі музичну катедру ЮНЕСКО „Музика, освіта, наука – заради миру“. З цієї нагоди на Майдані Незалежности відбувся концерт симфонічної оркестри „Київ-Класик“ під орудою керівника катедри Германа Макаренка, у програмі якого пролунали гимни України та Европи. Представниця ЮНЕСКО в Україні К’яра Деці Бардескі звернула увагу на те, як глибоко війна впливає на життя людей: „Сьогодні ми святкуємо опір і силу музики, яка може зробити нас ближчими і надихнути на відновлення. Я вдячна за цю ініціятиву“. Програма катедри ЮНЕСКО започаткована у 1992 році та підтримує створення катедр ЮНЕСКО в ключових пріоритетних галузях, що стосуються сфер компетенції ООН – освіті, природних та соціяльних наук, культури і комунікацій. Сьогодні у світі діє 851 катедра ЮНЕСКО у понад 115 державах-членах. (Укрінформ)

Російські загарбники зносять цілі квартали

МАРІЮПОЛЬ. – У місті російські загарбники зносять будинки цілими кварталами в усіх районах міста. Зносять, зокрема дитсадки та школи, які неодноразово обіцяли відремонтувати. Замість них – лише пустирі та груди каміння. Про це повідомляє в Телеграмі пресслужба Маріюпольської міської ради. „Зруйнувано понад 50 відсотків багатоповерхівок, а це 1,356 будинків. Окупанти продовжують ховати сліди своїх злочинів. Вони вже говорять про знесення більше 900 будинків… Сьогодні ми маємо зафіксувати все, що зробили окупанти, та добитися того, щоб кожен російський воєнний злочинець відповів за скоєне“, – зазначив мер Маріюполя Вадим Бойченко. (Укрінформ)

Єдина онлайн-платформа сервісів допомоги

Офіс віцерем’єр-міністра з питань европейської та евроатлантичної інтеґрації та апарат Урядової уповноваженої з питань гендерної політики презентували новий онлайн-майданчик – платформу допомоги врятованим – www.help-platform.in.ua. Це перша в Україні онлайн-платформа, де зібрана повна інформація про всі ключові сервіси допомоги постраждалим внаслідок війни. Усі ініціятиви, розміщені на платформі, покликані забезпечити підтримку українцям у будь-якому куточку країни, а також за її межами. Всі сервіси є перевіреними, конфіденційними та безоплатними. (Укрінформ)

На порятунок Саакашвілі

КИЇВ. – Родина та політичні соратники Михайла Саакашвілі оголосили 10 березня про старт ґльобальної ініціятиви „SAVE MISHA“ з метою порятунку його життя, яке з огляду на критичний стан здоров’я третього президента Грузії перебуває під загрозою. Про це заявив брат М. Саакашвілі Давід на брифінґу в Медіацентрі Україна: „Мій брат, колишній президент Грузії, є громадянином України. Він наразі перебуває в полоні у путінської маріонетки, російського олігарха, правителя Грузії Бідзіни Іванішвілі. Він отруєний важкими металами, як Навальний, Скрипаль і Литвиненко. Його стан здоров’я реально критичний. Залишилися лічені дні для його порятунку. Тому наша сім’я, друзі і політичні соратники вирішили підтримати народний ґльобальний рух „SAVE MISHA“, до якого, я впевнений, долучиться багато людей в усьому світі“. Щоб приєднатися до руху, треба заповнити анкету на сайті savemisha.org. Керівник офісу М. Саакашвілі (2020-2022 рр.) Марія Барабаш поінформувала, що він втратив понад 55 кг ваги: „Всі 14 лікарів, які його оглядали, дійшли висновку, що якщо його вага буде 63 кг, він помре“. Тбіліський апеляційний суд 2 березня відхилив позов адвокатів ув’язненого Саакашвілі. Захист намагався оскаржити рішення Тбіліського міського суду від 6 лютого, який залишив М. Саакашвілі в ув’язненні, визнавши безпідставним позов про відстрочення вироку та звільнення за станом здоров’я. (Укрінформ)