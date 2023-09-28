Суперечки про Україну

ВАШІНҐТОН. – Кандидат у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс заявив, що він проти членства України в НАТО: „Я не вважаю, що членство України у НАТО в наших інтересах. Усе, що це дало б – більше зобов’язань для нас, тож якщо ви додаєте більше зобов’язань, які вигоди натомість ми отримуємо?“. Спікер Палати представників США, республіканець Кевін Маккарті заявив журналістам, що вирішив залишити в документі 300 млн дол. допомоги Україні, коли зрозумів, що в проєкті закону щодо фінансування Державного департаменту та закордонних операцій, також передбачено гроші для Києва.

Наступного тижня Палата представників має провести єдине процедурне голосування стосовно чотирьох законопроєктів про асигнування, зокрема фінансування Пентагону, Державного департаменту та закордонних операцій.

„Це не вирішує проблему, тому що в одному з них є деякі питання, пов’язані з Україною, – сказав К. Маккарті, маючи на увазі законопроєкт, який стосується Пентагону. – Це стало надто складно зробити, тому ми залишаємо це“.

Палата представників може проголосувати за поправки щодо вилучення допомоги Україні з обох документів, якщо законодавці не заблокують обговорення цих поправок.

Законопроєкт про фінансування Пентагону передбачає виділення 300 млн дол. „для надання допомоги, включаючи навчання, обладнання, летальну допомогу, логістичну підтримку, постачання і послуги, зарплати і стипендії, матеріяльно-технічне забезпечення й розвідувальну підтримку ЗСУ і силам національної безпеки Украї­ни, а також іншим силам чи групам, визнаним і підконтрольним уряду України, у тому числі урядовим структурам, які беруть участь у протистоянні російській аґресії проти України, для заміни будь-якого озброєння або предметів, наданих уряду України з інвентарю Сполучених Штатів“.

22 вересня Пентагон оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні в розмірі 325 млн дол.