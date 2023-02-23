Україна готова допомогти Молдові

КИЇВ. – Україна завжди буде готова допомогти Молдові у вирішенні ситуації з Придністров’ям. Зокрема, якщо РФ використає цю територію для відкриття ще одного фронту.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський. Він нагадав, що Україна нещодавно передала Молдові інформацію про пляни Кремля. „Ми отримали інформацію від нашої спецслужби, що Росія хоче скористатися моментом і змінити керівництво Молдови. Ми передали цю інформацію президентові Маї Санду“, – сказав він.

За словами Зеленського, росіяни давно це плянували. Однак на заваді було те, що Молдова та РФ не мають спільного кордону. У зв’язку з цим перекидати своїх військових вони б могли лише до аеропорту у Кишиневі. Президент Майя Санду підтвердила це.

20 лютого новий Прем’єр-міністер Молдови Дорін Речан заявив про необхідність демілітаризації Придністров’я.