Трагедія Краматорська

КРАМАТОРСЬК, Донецька область. – 27 червня російська армія обстріляла центр міста. Окупанти поцілили в заклад громадського харчування, де було велике скупчення людей. Розбір завалів будівлі зруйнованого кафе та пошук постраждалих проводилися за допомогою двох кранів.

Внаслідок ворожого обстрілу поранено 60 осіб. Серед загиблих – троє неповнолітніх дівчат – 17 років і дві сестри 14 років. Контр-розвідка СБУ затримала аґента спецслужб РФ, який напра-вив російський ракетний удар по кав’ярні у центрі Крама-торська. Про це повідомив голова Служби безпеки Василь Малюк.

Затриманим виявився аґент Головного управління розвідки РФ. 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і наявність там відвідувачів. Аґент здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч авт й переслав відзняте російській розвідці. Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження.

За даними слідства, ворожим аґентом є мешканець Крама-торська, працівник місцевого газотранспортного підприємства.

Станом на 28 червня кількість загиблих зросла до 12 осіб.

Під час ракетного удару росіян в Краматорську постраждали троє громадян Колумбії – письменник Гектор Абад, політик Серхіо Харамільо та журналістка Каталіна Гомес. Вони обідали з українською письменницею в кав’ярні, по якій вдарила ракета і дістали поранення. Колумбія направить Росії ноту протесту через атаку на Краматорськ. Про це заявив Президент Колумбії Густаво Петро: „Росія атакувала трьох беззахисних колумбійців, тим самим порушивши закони війни. Ми чекаємо на повернення Серхіо, Гектора та Ката-ліни до своїх домівок“. Українська письменниця Вікторія Амеліна перебуває у лікарні.

У Добропіллі поховали двох 14-річних дівчаток-близнят, які загинули від удару російської ракети в Краматорську. Анна і Юлія Аксенченко у серпні мали б святкувати своє 15-річчя. Дівчат поховала їхня мати, лікар-хірург Краматорської лікарні Ольга Аксенченко.

У Краматорську оголосили триденну жалобу за жертвами російського ракетного удару. Колеґи загиблих у Краматорську облаштували місце вшанування пам’яті семи загиблих працівників кав’ярні „Ріа“, до якої влучила російська ракета. До меморіялу люди несуть квіти та іграшки.

У Краматорську внаслідок ракетних ударів 27 червня пошкоджено 18 багатоквартирних та 119 приватних будинків, постраждали будівлі двох торгових центрів, сім магазинів, чотири школи і два дитячих садки. Також постраждали 12 автомобілів.