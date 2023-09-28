США розширили список санкцій

ВАШІНГТОН. – 25 вересня Сполучені Штати оголосили про введення додаткових санкцій проти шести російських підприємств, пов’язаних з військово промисловим комплексом, а також про введення експортних обмежень проти п’яти великих компаній, у тому числі найбільшого виробника титана в Росії.

Зокрема, за інформацією Міністерства фінансів, повторні санкції введені проти акціонерного товариства STAR, зареєстрованого в Пермі й пов’язано­го з іранським авіяційним виробником. Крім того, до списку обмежень додані компанії „Лис Групп“, Logistic International Servis, „Разрез полярный“, „Скай 17“, „Стрелой“, офіси яких знаходяться в Москві й Санкт-Петербурзі.

Міністерство торгівлі США оприлюднило документ про введення експортних обмежень з 27 вересня проти п’яти компаній в Російській Феде­рації. У списку зазначені найбільший виробник титану „ВСМПО-Ависма“ й чотири компанії, пов’яза­ні з виробництвом електроніки, комп’­ютерів, систем навігації, а також виробник нафтопродуктів.