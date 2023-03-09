УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Визнали свою помилку

КИЇВ. – Двоє високопоставлених політиків із лівоцентристської Соціял-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії Канцлера Олафа Шольца, перебувають у Києві з візитою. Голова партії Ларс Клінґбайль і його колеґа, лідер фракції СДПН у парляменті Німеччини Рольф Мютценіх прибули до української столиці спецпотягом удосвіта 6 березня. У них заплянована низка переговорів з урядовцями, зокрема з Міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та представниками парляменту. Критики, зокрема в Україні, звинувачують партію в тому, що вона десятиліттями неправильно оцінювала політику президента РФ Володимира Путіна і була серед політичних сил у Берліні, які вважали, що співпраця з Росією зміцнить Европейську стабільність. Така позиція, зокрема, спричинила, енерґетичну залежність Німеччини від Росії. Клінґбайль і Мютценіх вже публічно визнали свої минулі помилкові судження стосовно політики СДПН щодо Росії. Партія плянує переглянути свою зовнішньополітичну лінію, зокрема позицію щодо Росії, на партійній конференції у грудні. (Радіо Свобода)

Українці захищають 8 березня

КИЇВ. – Понад 1.3 млн користувачів застосунку “Дія” проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним днем. Про це повідомив Міністер культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. В опитуванні взяли участь понад 2.1 млн українців. Міністер зазначив, що результати голосування будуть враховані у парляменті перед ухваленням законопроєкту щодо 8 березня. 28 лютого Міністерство цифрової трансформації запустило у застосунку “Дія” опитування про доцільність залишати 8 березня вихідним днем чи зробити його робочим. Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується скасувати вихідні 8 березня, 1 та 9 травня, однак запровадити 25 лютого День української жінки (День українки); 9 березня Шевченків день та другу неділю травня День матері. (Укрінформ)

Збагатився на ремонті шляхів

КИЇВ. – У Київській області директору компанії повідомили про підозру за привласнення 121 млн грн державних коштів на ремонті доріг. Про це повідомила Національна поліція України. Оперативники Управління стратегічних розслідувань в Києві встановили, що впродовж 2019-2020 років фіґурант вносив у документи неправдиві відомості щодо обсягів та якості виконаних підрядних робіт. За такою схемою зловмисник привласнив 121 млн грн. За скоєне йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Трьох київських посадовців підозрюють у розтраті мільйона гривень на облаштуванні шкільних укриттів. (Укрінформ)

Зростає „Армія відновлення“

КИЇВ. – Проєкт „Армія відновлення“ був запроваджений урядом восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання суспільно корисних робіт. До проєкту долучилися 8,500 безробітних українців, на оплату послуг яких спрямовано 56 млн грн. Проєкт здйснюється вже у 13 областях, на днях долучились Дніпропетровська та Львівська області. Міністер економіки Юлія Свириденко зазначила, що залучені до роботи українці отримують від держави оплату за роботу щонайменше 6,700 грн, що є більшим, ніж середній розмір допомоги з безробіття. Загалом за виконання робіт держава виплатила учасникам “Армії відновлення” вже майже 56 млн грн. Найчастіше людей залучають до будівництва споруд цивільного захисту, укріплення дамб, розвантаження та фасування гуманітарної допомоги, надання соціяльних послуг в Пунктах незламності, розбору завалів та відновлення житлових будинків і приміщень, облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття тощо. (Укрінформ)

Викрили аґентів ФСБ

ОДЕСА. – В Одесі викрили аґентурну мережу ФСБ. Зловмисники розвідували місця дислокації стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу України. Також вони коригували російські ракетні удари по критичній інфраструктурі Одеського реґіону, в тому числі енерґоґенеруючих підприємствах. Зрадником виявився місцевий житель, помічник одного з депутатів так званого кримського парляменту Костянтина Мальчікова. Одесит періодично відвідував український півострів, де володіє базою відпочинку. Під час однієї з таких поїздок до повномаштабного вторгнення його завербував кадровий співробітник ФСБ Костянтин Шилов. Саме за його завданням торік після 24 лютого російський аґент намагався виявити локації українських підприємств на Одещині, які виготовляють оборонну продукцію для потреб ЗСУ. Крім того, він збирав розвіддані про місця базування і переміщення підрозділів Сил оборони та „звітував“ про результати ворожих повітряних атак на українські об’єкти. Іншим учасником аґентурної мережі ФСБ виявився прокремлівський блоґер Олександр Сініцин, який з 2014 року переховується від правосуддя в російському місті Рязань. (УНІАН)

Шахраї крали у полонених

КИЇВ. – Родичів полонених та зниклих безвісти українських військовослужбовців закликають не поширювати їхні персональні дані через ризик шахрайства. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який вкотре звертає увагу, що персональну інформацію можна повідомляти лише уповноваженим особам. Викрита злочинна група, яка, маючи доступ до персональних даних оборонців, заволодівала грошима з їхніх банківських рахунків. Це стало можливим у зв’язку з отриманням зловмисниками доступу до телефонних номерів полонених та зниклих безвісти захисників. Злочинці оформлювали кредити на зниклих безвісти і полонених військовослужбовців. За попередніми даними, угрупованню вдалося отримати доступ до мобільних номерів понад 20 військовослужбовців, які знаходяться в полоні або зникли безвісти. Загальна сума збитків становить понад 2 млн грн. (Укрінформ)

Росія не повинна головувати

НЮ-ЙОРК. – Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця 6 березня закликав не дозволити місячне головування Росії у Раді безпеки ООН з квітня. „Вторгнення Росії Антоніу Ґуттеріш назвав найсумнішим днем за його перебування на посаді. Це буде найсумнішим днем в історії ООН до 1 квітня 2023 року, якщо справедливість не візьме гору і Росія почне головування в Радбезі. Досить ґвалтувати правосуддя та гнобити Статут ООН“, – наголосив С. Кислиця. У березні в Радбезі ООН головує Мозамбік. З квітня, за графіком ООН, Росія на місяць візьме на себе головування в РБ. Очільником представництва Росії в ООН є Василь Нєбєнзя. (Укрінформ)

УГКЦ подарувала авта

КИЇВ. – Глава Української греко-католицької церкви Святослав передав Міністерству охорони здоров’я України 12 авт швидкої допомоги для підтримки медичних закладів.

Кошти на автівки були зібрані парафіянами УГКЦ та українськими громадами, у тому числі вимушеними переселенцями в Австрії. “Наша велика і спільна перемога твориться спільними кроками і спільними справами заради захисту наших людей. І сьогодні ми особливо вдячні за таку всебічну і потужну духовну підтримку, яку надає українська церква нашим медикам. А також за постійну кропітку роботу для залучення допомоги з цілого світу”, – заявила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак. Автомобілі швидкої медичної допомоги наповнили реанімаційною технікою та передали водіям військових госпіталів і медичних закладів охорони здоров’я Херсона й Кропивницького, а також районним лікарням Кіровоградської області. (Укрінформ)