Удар Росії по Кривому Рогу

Росіяни 31 липня завдали ракетного удару по Кривому Рогу, батьківщині Президента Володимира Зеленського. Ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та навчальний заклад. Відомо про сімох загиблих, серед яких – жінка та її 10-річна дочка, 75 постраждалих, серед яких шестеро дітей віком від 4 до 17 років. Під завалами шукають людей.

На обстріл міста відреаґував Президент В. Зеленський: „Реґіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо й рятуємо наших людей“.