Тривають наступальні дії

27 червня четвертий день тривали наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Українські оборонці у сам Бахмут не заходять. Українські військові, зокрема прикордонні підрозділи, просуваються вперед у районі Бахмута, основне завдання зараз – знешкодити якнайбільшу кількість російської піхоти, За добу на 28 червня відбулося 15 бойових зіткнень з ворогом, знищено 111 окупантів, 187 було поранено, дев’ять потрапили в полон.

Сили оборони на Таврійському напрямку за добу знищили 84 окупанти, поранили 156 та двох взяли в полоні. Знищено 16 одиниць озброєння та військової техніки противника.

Сили оборони України провели успішний штурм ворожих позицій в районі Курдюмівки Донецької области. Ворожий батальйон був розгромлений – до 35 ліквідованих, 40 втекли, декілька загарбників здалися в полон.

Зараз, коли ускладнений рух через Чонгарський напрямок, ворог змушений використовувати Армян­ський напрямок. Але цей шлях набагато ближчий до позицій Сил оборони України. Через це вони не можуть його використовувати у повну потужність.

Британська розвідка підтверджує, що українські військові нещодавно вперше повернули на сході України частину території, яка була окупована з 2014 року.

Державна прикордонна служба України спростовує інформацію щодо початку будівництва таборів для розміщення бойовиків ПВК „Ваґнер“ у Білорусі. За ситуацією в Білорусі стежить розвідка, в тому числі Державної прикордонної служби“. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашен­ко заявив, що в Білорусі не будують таборів для ПВК „Ваґнер“, але за необхідності „допоможуть із розміщенням“.

27 червня росіяни атакували Кре­менчуцький район ракетами Х-22. Внаслідок удару постраждали будинки у дачному кооперативі.

За даними Національного інформаційного бюра, станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок. З них 46 військових і 80 цивільних. Армія Російської федерації вбила в Україні 490 дітей і ще 1032 дітей поранені.

Попри підрив російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС, станом на 27 червня ситуація на Запо­різькій АЕС залишається стабільною та контрольованою, заявив „Енерґо­атом“. У випадку аварії на ЗАЕС в межах Запоріжжя та Запо­різького району можуть бути евакуйовані близько 140 тис. людей Мова йде про Біленьківську та Долинську громади, Хортицький та частково Дніпровський райони Запоріжжя.

Міжнародне аґентство з атомної енерґії (МАҐАТЕ) здійснило неоголошену інспекцію на Південноукраїн­ській атомній електростанції. Метою інспекції була перевірка відсутности незаявленого ядерного матеріялу. Інспекція пройшла без зауважень.

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт щодо припинення угоди між Україною та Білоруссю про трудову діяльність та соціяльний захист працюючих за межами своїх країн громадян.

Державна служба зайнятости України станом на 26 червня видала 30,636 направлень на виконання суспільно корисних робіт за проєктом „Армія відновлення“. До суспільно корисних робіт залучені українці з 18 областей.

Профінансовано 200 млн грн. на виконання таких робіт.

Станом на травень 2023 року, за результатами опитування, майже 80 відс. українців виступають за закриті кордони, візи та митницю з Росією.

27 червня Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Сергієві Яре­менку, командирові 96-ої зенітної ракетної бриґади повітряного коман­дування „Центр“. Від початку вторгнення С. Яременко очолює підрозділ, який відбиває повітряні атаки у центральних та північних реґіонах України. Зенітники під командуванням С. Яременка витримали шале­ні повітряні атаки на Київ у травні-червні, не дозволивши жодній із понад 200 цілей точно вразити об’єкти та знищили вже 13 „непереможних“ аеробалістичних ракет Х-47 „Кинджал“.