УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Корупція в Міністерстві оборони

КИЇВ. – 5 лютого Міністер оборони України О. Резніков дав велику пресконференцію в Києві. Вона відбулася на тлі корупційних скандалів в міністерстві оборони і чуток про відставку самого міністра. О. Резніков заявив, що скандал щодо можливих корупційних проявів в керівництві Міністерства оборони почав розгоратися ще наприкінці січня, після того як видання „Дзеркало тижня“ оприлюднило статтю щодо завищення закупівельних цін на продукти харчування для військових. Він пояснив завищені ціни на продукти, зокрема на курячі яйця, помилкою при підготовці контрактів. Однак заступник міністра В’ячеслав Шаповалов і голова профільного департамену Богдан Хмельницький, відповідальні за цей напрямок, були звільнені з посад. Правоохоронці повідомили їм про підозру у зловживаннях, а суд заарештував на 60 діб. Звільнено начальника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки міністерства оборони Олександра Лієва. („ВВС”)

Позбавлено українського громадянства

КИЇВ. – Президент України Володимир Зеленсь­кий 4 лютого позбавив українського громадянства низку одіозних політиків часів Віктора Януковича, які мають російське громадянство. Йдеться про Дмитра Табачника – колишнього міністра освіти та науки; Віталія Захарченка -колишнього міністра внутрішніх справ; Андрія Клюєва – колишнього главу адміністрації президента; Олександра Якименка – колишнього голову Служби безпеки України; Олександра Клименка – колишнього міністра доходів та зборів; Віктора Баранського депутата від ОПЗЖ Одеської міської ради та інших. 10 січня 2023 року президент позбавив громадянства чотирьох народних депутатів України. Всі вони нині перебувають за межами держави. Це Віктор Медведчук, Тарас Козак, Андрій Деркач, Ренат Кузьмін. Верховна Рада збирається позбавити їх депутатських мандатів уже на найближчому засіданні. (Укрінформ)

Суд повернув “Куяльник”

ОДЕСА. – Суд повернув у державну власність майно об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті “Куяльник” вартістю близько 1 млрд грн. У суді прокурор довів, що підприємство протиправно оформило право власности на приміщення санаторію площею понад 100 тис. м кв. Прокурори звернулися до суду, проте у задоволені позову прокурора було відмовлено. Південно-західний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення, яким визнав незаконними та скасував рішення реєстраторів, визнав право власності за державою в особі Фонду державного майна України. (Укрінформ)

Сприяли закладам розпусти

КИЇВ. – За клопотанням Київської міської прокуратури Печерський районний суд заарештував на два місяці без права внесення застави заступника начальника Департаменту міґраційної поліції, якого підозрюють в організації та прикритті закладів розпусти у Києві. Він прикривав діяльність групи сутенерів. Правоохоронець був затриманий цього тижня у межах маштабної спецоперації з викриття злочинної організації, учасники якої організували у Києві діяльність мережі місць розпусти та вербували жінок у зайняття проституцією. Правоохоронці провели понад 30 обшуків за адресами розташування місць розпусти, за місцями проживання фіґурантів та в адміністративних будівлях Національної поліції України. Були затримані 15 учасників угруповання. Суд розглянув клопотання прокуратури про обрання запобіжних заходів заступнику начальника департаменту і ще трьом особам, які вербували жінок. Їх заарештували з можливістю внесення застави у сумі близько 800 тис. грн кожному. (Укрінформ)

„Ваґнер“ визнано злочинною організацією

КИЇВ. – Верховна Рада України визнала приватну військову компанію „Ваґнер“ міжнародною злочинною організацією і закликала уряди та парляменти країн світу до аналогічних дій, зважаючи на характер діяльності „Ваґнера“ в Україні, ЦАР, Малі, Лібії та Сирії. Український парлямент також рекомендує Офісу Генерального прокурора, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України активізувати досудове розслідування кримінальних правопорушень щодо осіб, зокрема ПВК „Ваґнер“, підозрюваних у їх вчиненні на території України, з метою його якісного і оперативного здійснення та передачі відповідних матеріялів у встановленому законом порядку до суду. Наприкінці січня Державний департамент і Міністерство фінансів США оголосили російську компанію „Ваґнер“ транснаціональною злочинною організацією, що передбачає запровадження додаткових санкцій. Нижня палата парляменту Канади одностайно підтримала постанову про направлення уряду пропозиції стосовно офіційного визнання ПВК “Ваґнер” терористичною організацією. Міністерство внутрішніх справ Великої Британії розробляє детальні плани щодо заборони так званої „Групи Ваґнера“ як терористичної організації. (Укрінформ)

Рада припинила повноваження Абрамовича

КИЇВ. – Верховна Рада 6 лютого підтримала дострокове припинення повноважень представника „Опозиційної платформи – За життя“ Ігоря Абрамовича. Відтак у Верховній Раді залишилося 409 народних депутатів. І. Абрамович перебуває у Франції, на Лазуровому узбережжі в околицях Ніцци. (Радіо Свобода)

„Довженко-центр“ очолила Олена Гончарук

КИЇВ. – У конкурсі на посаду керівника держав­ного підприємства „Національний центр Олек­сандра Довженка“ перемогла Олена Гончарук. Конкурс на посаду керівника Центру було оголошено 21 грудня 2022 року. Прийом документів від претендентів тривав до 20 січня 2023 року. О. Гончарук вперше очолила „Довженко-центр“ у квітні 2021 року. 2 листопада 2022 року Держкіно відсторонило її від виконання обов’язків. Вона залишилася на посаді керівниці Музею кіно Довженко-Центру. (Укрінформ)

Активи олігарха стягнуті в дохід України

КИЇВ. – Рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду стягнуто в дохід держави всі активи Демурінського гірничо-збагачувального комбінату, а саме корпоративні права, рухоме і нерухоме майно підприємства та грошові кошти на рахунках у сумі 14.4 млн грн. Раніше рішенням Вищого антикорупційного суду до громадянина росії Шелкова Михайла Євгеновича, кінцевого бенефіціярного власника підприємства, застосовано санкцію і стягнуто в дохід держави квартиру, всю частку у статутному капіталі компанії „Титан Україна“ та майно цього підприємства – нерухомість, автомобілі, грошові кошти. Слідством встановлено, що згадане підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало експорт видобутої титановмісної сировини на адресу підприємств Російської федерації та Білорусі. Продукція використовувалася, зокрема і для виробництва окремих частин винищувачів та ракет, якими зараз обстрілюють Україну. (Укрінформ)

Арештували 170 вагонів з товарами

КИЇВ. – Служба безпека України заявила 6 лютого про арешт 170 вагонів російських і білоруських товарів на майже 100 млн грн. гривень. Вагони перебували у Миколаєві на території Морського спеціялізованого порту, що входить до бізнес-структури підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. За оперативними даними СБУ, вантаж належав двом іноземним компаніям – „Уралкалій“ та „Беларуськалій“. Власники товару плянували переправити його до третіх країн для продажу і одержання мільйонних прибутків, частина з яких пішла б на фінансування війни проти України. (Радіо Свобода)