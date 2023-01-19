УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Україна і Росія готують обмін

КИЇВ. – Омбудсмен Туреччини Сереф Малкок розповів, що Україна і Росія працюють над великим обміном, в якому загалом може взяти участь 1,000 людей. „На зустрічі, на якій я був присутній, український омбудсмен передав російській стороні список із 800 осіб. Російська омбудсмен Москалькова передала українському омбудсмену Лубінцю список із 200 осіб. На цьому подія не обмежується. Це список поранених, полонених. Крім того, є тисячі дітей, є жінки, є інші проблеми. Якщо ми зможемо створити „Стамбульську платформу“, ці питання можна буде обговорити легше. Ми знаходимося в процесі створення цього механізму“. Він додав, що наприкінці переговорів омбудсмени України і РФ досягли принципової згоди щодо близько 40 змін до списків, більшість із яких включала поранених цивільно-військових. С.Малкок відзначив, шо Туреччина готова зробити „гуманітарний коридор“ у Стамбулі для будь-якого обміну. Очікується, що найближчим часом Реджеп Таїп Ердоґан зустрінеться з Володимиром Путіном і Володимиром Зеленським для відкриття „гуманітарного коридору“. Якщо пропозиція Туреччини буде прийнята, то в Стамбулі створять „гуманітарний коридор“ для обміну пораненими мирними жителями, військовими, людьми похилого віку, дітьми та жінками. (Українська правда)

Росія депортувала українских дітей

КИЇВ. – На презентації аналітичного звіту „Депортація громадян України з території ведення активних бойових дій чи з тимчасово окупованої території України на територію Російської федерації та Республіки Білорусь“, яка відбулася в Укрінформі, розповіла юристка Реґіонального центру прав людини Катерина Рашевська. За різними даними, депортовано від 260 тис. до майже 700 тис. українських неповнолітніх. У результаті фільтраційних заходів певна кількість дітей могла опинитися на території Росії без батьків чи законного представника, через те, що їхні родичі були затримані під час фільтраційних заходів, чи вбиті окупантами. Також серед дітей, яких Росія примусово вивезла з України, є діти з сиротинців. Серед депортованих неповнолітніх є діти з інвалідністю, або ментальними розладами, які також мають батьків чи родичів. Росія депортує дітей щонайменше в 57 реґіонів, в тому числі віддалені – Сахалін, Астрахань, Мурманськ, Дагестан. На цю ситуацію вже звернули увагу міжнародні організації ЮНІСЕФ, Гаазька конференція з міжнародного приватного права, Управління Верховного комісара ООН з прав людини, які вказали, що ані депортація, ані насильницька передача українських дітей в російські родини не відповідають ані міжнародним конвенціям, ані міжнародному гуманітарному праву, ані принципу найкращих інтересів дитини. (Укрінформ)

Телеканал визнано небажаним

КИЇВ. – Телеканал „Ukraine World News“ розпочне мовлення 22 січня, у команді працюватимуть вихідці з каналу “112”. Водночас трансляція телемаратону не передбачається, хоча телеканали із українською ліцензією мають його транслювати. Український бізнесмен Віталій Кропачов отримав контролю над компанією „Корона санрайс“, яка має цифрову ліцензію для трансляції 4 каналу, що досі належить нардепу-колаборантові Олексію Ковальову. Міністер культури Олександр Ткаченко закликав український медіяреґулятор зважити на політичну позицію Віталія Кропачева – власника телеканалу „Ukraine World News“. „Міністерство уважно слідкує за появою інформації щодо запуску „амбітного“ інформаційного каналу „Ukraine World News“ під час війни. Очевидно, такі пляни знаходяться поза комерційних інтересів, а є суто політичними, – написав він. – Сподіваюсь, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення уважно поставиться до розгляду цього питання“. (Укрінформ)

Українці вірять у перемогу

КИЇВ. – Понад 95 ввідс. українців упевнені у перемозі у війні з Росією, при цьому більшість респондентів (63.2 відс.) очікують її впродовж найближчого року або навіть швидше. Про це свідчать дані дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення Інституту соціології НАН України. Лише 26 відс. відповіли, що війна буде тривати більше року. Майже всі респонденти дають високі (63.8 відс.) або середні (32.1 відс.) оцінки міжнародній підтримці, яка надається Україні. Збір даних на замовлення Інституту соціології НАН України у 2022 році виконав Київський міжнародний інститут соціології. Результати опитування репрезентують доросле населення України, за винятком Криму і тимчасово окупованих територій Донбасу. Польовий етап дослідження тривав з 19 до 25 грудня 2022 року. (Укрінформ)

Бльокували розкрадання продуктів

ДНІПРО. – Державне бюро розслідувань бльокувало у Дніпропетровській області схему маштабного розкрадання продуктів, які призначалися для Збройних сил України (ЗСУ). Працівники ДБР спільно із Національною поліцією Дніпропетровщини та Департаментом військової контррозвідки СБУ викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродавала продукти харчування, що призначалися для ЗСУ. Одне із приватних підприємств займалося постачанням продуктів у понад 45 військових частин – лише за пів року у 2022 році воно отримало військових підрядів на понад 2 млрд грн. У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали інші обсяги. Залишок продукції перепродавали через мережу посередників. Під час маштабної спецоперації ДБР провело майже 70 обшуків, у результаті яких вилучено понад 30 тис. банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн грн в різній валюті, ймовірно отриманих злочинним шляхом. Вилучені продукти будуть передані військовим. З метою відшкодування збитків вилучені десятки автомобілів, на яких перевозили крадені продукти, а також “чорнова” документація, яка підтверджує протиправну діяльність. (Укрінформ)

Потяг Львів-Херсон

ЛЬВІВ. – „Укрзалізниця“ розширює мережу залізничного сполучення для херсонців і призначила поїзд Львів-Херсон. Потяг вирушатиме зі Львова з 20 січня по парних числах і прибуватиме до Херсона наступного дня. З Херсона поїзд відправлятиметься з 21 січня по непарних числах. Також „Укрзалізниця“ змінила графік курсування поїзда Київ-Херсон та маршрути низки поїздів, що курсують на ділянці Кривий Ріг–Нікополь–Запоріжжя задля безпеки пасажирів. (УНІАН)

Арестович написав заяву про звільнення

КИЇВ. – 14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкало понад 1.1 тис. людей. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку. Того ж дня позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ракета, яка влучила у будинок, нібито була збита протиповітряною обороною України, але вибухнула при падінні на будинок. Цю заяву одразу підхопили російські пропаґандисти, видаючи її за офіційну позицію України і стверджуючи, що Київ „визнав свою провину“ в смерті цивільних. Таким чином росіяни намагалися змістити фокус з аґресії РФ проти України й звинуватити у своєму теракті українську армію. Тому народні депутати України почали збирати підписи з вимогою звільнити О.Арестовича. Депутатське звернення направлено до голови Служби безпеки України. У повітряних силах зазначили, що Україна не може збивати ракети такого типу. У відповідь на критику 17 січня О. Арестович написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника Офісу президента. (УНІАН)