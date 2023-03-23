Суд Британії про „борг Януковича“

ЛОНДОН. – Верховний суд Великобританії 15 березня виніс ухвалу у справі про „борг Януковича“ на 3 млрд дол. – це гроші, які Росія позичила Україні за експрезидента Віктора Януковича в 2013 році в останні місяці його правління.

Вердикт суду – розпочати судовий розгляд за повною процедурою та у відкритому засіданні.

Саме цього хотіла Україна. І цього намагалася уникнути російська сторона, яка у справі виступає позивачем. Вона намагалася подати справу як суто комерційну, для розгляду якої можна обмежитися скороченою процедурою.

Але після рішення Верховного суду справа про борг Януковича стає гучним політичним судовим процесом. Рішення Верховного суду Велико­британії дає Україні можливість спробувати довести факт примусу з боку Москви. Київ наполягає, що Москва чинила не лише економічний тиск, а й загрожувала застосуванням сили.

„Україна здобула чергову перемогу над аґресором – у Верховному суді Великої Британії. Суд вирішив, що захист України має надати факти погроз аґресії з боку РФ у ході повної процедури. Справедливість буде за нами!“ – написав Прези­дент України Володимир Зеленський.

У грудні 2013 року, коли в центрі Києва відбувалися масові акції проти рішення тодішньої влади не підписувати Угоду про асоціяцію з ЕС, у Москві В. Янукович підписав угоду про 15-мільярдну позику від Росії. Тримільярдний кредит, оформлений у еврообліґаціях, які викупила Росія, мав стати першим траншем.

У лютому 2014 року В. Янукович втік з України до Росії. Після цього Росія стала вимагати в суді зобов’язати Україну повернути гроші.

Київ відмовляється, оскільки впевнений, що В. Путін погрозами і тиском нав’язав кредит В. Януковичу, щоб він відмовився від підписання угоди про асоціяцію з ЕС.