Україна боронитиме Бахмут

КИЇВ. – Російські втрати під Бахмутом у п’ять разів вищі за українські. За оцінками західної розвідки під час спроб захопити Бахмут росіяни втратили до 30 тис. осіб. Українська армія стабілізувала оборонний периметр Бахмуту після того, як російські окупанти спробували атакувати північну частину міста.

Оборона міста українською армією виснажує сили обох сторін, однак російським окупантам уже важко підтримувати високий темп наступу через проблеми з особовим складом і боєприпасами.

Українське військове командування вирішило продовжувати оборону Бахмута, незважаючи на тяжке становище захисників частково оточеного та практично зруйнованого міста.

Оцінюючи хід оборонної операції, Президент України 6 березня поставив питання Голов­нокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та Коман­дувачу оперативно-стратегічного угруповання військ „Хортиця“ Олександра Сирського щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення позицій у Бахмуті.

Військові аналітики зазначають, що українське командування прагне пов’язати та максимально виснажити російські сили під Бахмутом в очікуванні постачання танків, далекобійних ракет та іншої західної зброї для великого весняного наступу ЗСУ.

Україна ймовірно проводить обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті, але покищо рано оцінювати наміри української сторони щодо повного відходу з міста. Про це пише в черговому зведенні американський Інститут вивчення війни (ISW). На думку американських аналітиків, українська оборона Бахмута залишається стратегічно обґрунтованою, оскільки вона продовжує поглинати російську живу силу та техніку, тоді як українські сили не зазнають надмірних втрат. Українські війська можуть почати поступовий відхід з Бахмута, щоб виснажити російські сили за рахунок боїв у місті. Такі дії зазвичай сприятливі для оборонців і можуть дозволити українським силам завдати великих втрат вже виснаженим російським підрозділам, що наступають, навіть в умовах відступу українських військових. Так вже сталося під час відходу українських військ з боями з лінії Сєвєро­донецьк-Лисичанськ, який фактично поклав край російським наступальним операціям у Луганській та Донецькій областях влітку 2022 року, нагадують експерти ISW. 5 березня речник Східнього угруповання Збройних сил України Сергій Чере­ватий в етері телемаратону заявив, що оборона Бахмута триває, є змога доставляти боєприпаси, провіянт, медикаменти, забирати звідти поранених.

Від початку російського вторгнення Бахмут втратив 95 відс. свого довоєнного населення. Бої за Бахмут точаться вже на його вулицях, але Росія не контролює місто, заявив заступник міського голови Олек­сандр Марченко.

Тисячі російських військових загинули, намагаючись взяти Бахмут, населення якого до війни становило близько 75 тис. осіб.

Українське командування посилює оборону міста, перекидаючи в цей район елітні частини та знищуючи важливі мости, проте російські війська продовжують просуватися.

ЗСУ ліквідували за добу 8 березня 1,060 російських військових і знищили 23 артилерійські системи. Україна повернула додому з російського полону 130 захисників.

Авіяція Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили російський зенітний ракетний комплекс “Бук-М1-2” та три райони зосередження живої сили противника.

Вночі 6 березня на Донеччині в районі Бахмута військовослужбовці Національної ґвардії України збили російський штурмовий літак Су-25. Від 24 лютого 2022 по 8 березня 2023 року російські війська втратили у війні проти України 303 літаки.