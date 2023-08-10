США допомогли Україні на 66 млрд дол.

КИЇВ. – З початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну США виділили понад 66 млрд дол. загальної допомоги Києву. Експерти розглядають цю суму як маштабну інвестицію в союзника США. Вашінґтон надав 23.5 млрд дол. безпосередньо на зброю та спорядження, 18 млрд – на іншу допомогу (навчання, консультування, логістику та обладнання), 1.5 млрд – на ґранти та позики іншим країнам для закупівлі озброєння та техніки.

Ще 20.5 млрд дол. США виділили на підтримку бюджету України, а понад 2.6 млрд – на підтримку переміщених осіб, біженців, та інших вразливих верств населення в країні та за її межами.

Ця сума значно перевищила двосторонню підтримку інших союзників США, в тому числі Ізраїлю (8.6 млрд), Йорданії (3.3 млрд) та Єгипту (2.9 млрд), які є одними з найбільших одержувачів американської допомоги.