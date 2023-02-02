УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Помер Дмитро Павличко

КИЇВ. – Помер український поет і громадсько-політичний діяч Дмитро Павличко 29 січня у віці 93 років, поет-шістдесятник, перекладач, літературний критик. Був одним із організаторів Народного руху України. Також був народним депутатом з 1990 по 1994-ий та з 1998-го по 1999-ий рік. (Радіо Свобода)

Прем’єр Данії відвідала Миколаїв

МИКОЛАЇВ. – 30 січня Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністер Данії Метте Фредеріксен відвідали Миколаїв у межах шефства, яке Королівство взяло над відновленням міста. Вони оглянули будівлю обласної військової адміністрації, яку було частково зруйновано внаслідок російського ракетного обстрілу 29 березня 2022 року. Тоді жертвами російської атаки стали 37 осіб. В. Зеленський розповів М. Фредеріксен про руйнування, яких зазнало місто через ворожі обстріли. Вони відвідали Миколаївський морський торговельний порт і оглянули резервуари для зберігання олії, що були зруйновані внаслідок ворожих ракетних і дронових атак, побували в індивідуальному тепловому пункті, обладнаному установкою для очищення та роздачі води. Цей проєкт здійснено за сприяння Данії, яка однією з перших надала місту допомогу в забезпеченні мешканців питною водою після того, як російський аґресор зруйнував традиційну систему водопостачання з річки Дніпро. В. Зеленський та М. Фредеріксен відвідали один із госпіталів Миколаєва, де лікуються поранені українські захисники. Президент вручив військовослужбовцям і медичним працівникам цінні подарунки. (Пресслужба Президента України)

Народні депутати складають мандати

КИЇВ. – Народні депутати Наталія Королевська та Юрій Солод, які є подружжям і були обрані до парляменту від забороненої партії „Опозиційна платформа – За життя“, написали заяви про складання мандатів. Заяву на складання мандату написав народний депутат Олег Волошин, котрий також був обраний за виборчим списком ОПЗЖ. У Верховній Раді зібрали понад 150 підписів народних депутатів під зверненням до голови парляменту Руслана Стефанчука щодо позбавлення повноважень депутатів від заборонених проросійських партій. Президент Володимир Зеленський 10 січня позбавив громадянства України народних депутатів від колишньої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака і Рената Кузьміна, а також позафракційного народного депутата Андрія Деркача. 13 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження цих народних депутатів, оскільки саме вони привели в Україну війну, лобіювали інтереси Росії, а серед колаборантів в різних реґіонах найбільше представників саме цієї політичної сили. (Укрінформ)

Знесуть пам’ятник Ватутіну

КИЇВ. – Експертна комісія Міністерства культури та інформаційної політики 25 січня рекомендувала Київській міській державній адміністрації демонтувати пам’ятник радянському генералу Миколі Ватутіну у Києві. (УНІАН)

Буде „Тиждень ізраїльського кіно“

КИЇВ. – У кінотеатрі „Жовтень“ 16-19 лютого відбудеться „Тиждень ізраїльського кіно“, в межах якого продемонструють чотири стрічки: дві драми про війну та її наслідки, комедію про дружбу та зворушливу драму про стосунки батька й сина. Про це повідомили в кінокомпанії „Артхаус Трафік“, яка проводить подію спільно з Посольством Держави Ізраїль в Україні під гаслом „Кіно незламності“. Це символічний посил, адже незламність – спільна риса народів Ізраїлю та України. На фестивалі покажуть чотири знакові ізраїльські фільми, визнані на батьківщині: у добірку ввійшли номінанти та лавреати премії Ізраїльської кіноакадемії, а також фільми-учасники найбільшого Хайфського кінофестивалю країни. (Укрінформ)

У стінах Могилянки заборонили російську мову

КИЇВ. – 27 січня у нові „Правила внутрішнього розпорядку Києво-Могилянської академії“, які затвердили на 40-ій сесії Академічної конференції університету, внесено норму, яка забороняє спілкуватися російською мовою у стінах закладу. Про це повідомив голова Наглядової ради університету Генадій Зубко. За його словами, викладання російською не ведеться в університеті вже дуже давно, а тепер заборона стосується і спілкування між собою. (Укрінформ)

Український фільм покажуть у США

КИЇВ. – Антивоєнна драма „Клондайк“ українського режисера Марини Ер Горбач вийде у прокат у США. Про це повідомляє Державне аґентств з питань кіно. Драму, створену за підтримки Держкіно, випустить у прокат „Samuel Goldwyn Films“ – відома кінокомпанія, яка ліцензує, випускає та розповсюджує незалежне та іноземне кіно. Події фільму „Клондайк“ відбуваються у липні 2014 року на Донбасі. Сюжет розгортається навколо подружжя, що готується стати батьками: вагітна жінка відмовляється їхати з села, яке захоплюють озброєні угруповання, попри вмовляння чоловіка й брата. Виконавиця головної ролі у стрічці „Клондайк“ Оксана Черкашина отримала нагороду на Міжнародному кінофестивалі у Палм-Спрінгз (США). Документальний фільм українського воєнного кореспондента Мстислава Чернова „20 днів у Маріуполі“ про перші тижні російського вторгнення, здобув приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно „Sundance“ у США. Над фільмом також працювали фотограф Євген Малолєтка і продюсер Василіса Степаненко. (Укрінформ)

Загинув льотчик-герой

КИЇВ. – Під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області 27 січня загинув командир авіаційної ланки Данило Мурашко з 299-ої бриґади тактичної авіації. Від першого дня збройної аґресії Росії він здійснив 141 бойовий виліт, знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріялів, близько 600 осіб живої сили противника, зазначають побратими льотчика. За видатні досягнення у боротьбі з ворогом Мурашко нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів. Під час виконання бойового завдання у складі пари був підбитий ворожим винищувачем. Побачивши поблизу населений пункт Шабельківка, пілот не зважаючи на малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель. В зв’язку з цим втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватися та загинув смертю Героя. За виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України майор Д. Мурашко представлений до присвоєння звання Герой України посмертно. (Українська правда)

СБУ затримала зрадника

ТЕРНОПІЛЬ. – Правоохоронці СБУ викрили мешканця Тернопільщини, який здавав ворогу розташування об’єктів енерґетичної інфраструктури. 20-річний мешканець Кременецького району за винагороду співпрацював зі спецслужбами держави-аґресора. Він надавав ворогові інформацію про розташування і характеристики об’єктів енерґетичної інфраструктури у Тернопільській та сусідній області. Його затримали оперативники СБУ після того, які він забрав в обумовленому місці 5,000 грн винагороди за свої „послуги“. Перед цим чоловік сфотографував два об’єкти енерґетики у Тернополі й переслав ці фото співробітнику спецслужби Росії. Затриманому оголосили підозру у державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану. За даними прокуратури, суд арештував молодого чоловіка без права внесення застави. (Українська правда)