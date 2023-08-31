Троє сенаторів відвідали Київ

КИЇВ. – Троє сенаторів США – демократ Ричард Блюментал з Конектикату, республіканець Ліндзей Ґрем з Південної Каро-лайни та демократка Елизабет Ворен з Масачусетсу відвідали Київ 23 серпня та зустрілися з Президентом Володимиром Зеленським.

На прес-конференції за підсумками зустрічі Л. Ґрем підкреслив, що США досі виділили менше ніж 3 відс. свого річного оборонного бюджету на допомогу Україні в її війні з Росією.

„Це є найкращою інвестицією для американської безпеки, коли-небудь здійсненою; Україна є фантастичним партнером”, – сказав сенатор.

Того дня Білий Дім оголосив про додатковий пакет військової допомоги для України на суму 250 млн дол., в більшості у формі боєприпасів для стрілецької зброї та ракет протиповітряної оборони.