УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Нові санкції проти росіян

КИЇВ. – Президент Володимир Зеленський підписав три укази на виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо санкцій проти низки росіян, зокрема, російських спортсменів, а також – причетних до викрадення українських дітей. 23 лютого Верховна Рада затвердила рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 лютого про застосування секторальних спеціяльних економічних та інших обмежувальних санкцій до фінансових установ Російської федерації. (Укрінформ)

Пенсії доступні у Польщі

КИЇВ. – Міністерство з питань реінтеґрації тимчасово окупованих територій спільно з Пенсійним фондом України (ПФУ) підготували для українських пенсіонерів, які тимчасово перебувають у Польщі, роз’яснення щодо того, як можна перевести свої пенсії. Роз’яснення стосується осіб, які вже отримували виплати пенсій в Україні. Вони можуть звернутися за призначенням пенсій двома способами: через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг ПФУ або через Установу соціяльного страхування Республіки Польща (ZUS). Для цього необхідно мати певний пакет документів. (Укрінформ)

Українці зобов’язані задеклярувати допомогу

КИЇВ. – Українці, які скористалися правом на тимчасовий захист за кордоном, зобов’язані задеклярувати допомогу від цих країн, при цьому податок за цей дохід не сплачується.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець роз’яснив: „Перебуваючи за кордоном, багато хто з них отримує грошову та матеріяльну допомогу від іноземних держав та їхніх державних фондів, іноземних компаній та організацій. У зв’язку з цим до Офісу омбудсмена звертаються громадяни України із запитанням: “Чи необхідно деклярувати таку допомогу в Україні та платити з неї податки?”. Згідно з Податковим кодексом України, платники податків зобов’язані подавати річну деклярацію про майновий стан і доходи з подальшою сплатою податків. Однак чинним законодавством передбачається виняток щодо оподаткування доходів за кордоном. Це стосується осіб та членів сім’ї першого ступеня споріднення, які постраждали внаслідок збройної аґресії Російської федерації і які скористалися правом на тимчасовий захист за кордоном та отримують допомогу від іноземних держав та їхніх державних фондів. Отже, громадяни України, які скористалися правом на тимчасовий захист в інших країнах світу, зобов’язані задеклярувати як іноземний дохід отриману допомогу від іноземних держав, їхніх держфондів, іноземних компаній та організацій. При цьому податок на цей іноземний дохід та військовий збір із суми такої допомоги не визначається та не сплачується“. Податкову деклярацію громадяни України мають можливість подати в електронному вигляді через Електронний кабінет у розділі “ЕК для громадян” – “Податкова деклярація про майновий стан і доходи”. Як повідомляв Укрінформ, станом на січень кількість українців, які виїхали до країн Европи після початку повномаштабного вторгнення Росії, сягає 7,915,287 осіб.(Укрінформ)

Почали програму повернення дітей

КИЇВ. – Европейська комісія спільно з Польщею започатковують програму пошуку та повернення українських дітей, які були викрадені або примусово вивезені до Російської федерації. Про це повідомила речниця Еврокомісії Дана Спінант у Брюселі: „Еврокомісія та Польща започатковують нову ініціятиву за лідерства президента Еврокомісії фон дер Ляєн та прем’єр-міністра Польщі Моравецького щодо повернення українських дітей. Викрадення українських дітей є величезною соціяльною проблемою, трагедією та злочином“. Наприкінці лютого Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що до депортації українських дітей залучено найвище керівництво Росії. За даними українських правозахисників, загальна кількість українських дітей, що були примусово вивезені з України в Росію, може становити від 260 до 700 тис. (Укрінформ)

Виробництво зерна скоротилося

КИЇВ. – Виробництво зернових культур в Украї­ні в 2022 році скоротилося на 37 відс. – до 53.9 млн тонн у порівнянні з 2021 роком. Виробництво олійних культур в Україні торік скоротилось на 24 відс. і становило 17.5 млн тонн. Зменшення обсягів виробництво зумовлено тимчасовою окупацією частини українських територій, веденням бойових дій, замінуванням звільнених територій, зниженням врожайности в порівнянні з 2021 роком, а також ускладненим та суттєво розтягнутим в часі збором врожаю через дощову погоду восени. Водночас у 2022 році галузь тваринництва постраждала менше, порівнюючи з рослинництвом, але тут також спостерігались значні неґативні наслідки війни. Торік виробництво м’яса всіх видів скоротилося на 11 відс. в порівнянні з 2021 роком та становило 3 млн тонн, молока – 7.7 млн тонн (мінус 12 відс.) та яєць – 11.6 млрд штук (мінус 18 відс.). Найбільш вагомою проблемою для подальшої діяльности українських аґраріїв є збільшення розриву між світовою та внутрішніми цінами. За даними Київської школи економіки станом на грудень 2022 року українському аґропромисловому комплексу через війну було завдано прямих збитків на 6.6 млрд дол. (Укрінформ)

Встановили пам’ятник залізничникам

КИЇВ. – На Центральному залізничному вокзалі Києва встановили пам’ятний камінь на честь залізничників, які загинули внаслідок російської аґресії. За рік повномаштабного вторгнення Росії в Україну загинули 353 залізничники, ще 819 працівників української залізниці поранені. Також 9,874 представники залізниці зараз боронять Україну в лавах Збройних сил. „Укрзалізниця“ розпочинає трирічну програму „Залізна українізація“, яка має на меті повністю позбутись імперських та російських назв, позначок, зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту. (Укрінформ)

Землетрус у Закарпатті

УЖГОРОД. – В ніч на 27 лютого на Закарпатті стався землетрус. Епіцентр підземних коливань залягав на глибині 2 кілометри поблизу селища Велика Добронь, приблизно 20 км на південний схід від обласного центру. Маґнітуда землетрусу сягнула позначки 3.3 бала за шкалою Ріхтера. Останній землетрус, який відчувався більш, ніж у 15 населених пунктах Закарпаття зареєстровано із району м. Іршава, 3 січня 2023 року з магнітудою 3.8 на глибині 6 км. (Головний центр спеціяльної контролі)

У Кривому Розі викрили наркокартель

КРИВИЙ РІГ. – Понад 1,200 правоохоронців 27 лютого провели спецоперацію і затримали 37 учасників злочинної спільноти, у тому числі 10 її провідників. Вилучено 310 тис. дол., 103 тис. евро та понад 500 тис. грн, зброю та набої різного калібру, боєприпаси, понад 20 банківських карток і мобільних телефонів, „чорнові“ записи про виготовлення та збут наркотиків, а також 40 автомобілів, старовинні книги та ікони. За попередніми даними, щомісячний прибуток фіґурантів від продажу наркотиків сягав понад 1 млн дол. Організаторами наркобізнесу були троє мешканців Кривого Рогу, які мають зв’язки у кримінальному середовищі. Вони заручилися підтримкою кількох медіяресурсів, через які раніше розповсюдили неправдиві матеріяли про правоохоронців, котрі займаються документуванням злочинних наркогруп на Дніпропетровщині. Мережа наркокартелю складалася з трьох злочинних організацій та шести організованих груп. При цьому, аби зберегти автономію і ускладнити процес документування злочинної діяльности, представники відокремлених ланок майже не контактували один із одним. Для безперебійного виготовлення метамфетаміну фіґуранти організували діяльність мережі нарколябораторій в орендованих гаражних приміщеннях та в квартирі у Кривому Розі. Їхні потужності дозволяли у промислових маштабах виготовляти щомісяця до 40 кг готових психотропів. При цьому ринок збуту наркотичних засобів охоплював майже всі реґіони України. (Українська правда)