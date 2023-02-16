УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Президент запровадив санкції

КИЇВ. – Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної оборони і безпеки від 12 лютого про запровадження санкцій проти 200 пов’язаних з Росією осіб. Контролю за виконанням рішення покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Европейського союзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів. Санкції, які діятимуть 50 років, передбачають, зокрема бльокування активів; обмеження торговельних операцій (повне припинення); обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань тощо. (Укрінформ)

Жінкам-держслужбовицям теж заборонили виїзд

КИЇВ. – Кабінет міністрів заборонив виїзд за кордон багатьом людям. Серед них – міністри, депутати, працівники Офісу президента, СБУ, керівники РНБО, Нацбанку, судді, прокурори та багато інших держслужбовців. Тисячам жінок теж заборонили виїзд за кордон. Нова урядова заборона про виїзд за кордон під час воєнного стану запрацювала 30 січня. Держслужбовці та депутати всіх рівнів, серед яких і жінки, можуть виїхати за межі країни лише у виняткових випадках: в офіційне відрядження, на лікування, у разі смерти близького родича, а також у випадку з жінками та одинокими батьками, для супроводу чи відвідин неповнолітніх дітей. Так влада відреаґувала на низку скандалів із сумнівними поїздками депутатів Верховної Ради Юлії Тимошенко, Миколи Тищенка. Жінки зможуть бачитися з дітьми, але тепер для цього треба показати прикордонникам не лише свідоцтво про народження, але й інші документи. Постанова забороняє виїзд за кордон також держслужбовцям та місцевим депутатам пенсійного віку і тим, хто має інвалідність. („ВВС”)

Вилучено книги російською мовою

КИЇВ. – З українських публічних бібліотек до листопада 2022 року списали близько 19 млн примірників книг. З них – понад 10 млн російською мовою. На разі у публічних бібліотеках України близько 44 відс. – російською мовою, решта – українською мовою чи мовами країн ЕС. (Укрінформ)

У Києві перейменували вулиці

КИЇВ. – Міська рада перейменувала ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим, – повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Зокрема, проспект Перемоги перейменували на проспект Берестейський, площу Перемоги – на площу Галицьку, провулок Мічуріна – на провулок Болсуновський, Брест-Литовське шосе – на Берестейське шосе, а вулицю Петрівську – на вулицю Вознесенський Яр. Отримавши законні підстави – рішення Міністерства культури, у Києві демонтували пам’ятник радянському льотчику Чкалову і пам’ятник радянському воєначальнику Ватутіну. Столиця очікує на рішення Мінкульту, яке дозволить прибрати і пам’ятник одному з військових ватажків більшовиків – Щорсу, на чому давно наполягають кияни. Минулого року в українській столиці було перейменовано 237 вулиць, проспектів та бульварів, чиї назви були пов’язані з країною-аґресором чи радянським минулим. Жителі Києва проголосували за перейменування столичних станцій метро „Дружби народів“ на „Звіринецьку“, а „Площу Льва Толстого“ на „Площу Українських героїв“. (УНІАН)

Дизельне пальне зі США

КИЇВ. – Під час повномаштабного російського вторгнення в Україну на початку лютого 2023 року в Україну надійшла перша партія дизельного пального американського виробництва. Це перший випадок імпорту нафтопродуктів зі США. У компанії-імпортері „Укрпалетсистем“ (UPG) зазначили, що виробником нафтопродуктів є „Marathon Petroleum Company“. Танкер був прийнятий в порту Гамбурґа, звідки продукт меншими танкерами везуть на термінал в Польщі. (УНІАН)

МАҐАТЕ надала обладнання

КИЇВ. – Державна інспекція ядерного реґулювання 10 лютого отримала партію ноутбуків від Міжнародного аґентства з атомної енерґії (МАҐАТЕ), зокрема до України через цю компанію уже надійшло обладнання на 2 млн евро. Ноутбуки були закуплені МАҐАТЕ за позабюджетні фінансові ресурси уряду США, виділені для першочергових потреб національного регулятора та організації науково-технічної підтримки Державного науково-технічного центру з ядерної та радіяційної безпеки. Через мережу реаґування і допомоги МАҐАТЕ від країн-донорів для 13 кінцевих користувачів в Україні надійшло обладнання (прилади радіяційної контролі, засоби дезактивації та індивідуального захисту, повербанки, лябораторне та комп’ютерне обладнання) на загальну суму близько 2 млн евро. На різних стадіях закупівлі знаходиться обладнання на загальну суму понад 5 млн евро. На початку року МАҐАТЕ розмістило постійні місії на українських атомних електростанціях: Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській та Хмельницькій. (Укрін­форм)

Настав час рятувати Рось

КИЇВ. – Петиція до Президента Володимира Зеленського з проханням доручити уряду розробити і впровадити програму щодо збереження річки Рось набрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів. Електронну петицію авторства Владлена Ковтуна було зареєстровано 18 листопада минулого року. Річка Рось чи не найбільше уособлює катастрофічну сукупність усіх наболілих проблем таких водних об’єктів. Її басейн розташований на території чотирьох областей – Вінницької, Житомирської, Київської і Черкаської. Її води використовують близько 500 тис. мешканців Білої Церкви, Умані, Корсунь-Шевченківського, Богуслава, інших міст, кількох сотень сіл, селищ та забезпечують роботу близько 3,000 підприємств промисловости, сільського та рибного господарств. На ній споруджено понад дві тисячі ставків, 13 малих гідроелектростанцій. Ще не так давно Рось була однією з наймальовничіших і найчистіших в Україні, однак внаслідок нищівного антропогенного навантаження, тривалого іґнорування багатьох, навіть передбачених законодавством вимог, відсутности контролі за виконанням невідкладних водоохоронних та інших заходів все більш відчутною стає загроза загибелі цієї унікальної річки. (Укрінформ)

Врятували рибалок на крижинах

ШУЛЬГІВКА, Дніпропетровська область. – На Дніпрі врятували 41 рибалку, які опинились на крижинах і пливли річкою. До Служби порятунку звернулися очевидці, які побачили, що на Дніпрі дві крижини з рибалками пливуть від берега. На місце виїхали рятувальники та водолази, долучились місцеві мешканці. Із настанням холодів на водоймах частішають трагедії, пов’язані з тим, що люди виходять на кригу та провалюються у воду. У січні цього року в Київській області на річці Рось під кригу провалилися четверо дітей. Двох дітей було врятовано, одна дитина загинула, тривали пошуки четвертої. 6 лютого на Вінниччині в селі Клебань загинув восьмирічний хлопчик. Він провалився на річці Сільниця. 7 лютого в Білогородці Київської області провалився під лід і загинув 11-річний хлопчик. (УНІАН)