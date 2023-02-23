УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Суд заборонив діяльність „Партії реґіонів“

КИЇВ. – Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо заборони діяльности „Партії реґіонів“. Також суд задовольнив позов про передачу у державну власність майна партії. Суд зобов’язав „Партію реґіонів“ передати майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави. (Радіо Свобода)

Безробіття – проблема переселенців

КИЇВ. – Наразі статус внутрішньо переміщеної особи в Україні мають понад 4.8 млн людей. З-поміж них стабільну роботу мають 34 відс., кожен п’ятий влаштувався на менш кваліфіковану роботу або з нижчим розміром платні. Про це розповів заступник голови Українського представництва Міжнародної організації з міґрації Стівен Роджерс. „Для більшости робота і гроші – основна потреба“, – зазначив він. Саме безробіття і сум за домівкою є однією з причин для повернення додому. (Радіо Свобода)

Росія забрала дітей з України

КИЇВ. – Росія забрала щонайменше 6,000 дітей з України до мережі закладів із „перевиховання“ та усиновлення на території Криму та Росії, про це йдеться у звіті Лябораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, підготованого за підтримки Державного департаменту США. Справжня кількість таких дітей, ймовірно, значно більше, кажуть дослідники. Дослідження виявило 43 установи, де утримують дітей з України після початку повномаштабного вторгнення Росії до України. Більшість цих таборів займаються проросійським „перевихованням“, деякі проводять військові навчання для дітей а також перешкоджають поверненню дітей до батьків в Україні. За словами дослідників, примусове перевезення дітей та відмова повертати дітей батькам можуть становити порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини, закріплених, зокрема в Четвертій Женевській конвенції, підписантом якої є і Росія, а також конвенції щодо геноциду. (Голос Америки)

Закликав вбивати українських дітей

КИЇВ. – Директора російського пропаґандистського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського, який закликав до геноциду українців, заочно визнано винним у публічних закликах до геноциду та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу і призначено максимально можливе за санкціями статей покарання – п’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокурори в суді довели, що директор мовлення телеканалу, будучи публічною особою, яка має вплив на авдиторію російських телеканалів, упродовж січня-березня 2022 року закликав фізично знищити частину українського народу, вбивати українських дітей. Засуджений включений до санкційного списку ЕС за поширення антиукраїнської пропаґанди. СБУ знає про його місцезнаходження і проводить комплексні заходи для притягнення винного до відповідальности. (УНІАН)

Володимир Путін живе в Хмельницькому

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. – Українець Володимир Путін з Хмельницького 17 лютого святкував свій 51-ий день народження, тож журналісти вирішили з ним поспілкуватися до цієї дати. Путін зізнався, що через ідентичні ім’я та прізвище з очільником РФ у його житті трапляються кумедні випадки. Коли показує пашпорт у державних установах, на обличчях посадовців завжди бачить усмішку. На початку війни був випадок, коли при перевірці документів на одному з блокпостів один з перевіряльників пожартував: „Путіна зловили, дивіться, кого зловили!“. На прохання журналістів охарактеризувати російського Путіна хмельничанин відповів, що одного слова буде замало, щоб вмістити в нього весь неґатив щодо цієї персони. (УНІАН)

Провал інформаційної війни Росії

КИЇВ. – Війна викрила російську пропаґанду та змінила сприйняття України у світі, стверджує Ніна Янковіч, віце-президентка проєкту „Центр інформаційної стійкости“. Російська дезінформація відігравала вирішальну ролю у війні проти України ще з 2014 року, хоча ця роля дещо змінилася. У 2014 році було багато невідомих раніше механізмів впливу. Наприклад, під час незаконної анексії Криму та окупації Донбасу багато журналістів намагалися подавати так би мовити обидві сторони конфлікту. Вони брали інтерв’ю в „зелених чоловічків“, „ввічливих людей“ як у правомірних коментаторів ситуації, представляючи їх як місцевих жителів. Насправді ж це були спеціяльно привезені росіянами люди – як частина інформаційної операції. Починаючи з 2022 року російська інформаційна війна в Україні фактично провалюється. Україна показала світові свою надзвичайну стійкість, дивовижну креативність та автентичність у комунікаціях. Росія стала менш модернізованою у поширенні своєї дезінформації, оскільки соціяльні мережі навчилися протидіяти їй. Тому зараз такого штучного посилення інформаційних вкидів менше. Те, що ми спостерігаємо сьогодні – це щось на кшталт „відмивання“ інформації. (Голос Америки)

Засудили російського шпигуна

ЛЬВІВ. – За матеріялами Служби безпеки Украї­ни до 14.5 року позбавлення волі з конфіскацією майна засудили колишнього співробітника української спецслужби, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь Росії. За три місяці до початку повномаштабного вторгнення він за власної ініціятиви вийшов на зв’язок з представником російської спецслужби та запропонував йому співпрацю в обмін на гроші. За завданням аґресора зрадник приховано збирав установчі дані своїх колеґ та їхніх родичів, а вже після 24 лютого 2022 року приступив до розвідування місць дислокації підрозділів Сил оборони на території Кіровоградської области. Насамперед він намагався виявити базування української бойової авіяції. СБУ затримала зловмисника наприкінці лютого минулого року в Кропивницькому. (Укрінформ)

Премію отримала Софія Андрухович

КИЇВ. – Цьогоріч літературну премію ім. Шолом-Алейхема отримала письменниця Софія Андрухович за роман „Амадока“. Комітет під головуванням українського поета та громадського діяча Григорія Фальковича, ознайомившись із усіма роботами, шляхом рейтинґового голосування присудив С. Андрухович. Однією з центральних тем книги стали українсько-єврейсько-польські відносини. Члени комітету високо оцінили роботи ще двох претендентів. Зокрема, почесні дипломи отримають Людмила Таран за роман „Айвенко, або Чоловіки – це…“, а також Олександр Авербух за поетичну збірку „Жидівський король“. Премія ім. Шолом-Алейхема присуджується щорічно у березні на конкурсних засадах письменникам, перекладачам, сценаристам, драматургам, які є громадянами України, за кращі літературно-мистецькі твори, які популяризують духовно-культурні надбання українського та єврейського народів та сприяють поширенню позитивного образу України у світі. (Укрінформ)

Фотовиставка з окупованого Криму

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Відкрилася фотовиставка „Історії з окупованого Криму“, на якій представлені 22 фотографії українських репортерів Аліни Смутко, Тараса Ібрагімова та Альони Савчук. Фотовиставка раніше відбулася у Хмельницькому, а також її буде показано у Чернівцях, Одесі, Луцьку і Львові. Це унікальна хроніка життя окупованого Росією півострова та документальне свідоцтво репресій щодо українських громадян, зокрема до представників корінного кримськотатарського народу“. Презентовані світлини були зроблені з 2014 по 2019 рік, поки автори могли їздити до Криму. (Укрінформ)