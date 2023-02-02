Тривають бої за Бахмут

Бахмут продовжує бути одним із головних напрямків удару противника. 30 січня вони 197 разів наносили удари ствольною реактивною артилерією. Відбулося 42 бойових зіткнення, заявив Сергій Череватий, речник Східного угруповання ЗСУ. За добу на цій ділянці фронту було вбито 277 ворогів, 258 отримали поранення.

Поблизу Лиману Донецької области росіяни намагаються перехопити ініціятиву.

Водночас військові зауважують, що росіяни збавили динаміку наступу, порівняно з попереднім місяцем. З іншого боку, підкреслюють бійці ЗСУ, українська армія міцно тримає свої рубежі, придушуючи реґулярні спроби піхоти Росії на прорив.

Прикордонники разом зі співробітниками Сил оборони ліквідували групу ворожих штурмовиків на околиці Бахмута.

ЗСУ знищили п’ять легкомоторних човнів із диверсійно-розвідувальними групами армії Росії’ у районі островів у гирлі Дніпра.

Просування Сил оборони Украї­ни на ділянці Сватове-Кремінна сповільнилось. Наразі триває висна­ження ворога. Зараз в Україні воюють 326 тис. російських військових.

Для свого захисту Україна потребує заміни морально та фізично застарілих радянських літаків різних типів єдиним типом багатоцільового винищувача, яким може стати F-16, у кількості до 200 бортів.

Міністерство цифрової трансформації спільно з Державною службою спеціяльного зв’язку та захисту інформації передали військовим на Донеччині сім українських безпілотників „SKIF“ та п’ять „STEN-2“, які допоможуть захищати Україну. За програмою „Армія дронів“ вже закуплено на фронт 1,056 безпілотників, триває співпраця з українськими виробниками, щоб оперативно забезпечувати бійців необхідними дронами.

Кабінет міністрів ухвалив рішення припинити дію угод з урядом Росії про повітряне сполучення та про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіяційної техніки.

У Києві від лютого вводяться перепустки нового формату на авта для пересування містом під час комендантської години. Державних службовців не випускатимуть за кордон без службових відряджень навіть за наявности у них інвалідности чи довідки про непридатність до військової служби. Виїзд не заборонений, якщо державний службовець є одиноким батьком чи матір’ю, їде на лікування чи похорон.