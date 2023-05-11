Тривають обстріли і бойові зіткнення

У ніч на 9 травня російські війська здійснили пуски 25 крилатих ракет „Калібр“ та Х-101/Х-555. 23 із них були знищені протиповітряною обороною України. Зокрема в повітряному просторі навколо Києва було знищено 15 ворожих повітряних цілей. Уламки однієї зі збитих ракет впали на чотириповерхівку в Дніпрі, внаслідок чого постраждала цивільна особа.

У Київській області у селі Мироцьке збита ракета Х-55СМ впала на подвір’я приватного будинку. Загиб-лих та потерпілих немає.

На Черкащині біля Навчального центру підготовки молодших спеціялістів Державної прикордонної служби України в селищі Оршанець виявлено залишки ракети, внаслідок вибуху виникла пожежа, яку ліквідовано. Постраждалих немає.

За добу російські окупаційні війська 375 разів обстріляли позиції українських захисників у районі міста Бахмут, відбулося вісім боєзіткнень, Сили оборони України знищили 166 окупантів та поранили 206. Підбито ворожий танк Т-72, легкий броньований тягач, безпілотник Орлан-10, знищено шість польових складів з боєприпасами.

На Лиманському та Куп’янському напрямках протягом 9 травня ворог 448 разів наносив артилерійські удари, там відбулося сім боєзіткнень, 55 окупантів вбито, 111 зазнали поранень, ще двоє потрапили в полон.

За два дні на лівому березі Дніпра в Херсонській області ЗСУ знищили чотири одиниці важкої артилерії військ Росії.

Ватажок компанії „Ваґнер“ Євген Пригожин заявив, що російська армія втекла з позицій в Бахмуті й оголила один із флангів фронту, який довелось прикривати „ваґнерівцям“.

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на суму 1.2 млрд дол. До пакету увійдуть додаткові системи ППО та боєприпаси; обладнання для інтеґрації західніх пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України; боєприпаси для боротьби з безпілотниками; артилерійські снаряди калібру 155 мм; послуги комерційної супутникової зйомки; підтримка, технічного обслуговування та навчання українських бійців.

Европарлямент підтримав продовження безмитної торгівлі з Украї-ною ще на рік, починаючи з 6 червня 2023 року.

У День Европи біля будівлі Евроко-місії у Брюселі поруч із прапорами ЕС підняли стяг України.

Збито російський „Кинджал“

Під час нічної атаки 4 травня українським військовим з допомогою комплексу „Patriot” вперше вдалося збити ворожу аеробалістичну ракету Х-47 „Кинджал”, запущену із літака МіҐ-31К з території Росії. Збройні сили України стали першою у світі армією, яка спромоглася збити балістичну ракету з допомогою „Patriot”.

Російська ракета „Кинджал”, яку збив „Patriot”, виявляється, повинна була вдарити по куполу Верховної Ради. Про це розповів військовий експерт Роман Світан: „Уся картина дуже проста: тобто, спочатку удар по Кремлю, а потім, як відповідь, удар по Верховній Раді. І якби удар „Кинджалом“ у півтонни чітко влучив у купол – Верховної Ради точно не було б“, – каже Р. Світан.