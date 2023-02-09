Тисячі жертв потужного землетрусу

НУРДАҐІ, Туреччина. – Понад 12,000 осіб загинули 6 лютого від могутнього землетрусу, який стався в південносхідній Туреччині та північнозахідній Сирії. Два найсильніших поштовхів сталися з інтервалом в 9 годин, їхня потужність сягала 7.8 балів. Це – один з найсильніших землетрусів у цьому реґіоні за останніх майже 100 років. Десятки тисяч осіб зазнали поранень, а число жертв постійно зростає. Десятки тисяч будівель знищено.

У Туреччині станом на 8 лютого загинуло 9,057 людей, 52,979 отримали травми, загальна кількість зруйнованих будівель досягла 6 тисяч. У Сирії ситуація статистично виглядає так: 2,992 загиблих та 5,108 поранених.

Ще перед землетрусом 70 відс. населення Сирії потребувало гуманітарної допомоги.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан оголосив надзвичайний стан в десяти провінціях країни, які постраждали від землетрусу.

Аґенція США з міжнародного розвитку (USAID) вислала дві команди – кожна по 80 вишколених рятівників і 12 спеціяльно вивчених собак.

Україна допоможе Туреччині

АНКАРА. – Посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив: „Коли стало відомо про землетрус, Туреччина звернулася до міжнародної спільноти про допомогу по лінії надзвичайних ситуацій. Ми серед перших оголосили про готовність допомогти“.

Створений при посольстві оперативний штаб займається організацією прибуття українських рятувальників, координує питання щодо отримання інформації стосовно українців, які перебували в зоні стихійного лиха. Посольство України в Туреччині отримало 24 звернення про відсутність зв’язку із громадянами України, які проживають у зоні стихійного лиха. Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу наразі не надходила. Президент Володимир Зеленсь­кий висловив співчуття президентові Туреччини Р. Т. Ердоґану та турецькому народу через землетрус і запропонував від імені України турецькій стороні будь-яку допомогу у подоланні катастрофи.