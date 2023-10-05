СФУЖО проведе ХІІ конґрес

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) оголосила про проведення ХІІ конґресу та урочисте відзначення 75-річчя організації, які відбуватимуться упродовж 14-17 жовтня в Українському народному домі у польському Перемишлі.

Для проведення конґресу СФУЖО обрала гасло: „СФУЖО-75: об’єднані любов’ю до України – для її перемоги та відновлення“. Основні події конґресу: річні наради СФУЖО, урочисте відкриття конґресу та друга Міжнародна асамблея „Українка у світі – СФУЖО-75“, панелі, круглі столи та дискусії.