Тімоті Снайдер розвінчав Росію у Радбезі ООН

НЮ-ЙОРК. – 14 березня Росія скликала засідання Ради безпеки ООН для обговорення „русофобії як чинника, що перешкоджає пошукові довгострокових і стійких рішень української кризи“.

Історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер, який виступив у Радбезі на запрошення партнерів України в Радбезі, пояснив, що термін „русофобія“ відображає характер аґресивної війни, яку Росія веде проти України, і є способом імперського виправдання воєнних злочинів Росії.

Т. Снайдер відіслав Постійного представника Росії при ООН Василя Небензю, який висловив сумніви в арґументації ученого щодо імперської політики Москви, до офіційного вебсайту президента Росії.

„Російський представник попросив мене надати джерела, і я дуже радий прислужитися, – зауважив він. – Якщо вас турбують джерела із заяв високопосадовців РФ, то я відсилаю російського представника до вебсайту президента РФ, де він знайде виступи президента РФ, який заперечує існування України на тій підставі, що Україна була придумана нацистами, на тій підставі, що Україна була винайдена комуністами, і на тій підставі, що 1,000 років тому варяг прийняв хрещення“.

Т. Снайдер також нагадав В. Небензі про численні „відверто геноцидні зауваження“ заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, а також виступи пропаґандистів на російському державному телебаченні.

„Російське державне телебачення – це орган російської держави, як сказав сам президент РФ. Воно представляє національні інтереси Росії. Таким чином, заяви, зроблені по російському державному телебаченню, важливі не тільки як відображення російської політики, а і як спосіб мотивації російського населення до геноциду“, – наголосив професор. Він нагадав, що пропаґандисти самі із занепокоєнням заявляли про можливість притягнення їх до відповідальности за воєнні злочини.

„Представник РФ вважав за потрібне піддати критиці мою кваліфікацію. Я сприймаю це як знак гордості і як дуже маленький елемент у більш маштабній атаці на російську культуру“, – зазначив професор, оскільки він сам досліджував масові вбивства росіян, зокрема під час блокади Ленінграда.

Він зазначив, що в Росії нині неможливе відкрите обговорення російської історії. А такі організації, як „Меморіял“, „які провели героїчну роботу з дослідження російській історії, криміналізовані“.

Водночас Т. Снайдер висловив вдячність представникові РФ за те, що той „допоміг донести думку“ про заперечення Росією історії України.

„Представник Росії сказав, що всякий раз, коли українці в минулому чи нині стверджують, що вони існують, то це русофобія“, – зазначив він, додавши: „Твердження про те, що країна не має історії, є геноцидом“.