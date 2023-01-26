УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Звільнено заступника голови фракції „СН“

КИЇВ. – 39-річного народного депутата Павла Халімона, який придбав маєток у центрі Києва, буде звільнено з посади заступника голови фракції „Слуга народу“, повідомив голова фракції Давид Арахамія. Він зазначив, що фракція „Слуга народу“ закликає правоохоронні органи розпочати розслідування і дати юридичну оцінку таким діям народного депутата. „Якщо було порушено закон – значить за це потрібно понести покарання“, – заявив Д. Арахамія. П. Халімон придбав маєток у центрі Києва на Печерських пагорбах біля ботанічного саду ім. Гришка влітку 2022 року, тобто в розпал війни в Україні. При цьому покупка відбулася за заниженою ціною 10.3 млн грн й була оформлена на іншу особу. За даними у закритому реєстрі, власником є не П. Халімон, а Анастасія Котеленець. Водночас П. Халімон дійсно постійно проживає в цьому будинку. Голова партії „Слуга народу“ Олена Шуляк прийняла відставку П. Халімона з посади голови Чернігівської обласної організації політичної сили. (УНІАН)

З Херсона привезли хворих

ЛЬВІВ. – Голова Львівської обласної військової державної адміністрації Максим Козицький повідомив, що відбулися наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину. Всі пацієнти – люди старшого віку, які перебували у медичних закладах Херсона та околиць.

У Львівську область їх привіз спеціяльний потяг. Фахівці Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та їхні колеґи з Польщі оперативно зустріли пацієнтів та скерували на подальше лікування у медичні заклади області. „Лікарі без кордонів“ супроводжували людей з Херсонщини на Львівщину. Були залучені 26 машин швидкої допомоги. Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила, що з 20 листопада у Херсоні зафіксували 1,223 „прильотів“, загинули 65 осіб, серед них є дитина. Через ворожі обстріли зруйновані 38 об’єктів критичної інфраструктури, 901 житловий будинок та 48 освітніх закладів. (УНІАН)

Вищу раду правосуддя очолив Усик

КИЇВ. – 15 голосами головою Вищої ради правосуддя (ВРП) 23 січня обраний Григорій Усик. Голова ВРП обирається з членів Ради роком на два роки таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів з будь-якою кількістю кандидатур, запропонованих членами ВРП. Г.Усик – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду був обраний членом ВРП 11 січня 2023 року. У 1994 році закінчив Харківський юридичний інститут, працював суддею Дарницького районного суду Києва, суддею Апеляційного суду Києва. З листопада 2017 року працює суддею Верховного суду. (Укрінформ)

Готують позбавлення нагород

КИЇВ. – Народні депутати спільно з представниками Міністерства культури та інформаційної політики України розробили і зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт щодо механізму позбавлення почесних звань іноземних та українських культурних діячів, у тому числі за державну зраду. Серед підстав, зокрема, рішення суду про визнання особи винною у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, у тому числі за статтею щодо державної зради; застосування до такої особи санкцій відповідно до Закону України „Про санкції“. Разом із нагородою діячі втратять усі відповідні пільги. Президент України Володимир Зеленський 7 січня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про персональні санкції щодо 119 публічних осіб, до яких увійшли російські артисти. Так, до санкційного списку потрапили співаки Стас П’єха, Ірина Алегрова, Філіп Кіркоров та інші. У жовтні минулого року під санкції потрапили українці Ані Лорак, Таїсія Повалій та інші. (Укрінформ)

Удосконалюють оборону столиці

КИЇВ. – Підрозділи угруповання сил та засобів оборони Києва продовжують удосконалення інженерного обладнання рубежів оборони столиці та області. Про це повідомив командувач угруповання Олександр Павлюк. Триває встановлення довготривалих фортифікаційних споруд на опорних пунктах підрозділів зі складу угруповання сил та засобів оборони Києва. Інженерні роботи здійснюються у взаємодії з Київською обласною військовою адміністрацією. Також продовжується встановлення та облаштування вогневих споруд на ймовірних шляхах просування ворога, триває обладнання укриттів для захисту особового складу. Особовий склад відпрацьовував вміння виявляти та знищувати тактичні групи десанту противника шляхом бльокування та ураження танковими підрозділами, вогневими групами та підрозділами піхоти. (Укрінформ)

Розвиток кримськотатарської мови

КИЇВ. – В Україні розпочалася робота над створенням Національного корпусу кримськотатарської мови – сучасного інструменту дослідження мови лінґвістами за допомогою аналізи широкої бази даних, у даному випадку – текстів. Мета проєкту – зробити кримськотатарську мову широковживаною, забезпечити її сталий розвиток, створити основу для її фундаментальних досліджень. Лінґвістичний корпус є також необхідним кроком для впровадження кримськотатарської мови в операційних системах та онлайн-перекладачах. Допомогти у формуванні бази даних і здійсненні проєкту можуть усі охочі. Уряд утворив Національну комісію з питань кримськотатарської мови. (Укрінформ)

Продавали українське громадянство

КИЇВ. – Головне управління внутрішньої безпеки СБУ викрило зловмисників, які налагодили схему фейкового набуття росіянами громадянства України. Вартість „послуги“ становила 10 тис. дол. Саме за таку суму учасники банди „ґарантували“ оформлення українського громадянства для росіянки, яка має посвідку тимчасового проживання на території держави. Для „переконливости“ зловмисники пред’явили громадянці Росії фальшиве „службове посвідчення“. Співробітники СБУ затримали ділків під час передачі першої частини грошей за „пашпорт“. (УНІАН)

Хотіли вивести літаки

КИЇВ. – З території України хотіли таємно вивести два літаки Ан-148 в Росію. Їхня загальна вартість оцінюється в 10 млн евро. Літаки належать російському акціонерному товариству. У 2021 році для того, щоб уникнути санкцій, компанія через кіпрське офшорне підприємство уклала незаконні договори про оренду літаків з українським товариством. Після повномаштабного вторгнення Росії в Україну відповідні договори були розірвані, і літаки хотіли вивезти на територію країни-аґресора. Наразі Генеральна прокуратура проводить розслідування за фактом пособництва державі-аґресору й здійснення колабораційної діяльности. Обвинуваченим загрожує тюремне ув’язнення терміном до 12 років. (УНІАН)

Українські монети визнано найкращими

КИЇВ. – Українські монети 23 січня перемогли в номінаціях „Найкраща монета про сучасну подію“ і „Сама художня монета року“ за підсумками міжнародного монетного конкурсу „Монета року“. Срібна монета „25 років Конституції України“ присвячена 25-річчю прийняття Конституції України, що є головним джерелом національного права і одним з якорів української ідентичности. Монета „До 30-річчя незалежності України“ стала наймальовничішою монетою року. Вона присвячена ухваленню Верховною Радою України 24 серпня 1991 року історичного документа – Акта проголошення незалежности України. (УНІАН)