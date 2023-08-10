Сумні справи Музею Голодомору

КИЇВ. – Верховна Рада 13 липня виділила додаткове фінансування на Національний музей Голодомору-геноциду за підтримки 312 народних депутатів, щоб завершити роботи до вересня 2023 року. 27 липня законопроєкт повернули до парляменту з пропозиціями Президента України. Того ж 27 липня було відправлено у відставку з посади міністра культури Олександра Ткаченка.

Причиною звільнення міністра став скандал, що розгорівся через багатомільйонне фінансування державою багатосерійних “мильних” серіялів кіноіндустрії, яке українці вважають недоцільним в умовах боротьби з повномаштабним вторгненням Росії.

Також Ткаченка критикували за рішення витратити під час війни понад 500 млн грн на вищезазначене завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу. І це при тому, що на очах у всіх у Міністерстві оборони чиновники-мародери розкрадають оборонний бюджет на десятки мільярдів гривень!

Сумно, що такі речі відбуваються в країні напередодні 90-роковин Голодомору та триваючої російсько-української війни.