Триває контрнаступ на лінії фронту

Сили оборони здійснюють контрнаступальні дії на лінії фронту, і всі обов’язково відчують їхні результати, але в цьому питанні потрібно користуватися лише перевіреною інформацією. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Києві. Площа території, взятої за два дні в ході наступу під контролю ЗСУ, – 90 кв. км. Це більше, ніж вдалося окупувати ворогу за вісім місяців битви за Бахмут. Звільнено сім населених пунктів.

Уночі 13 червня під час чергової ракетної атаки ворог випустив 14 крилатих ракет, 11 з яких було знищено силами ППО. У ніч на 14 червня російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе. Загалом силам та засобам Повітряних сил спільно з ППО складових Сил оборони України під час нічної атаки вдалося знищити 12 повітряних цілей: три крилаті ракети „Калібр“ та дев’ять іранських ударних дронів Shahed-136/131.

Були завдані ракетні удари по Кривому Рогу. Одна ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок – пожежею було повністю знищено два поверхи. Загинули чотири особи. 14 червня у місті оголошено днем жалоби. Внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю Криво-різької ТЕЦ, знеструмлено три шахти.

З Ростовської області окупанти завдали удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування з чотирьох дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Удар завдано по Донеччині.

З акваторії Чорного моря противник завдав удару чотирма крилатими ракетами „Калібр“ у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна влучила в цивільний об’єкт.

В Одесі пошкоджений бізнес-центр, навчальний заклад, житлові будинки та низку інших будівель. Шестеро людей отримали поранення.

Також внаслідок ракетної атаки росіяни зруйнували складське приміщення однієї з торговельних мереж та спричинили пожежу.

За попередніми даними, троє співробітників складу загинули, семеро отримали поранення.

На лівобережжі Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено та повністю зруйновано 107 гідротехнічних споруд Державного аґентства меліорації та рибного господарства, орієнтовний загальний обсяг збитків, внаслідок такого руйнування, становить 127.6 млн грн.

Після підриву загарбниками греблі Каховського водосховища вода до Кримського півострова не надходитиме мінімум рік навіть за умов деокупації.

Україна проводить евакуацію людей з лівобережжя Херсонщини в режимі тиші.

Росія досі не надала ґарантій безпеки для переправи команди ООН на лівий берег Херсонщини і допомоги постраждалим, – заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

Російські пропаґандисти заявили про ліквідацію в Україні начальника штабу 35-ої загальновійськової армії Росії генерал-майора Сергія Горячова.

Після теракту, вчиненого російськими окупантами на Каховській ГЕС, у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях спостерігається мор риби. Місцевих жителів закликають в жодному разі не вживати її в їжу. Десятки тисяч риб залишилися на обмілілих водоймах. Така ж ситуація найближчими днями може розвинутися в інших постраждалих реґіонах країни.