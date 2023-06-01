Тортури в російських в’язницях

Вимріяний Путіном „російський світ“ справді існує. Такою, де українці не розмовляють українською мовою, читають виключно російську та радянську літературу, славлять Путіна та Шойґу, а все українське, навпаки, ганьблять. Існує він, щоправда, лише на окремих ізольованих територіях. І потребує певних умов. Простіше кажучи, такі острівці „російського світу“ облаштовані у спеціяльних в’язницях.

Компанія „Медуза“ опублікувала матеріял про російські в’язниці, де утримують мирних українців, захоплених на окупованих територіях. По-перше, це дуже простий спосіб поповнення обмінного фонду. Звичайно, злочинний, але коли це зупиняло російських окупантів? По-друге, поле експериментів для геноцидальної практики стирання ідентичности.

Я спілкувався із звільненими – це були п’ятеро чоловіків різного віку. Четверо з них провели у полоні 109 днів. Їх вивезли спочатку до Гомеля, потім до Курська, а звідти до Севастополя. Це були працівники стайні та пилорами з-під Гостомелю. Коли двох працівників уже взяли в полон, стайня горіла. Вони рвалися врятувати коней. Говорили росіянам: „Дайте хоч випустити їх, що ви за люди такі, як ви житимете з тим, що спалили коней!“. Їм відповіли: „Нічого, свічку в церкві поставимо“.

Те, що чоловіки були цивільними, не врятувало їх від катувань та знущань. Зламані ребра та щелепи, розбиті носи, вибиті зуби, прострілені руки та ноги – це те, що вони пережили самі чи бачили, що зробили з іншими полоненими. Літнього чоловіка застрелили лише тому, що він говорив українською мовою. Один молодий хлопець не витримав тортур – помер.

„Сходити на щеплення“ – так називали їхні кати реґулярну „процедуру“ катування електрошокером. Їм також влаштували імітацію газової камери: по одному заводили полонених у так звану „прожарку“, ізольований бокс за важкими металевими дверима, запалювали там сміття та погрожували, що зараз пустять газ. Частина полонених в Курській колонії трималася в настільки сирому і холодному приміщенні, що там будь-який поріз приводив до гангрени. Для декого це закінчувалося ампутаціями.

Крім фізичних тортур, бранці зазнавали витончених психологічних знущань. Вітати тюремних наглядачів треба було піонерським салютом. Їх змушували читати та переказувати радянські книги – про піонерів-героїв, біографію Сталіна тощо. Заучу-вати та співати російський гимн, а також цілий набір „патріотичних“ російських пісень. Іноді співати доводилося до шостої години поспіль. Якщо хтось погано співав, били чи змушували присідати до 150 разів.

Ну і як, питаю, полюбили ви це все? „Ми тепер фізично все російське ненавидимо“, – відповідають.

Приблизно те саме я чув від усіх в’язнів, яким вдалося вижити в російських катівнях на окупованих територіях. Хіба що „репертуар“ фізичних та психологічних тортур міг трохи відрізнятися. Але всюди і скрізь „російськість“ намагалися нав’язати знущанням. Усюди отримуючи зворотний ефект. Це наводить на думку, що метою було не так „культуртрегерство“, як садизм сам по собі. У цих катуваннях, в масованих обстрілах цивільних об’єктів в українських містах є просто жага завдати шкоди та заподіяти страждання.

Ще одна характерна риса – полоненим розповідають небилиці про становище на фронті. Не просто прибріхують чи перебільшують, а буквально створюють фантастичну реальність. „Російський світ“ – це тортурний ілюзіон, фантасмагорія, можлива лише у атмосфері насильства та відсутности інформації.

Грани.ру