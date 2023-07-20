Тривають важкі бої

Сили оборони України ведуть важкі бої за Старомайорське Донецької области, ЗСУ контролюють частину цього населеного пункту. На Таврійському напрямку Сили оборони України мають успіхи, за добу знищено чи поранено більше трьох рот ворогів. Знищено 41 одиницю військової техніки противника.

Ворог 676 разів обстріляв українські позиції та прифронтові населені пункти у зоні відповідальності угруповання „Таврія“. Втрати ворога вбитими та пораненими складають 350 окупантів. Знищено 41 одиницю озброєння та військової техніки.

Американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну і незабаром будуть готові до використання. Їх плянують застосувати у Бахмуті.

У ніч на 18 липня росіяни атакували Україну з південного напрямку шістьома крилатими ракетами „Калібр“ та 36 ударними дронами типу Shahed. Повітряні сили ЗСУ знищили шість „Калібрів“, 31 ворожий ударний дрон Shahed-136/131 та один розвідувальний безпілотник.

Глава Пентагону Ллойд Остін відкрив 14-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі „Рамштайн“. На зустрічі обговорюватимуть питання поставок Україні систем ППО та боєприпасів, збільшення військової допомоги, узгодження стратегії на довгострокову перспективу.