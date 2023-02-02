Три символи української державности

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – У обласному краєзнавчому музеї 22 січня відбувся урочистий захід „Соборність, Крути, Донецький аеропорт – три символи боротьби за українську державність“.

Серед земляків, які брали участь у проголошенні Акту злуки українських земель, краєзнавці згадали Володимира Винниченка, який виголосив промову, та Миколу Садовського, який був режисером дійства. Мова йшла і про живий ланцюг, який простягнувся з Івано-Франківська до Києва, об’єднавши мільйони людей уже через 71 рік після проголошення Акту.

У січні виповнюється 105 років від трагедії біля залізничної станції Крути, коли у нерівному бою зійшлись українські добровольці та більшовики. Історик Сергій Мілютін розповів про міти навколо цієї героїчної події, які поширились з легкої руки активного учасника української революції та відомого історика Дмитра Дорошенка.

Інший трагічний символ – бої за Донецький аеропорт. „Зупинили сепаратистів бійці 3-го полку Кіровоградського спецназу. Учасники заходу з великою увагою поставились до розповіді Вадима Довгорука про оборону летовища. В лютому 2015 року в бою під Дебальцевом у В. Довгорука відірвало ліву руку. Три доби він лежав на морозі, потрапив у полон до бойовиків. Ті повернули його на підконтрольну територію. Потім київські лікарі були змушені ампутувати обморожені ступні.