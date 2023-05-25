Сумівці вшанували героїв

СОМЕРСЕТ, Ню-Джерзі. – 20 травня 57-ий відділ юнацтва „Дніпро“ Спілки української молоді, що діє в Бавнд-Бруку, Ню-Джерзі, провів в „Українському селі“ урочисті сходини на вшанування сумівських героїв війни Росії проти України.

Булавна Христина Долинюк прийняла рапорти ройових, голова Організаційного сходу Америки Юрій Микитин розповів про історію СУМ, відновлення спілки та її участь у державному будівництві України, а також про героїв СУМ, які віддали життя у двобої з російським аґресором.

Х. Долинюк поіменно оголосила полеглих героїв і їхню пам’ять вшанували хвилиною тиші. Іванна Крілевич прочитала імена понад 80 сумівців, що тепер служать на фронті, і за них помолилися. Олег Чер­ненко прочитав молитву за воїна-сумівця, яку написав капелян-сумівець в Україні о. Петро Жук.

Х. Долинюк представила календар СУМ з гаслом на 2023 рік „Нині Сумівця. Нині Бійця!“ і відзнаку героям.

У святі брали участь крайовий булавний Роман Верний, виховники Олена Мамушкіна та Олена Гук. Було 40 членів юнацтва та їхні батьки. Опісля дітей почастували піцою.