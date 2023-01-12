УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Позбавлено українського громадянства

КИЇВ. – Президент Володимир Зеленський 10 січня позбавив українського громадянства Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача на підставі матеріялів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міґраційною службою України, відповідно до Конституції України. (Укрінформ)

Суд арештував майно Табачника

ВІННИЦЯ. – Слідчий суддя за матеріялами Служби безпеки України 9 січня наклав арешт на майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який є підозрюваним у державній зраді й переховується в окупованому Криму. Загальна сума арештованих активів становить понад 2 млн дол. – це переважно нерухоме майно, земельні ділянки та гроші в чужоземній валюті. Табачник „переписав“ майно на своїх родичів, але спецслужба викрила цю „схему“ і отримала дозвіл суду на арешт активів. Серед заарештованих активів половина квартири в історичній частині Києва площею; житловий будинок; п’ять земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці у селищі Козин; банківський рахунок на 147 тис. дол. (Радіо Свобода)

В Україну прийшли морози

КИЇВ. – На заміну доволі теплому грудню в Україну йдуть січневі морози. Військові аналітики попереджали, що саме така погода сприяє наступальним діям узимку. Після звільнення правобережжя Херсонщини 11 листопада лінія фронту в Україні майже завмерла. На Півдні війська противників розділяє Дніпро, на Запорізькому напрямку тривають артилерійські двобої. На Донеччині російські сили намагаються наступати біля Бахмуту і Соледару, але без успіху. Натомість Збройні сили України наблизились впритул до важливих центрів російського опору на Луганщині – містечок Сватове і Кремінна. Стрімкі прориви бронетехніки сторін зупиняє достатньо вогка як для зими земля в цьому реґіоні. Однак, на схід України насуваються морози. Це може суттєво вплинути на подальший перебіг війни. („ВВС”)

Немає свідчень про загибель

КРАМАТОРСЬК. – Очевидних свідчень того, що внаслідок російського удару по Краматорську нібито загинули понад 600 українських військовиків, як заявляють у Кремлі, немає. Про це повідомляють західні медія, що працюють у тому районі. Удар призвів до руйнувань, але не знищив будинки, не було очевидних ознак жертв. Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що пошкоджено дві школи та вісім житлових будинків. У Москві удар по Краматорську назвали помстою за атаку по будинку із російськими солдатами в окупованій Макіївці. Тоді Росія визнала загибель 89 своїх солдатів, українська сторона назвала цифру близько 400 загиблих. (Голос Америки)

У календарі оголені журналістки

КИЇВ. – Телевізійний „5 канал“ представив календар на 2023 рік, у ньому знялися 12 оголених журналісток каналу разом зі зброєю. Проєкт оголосили благодійним, мовляв, усі календарі продадуть на спеціяльному авкціоні, а кошти підуть на українське військо. Ідея проєкту багатьох обурила, зокрема, представників медіяспільноти та жіночого волонтерського руху. На фотографіях жінки оголені, інтимні частини тіла прикриті зброєю, але облич не видно. Обличчя учасниць опублікували окремо в кінці календаря. Громадська організація „Жінки в медіа“ опублікувала відкритий лист, який підписали відомі медіяексперти, правозахисники та представники жіночого ветеранського руху з понад десяти авторитетних організацій. Підписанти звернулися до урядової уповноваженої з питань гендерної рівности в України, уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Комісії з журналістської етики, щоб вони дали оцінку законності й етичності дій „5 каналу“. („ВВС”)

Визначили слово минулого року

КИЇВ. – Словник сучасної української мови „Мислово“ обрав словом минулого року в Україні відому фразу про „русский военный корабль“. Ця відповідь українського захисника острова Зміїний російському загарбникові стала лейтмотивом спротиву України російській збройній аґресії. У „Мислові“ підкреслили, що широке використання ненормативних висловів усіма шарами суспільства демонструє трансґресію суспільних норм, характерну для війни. Цього року всі претенденти на звання “Слова року” пов’язані з війною, інші теми витіснені на периферію суспільної уваги. Словник “Мислово” створений у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленґу та інших проявів сучасної української мови. Слова та визначення до них надсилають звичайні користувачі. Словом 2021 року, за версією словника „Мислово“, стало „вакцина“. (Укрінформ)

Українок не мобілізують

КИЇВ. – Українки до 2026 року не підлягатимуть обов’язковій мобілізації. Зміни стосуються лише системи обліку. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр: „Немає мобілізації жінок. Зараз є зміни, які стосуються системи обліку. До 2026 року навіть українки, які мають медичну спеціяльність – єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не матимуть обов’язкової постановки на облік. Інші професії – тільки у добровільному порядку“. 7 жовтня 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік, який 21 жовтня підписав Президент Володимир Зеленський.

Згідно з актом, жінки, придатні до військової служби за станом здоров’я та віком, і які закінчили заклади професійної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціяльність, підлягають взяттю на військовий облік. (Укрінформ)

Відкрито провадження щодо телеведучої

КИЇВ. – Служба безпеки України 4 січня підтвердила відкриття кримінального провадження стосовно Діяни Панченко, однієї з колишніх ведучих телеканалів підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Кримінальне провадження відкрили за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної аґресії Російської федерації проти України, прославлення її учасників. Д. Панченко виїхала з України в серпні 2022 року. (Радіо Свобода)

До 85-річчя Василя Стуса

КИЇВ. – У Національному музеї літератури України відбулася презентація виставки „Василь Стус. Пам’ятаємо!“ до 85-річчя від дня народження поета. Відвідувачам представлено вірші Стуса та добірку праць про нього. Також на виставці є й особисті речі поета, зокрема. Центром виставкового простору став письмовий стіл з автентичною друкарською машинкою, телефоном, рукописами поета. „Окремим комплексом ми показали „Палімпсести“ з рукописів Стуса. Останню таку бандеролю з рукописами отримала Надія Світлична, учасниця руху шістдесятників, які вона підготувала у збірку до друку в 1986 році“, – зазначила завідувачка відділу Музею літератури Галина Болотова. (Укрінформ)

Викрили підпільний осередок

ДНІПРО. – Служба безпеки України викрила у Дніпрі підпільний осередок забороненої в Україні партії кремлівського пропаґандиста Анатолія Шарія, члени якого готували масові заворушення в реґіоні. У результаті вдалося попередити протиправну діяльність реґіонального „відділення“ забороненої Партії Шарія“. У ході обшуків у приміщеннях прокремлівського осередку виявлені інструкції щодо провокації масових заворушень під час громадських заходів. Також зловмисники готувались до проведення вуличних акцій на підтримку російських загарбників у разі наближення лінії фронту або захоплення реґіону. Вилучені матеріали направлені на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій. (Укрінформ)