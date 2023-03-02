Так що святкували?

На це питання ми вже неодноразово намагалися дати відповідь не собі, а тим, хто і досі не розуміють, що вони „святкують“…

Одним з обов’язкових атрибутів незалежної держави – а Україна не є винятком – є армія, завданням якої є захист держави від чужоземних загарбників. Отож, якщо повинні бути захисники України, то повинно бути і їхнє професійне свято – День захисника України.

Російська федерація, а за нею і її сателіт Республіка Білорусь після розвалу комуністичної імперії, швидко відновили святкування ідеолого-пропаґандистського свята СРСР – День Радянської армії і Військово-морського флоту під нейтральною назвою День захисника Вітчизни.

Указом Президента України Л. Кучми напередодні президентських виборів в Україні, 23 лютого оголошене Днем захисника Вітчизни. Звертаю увагу – не України, а невизначеної Вітчизни – святом, про яке в комуністичному СРСР до 23 лютого 1938 року соромилися навіть говорити.

Історична довідка: 23 лютого (за Юліянським календарем – ред.) 1917 року сталася „Лютнева революція“: більшовики не зіграли тоді провідної ролі в скиненні самодержавства, але згодом благополучно записали цю перемогу собі в архів.

А щоб якось леґалізувати загарбницькі дії п’яних банд московських грабіжників-окупантів і у зв’язку з німецьким наступом та поголовною втечею залишків старої російської армії, В. Ульянов-Ленін підписав декрет про створення Робітничо-селянської червоної армії.

Щоб якось обґрунтувати існування 23 лютого, як військового свята, більшовицькі ідеологи вигадали до 20-ої річниці його відзначення міт про здобуті 23 лютого 1918 року загонами Червоної армії перші перемоги над реґулярними військами Німеччини під Нарвою і Псковом.

Ще за радянських часів з нас вимагали шукати відповіді на будь-які питання в творах Леніна.

Спробуймо і зараз пошукати відповідь на наше питання. Ленін писав: „Армія воювати не може. Тиждень війни з німцями, перед якими просто втікали наші війська з 18 по 24 лютого 1918 року вповні довели це“.

Що ж виходить, 23 лютого молода, повна революційного ентузіязму Червона армія дістала свої перші перемоги під Нарвою і Псковом, а Ленін наступного дня пише про відмову військ захищати нарвську лінію, їхню втечу, хаос, недбальство і відсутність армії?

Як відзначає історик Юрій Фельш­тінський, відносно невеликі німецькі загони просувалися, майже не зустрічаючи опору: „Через паніку, що панувала у більшовиків, і чуток про набли­ження мітичних німецьких військ, міста і станції залишались без бою ще до прибуття противника. Двінськ, наприклад, був взятий німецьким загоном в 60-100 осіб. Псков був зайнятий невеликим загоном німців, що приїхали на мотоциклах. У Режіці німецький загін був настільки нечисленим, що не зміг зайняти телеграф, який працював ще цілу добу“ й далі фактично не рухались“.

В довершення цього Ленін наполіг на негайному прийнятті постановою Ради народних комісарів німецьких ультимативних вимог – умов миру, прийнятою 24 лютого 1918 року о 4:30 год. ночі.

Ленін віддав німцям окуповану російськими військами Україну, виплативши Німеччині величезні контрибуції: 245 тонн золота, Бал­тійську та Чорноморську фльоти, 915 заводів тощо, і Росія сепаратно вийшла з війни.

Отож, 23 лютого – це день капітуляції більшовиків Російської імперії перед німецькими противниками в період Першої світової війни, названої більшовиками імперіялістичною, свято вшанування ганебної втечі „червоних героїв” – балтійських моря­ків на чолі з головою Центро­бал­ту Павлом Дибенком, які являли собою найнадійнішу опору більшовиків у революції, від Нарви аж до Уралу, і які були зупинені телеграмою того ж Леніна з погрозою розстрілу, свято армії, якої на той час і не існувало, бо вона була офіційно створена лише 10 липня 1918 року, армії, яка в цей день ніякої перемоги над німцями не здобула, як про це кричала радянська пропаґанда, а навпаки – зазнала ганебної поразки.

Під Нарвою були залишки старої російської армії під командуванням генерала Парського та більшовицького комісара Бонч-Бруєвича. При наближенні німців П. Дибенко та його матроси з переляку спромоглися лише на погром винних складів у Нарві й швидко відступили аж до Гатчини, майже на сотню кілометрів назад. В Гатчині вони захопили ешелон, причепили до нього цистерну спирту й рушили на схід. За одними даними добрались аж до Уралу, за іншими до Волги, де їх і спіймали чекісти. Подорож супроводжувалася п’янством, розгулом і збройними інцидентами. За здачу Нарви німцям П.Дибенко був знятий з поста наркома, виключений з партії, відновлений лише в 1922 році й відданий під революційний трибунал, який, зважаючи на революційні заслуги Дибенка, його виправдав, зазначивши, що він не мав достатнього військового досвіду для керівництва такою масою війська.

А чому тоді не розстріляли? Тоді і за менші провинності розстрілювали. Виявляється, П.Дибенко, це чоловік вдвічі старшої за віком за нього коханки Леніна Олександри Колон­тай, яка до сивої старості займала високі державні посади. П.Дибенка розстріляли як ворога народу лише в 1938 році.

Громадянська війна виявилася надзвичайно кривавою. Під час неї – з різних причин – загинуло від 8 до 13 млн людей. У таких умовах треба було творити міт про Червону армію як захисницю батьківщини від зовнішнього аґресора.

Для виправдання дати свята аж в 1965 році було знайдено газетну замітку, в якій в той час мова йшла про пожертви простих громадян Росії на потреби червоної армії.

1993 року в Росії за президентства Б. Єльцина був ухвалений закон, у якому 23 лютого в ньому визначалось як День захисників Батьків­щини.

Взагалі, ганьби в нашій історії під час московської окупації було достатньо, але дозволити собі зробити з будь-якого провалу загальнонаціональне свято не всяка країна могла. На це виявилися здібними лише російські комуністи…