Тривають бої за Бахмут

У місті Бахмут Донецької области був певний поступ російських загарбників, але й українські воїни на певних ділянках мають успіхи. Захисники України протистоять професійним збройним формуванням Росії, оборона міста продовжується. Під час оборони Бахмута знищено багато противників. Загаль­ні втрати росіян в Україні складають 167,490 окупантів.

Тільки за 20 березня в районі Бахмута було 178 обстрілів, 26 бойових зіткнень – росіяни втратили 278 людей убитими та 325 пораненими. Бахмут залишається епіцентром фронту на Донбасі, там зафіксовано найбільшу кількість атак ворога.

Вночі 20 березня в тимчасово окупованому росіянами Криму сталися вибухи.

Місцеві мешканці перед вибухом побачили дрон. Також в нічному небі було чути звук двигунів безпілотників та стрілянину зі стрілецької зброї, ймовірно, російських окупантів, які намагалися збити ці апарати. Потужний вибух стався в районі залізничного вокзалу в тимчасово окупованому Джанкої. Вибухи, які пролунали у Джанкої, мали на меті зупинити повністю або частково логістичне забезпечення угруповань противника у тимчасово захоплених Мелітополі та Херсоні. Згодом Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про наслідки вибуху на захопленому росіянами півострові: були знищені російські крилаті ракети „Калібр“ під час їхнього транспортування залізницею.