Триває жорстокий обстріл України

У ході ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Авдіївки. На Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута. Противник здійснив безуспішні спроби повернути втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки. Сили оборони також продовжують стримувати противника на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом минулої доби уразили 14 артилерійських засобів ворога на вогневих позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби, чотири пункти управління та низку інших важливих об’єктів.

Після нещодавніх прильотів високомобільних артилерійських ракетних систем по ворожих підрозділах на острові Джарилгач на Херсонщині російські окупанти привезли до Скадовської центральної міської лікарні 65 своїх поранених військових. Частина з них померла на операційних столах.

На Таврійському напрямку Сили оборони України за добу знищили 22 одиниці техніки російських загарбників і п’ять складів з боєприпасами.

У тимчасово захопленому російською армією Маріюполі триває перекидання через місто живої сили противника та боєкомплекту в напрямку Бердянська. Російські війська, які воюють на півдні України, відчувають брак артилерійських боєприпасів і резервів.

У Херсоні під час ранкового обстрілу військові РФ влучили у медичний заклад, загинув лікар, поранено п’ять медпрацівників.

Ворог атакував Харків п’ятьма „Шахедами“, зафіксовано влучання у триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі.

31 липня російські війська завдали по Кривому Рогу удару двома ракетами, поціливши в житлову багатоповерхівку і навчальний заклад. Кіль-кість потерпілих перевищила 80 осіб, серед них семеро дітей.

Через обстріли залишаються знеструмленими споживачі у Донецькій, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях.

За останні два місяці Росія почала створювати нові великі формування, щоб посилити свої сухопутні сили. До них належить 25-та загальновійськова армія. Про це повідомило Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки.

У розвідці зазначають, що після вторгнення в Україну Росія переважно використовувала мобілізованих резервістів для поповнення наявних формувань або у складі піхотних полків тероборони й рідко створювала нові загальновійськові формування як самодостатні сили. Винятком став 3-ій армійський корпус, який загалом показав погані результати, йдеться у зведенні. Без великої хвилі обов’язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб забезпечити ресурсами навіть одну нову армію.

Російські війська нарощують присутність ракетоносіїв в Чорному морі та вивели на бойове чергування підводний і надводний ракетоносії. Загальний залп „Калібрів“ може сягати 12 ракет.